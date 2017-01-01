Концерт Аллы Рид «День рождения в Рождество»

Алла Рид — российская певица, финалистка шоу «Голос 4», cолистка театра «Градский холл», лауреат джазового фестиваля в Монтрё, резидент проектов «Jazz in motion», «Jazz в Доме Кино», участница фестиваля «Очарование джаза» Анатолия Кролла, отмечает свой день рождения праздничным концертом и по случаю пригласила звездных коллег, принять участие в этом специальном, праздничном концерте.Специальные гости: Маша Кац, Екатерина Готлиб (Шемякина), Константин Работов, солисты театра «Градский холл» (Елена Романова, Станислав Обухов, Вячеслав Горский). Скрипка: Михаил Червинский. Кларнет: Михаил Блинков.