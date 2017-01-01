Концерт Аллы Рид «День рождения в Рождество»

Анонсы
Вчера, 10:24
Концерт Аллы Рид «День рождения в Рождество»В Джаз клубе Союза Композиторов 7 января 20-00 час. состоится концерт Аллы Рид «День рождения в Рождество».

Алла Рид — российская певица, финалистка шоу «Голос 4», cолистка театра «Градский холл», лауреат джазового фестиваля в Монтрё, резидент проектов «Jazz in motion», «Jazz в Доме Кино», участница фестиваля «Очарование джаза» Анатолия Кролла, отмечает свой день рождения праздничным концертом и по случаю пригласила звездных коллег, принять участие в этом специальном, праздничном концерте.

Специальные гости: Маша Кац, Екатерина Готлиб (Шемякина), Константин Работов, солисты театра «Градский холл» (Елена Романова, Станислав Обухов, Вячеслав Горский). Скрипка: Михаил Червинский. Кларнет: Михаил Блинков.
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