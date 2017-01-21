Праздничный концерт к 100-летию независимости Финляндии

12 февраля, 19:00

Большой зал консерватории



Праздничный концерт к 100-летию независимости Финляндии

Симфонический оркестр Финского радио

Дирижер — Ханну Линту

Солист — Никита Борисоглебский (скрипка)



В программе:

П. Чайковский. Сюита из балета «Лебединое озеро»

Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром

Л. Бетховен. Симфония № 3 «Героическая»

Под управлением его главного дирижера Ханну Линту прозвучат шедевры мировой симфонической музыки: Третья («Героическая») симфония Л. Бетховена, сюита из балета П. Чайковского «Лебединое озеро» и скрипичный концерт Я. Сибелиуса — самое известное произведение великого финского классика. Солист — один из самых блистательных молодых скрипачей России, лауреат международных конкурсов Никита Борисоглебский.Концерт в Москве открывает российский гастрольный тур Симфонического оркестра Фин-ского радио, приуроченный к 100-летию провозглашения независимости Финляндии. 6 декабря 1917 года финский парламент одобрил Декларацию независимости, и именно Рос-сийская советская республика первой признала суверенитет бывшего княжества Россий-ской империи. В рамках тура оркестр выступит в Москве, Санкт-Петербурге и Выборге.Третья симфония гения немецкой музыки Людвига ван Бетховена — одно из знаковых сочинений европейского симфонизма. По словам французского музыкального критика Ромена Роллана, «эта симфония являет собою один из великих дней музыки. Она открывает собою эру». Симфония была написана в сложный момент биографии композитора, осознавшего неизлечимость усиливавшейся глухоты. Первоначальное название симфонии Buonaparte было уничтожено композитором после известия о провозглашении Наполеона императором, и сочинение было опубликовано под итальянским подзаголовком Sinfonia Eroica. Не принятая современниками вследствие своей сложности и длины, симфония с траурным маршем и оптимистическим финалом ныне является одним из самых известных сочинений Бетховена, символом мужества и преодоления.Блестящими образцами русской симфонической музыки являются партитуры балетов Петра Ильича Чайковского. Бережно сохраняя каноны жанра, композитор обогащает его сложным драматическим развитием, восходящим к жанру симфонии. Не менее ярко здесь раскрывается его мелодический дар. Именно поэтому музыка балетов Чайковского часто звучит в концертном исполнении. В сюиту из «Лебединого озера» вошли наиболее известные фрагменты балета, такие как блестящий Вальс из Первого акта, Танец маленьких лебедей, Венгерский танец и другие.Музыка европейских и русских композиторов XIX века оказала большое влияние на твор-чество Яна Сибелиуса — родоначальника финской композиторской школы. Яркий представитель позднего романтизма, Сибелиус искусно соединяет общеевропейские приемы музыкального языка с колоритными народными интонациями «страны тысячи озер». Его Скрипичный концерт является, по словам дирижера Леопольда Стоковского, «одной из лучших симфоний композитора». Яркая образность, а также исключительная техническая сложность партии солиста (скрипка была любимым инструментом Сибелиуса, которым он прекрасно владел и мечтал о карьере скрипача-виртуоза) обеспечили концерту мировую славу. Выбор солиста не случаен: среди наград Никиты Борисоглебского — первая премия на Конкурсе скрипачей имени Яна Сибелиуса (2010) и медаль от Фонда имени Я. Сибелиуса (2011). А также именно он исполнил Скрипичный концерт Сибелиуса в программе «Скандинавия», подготовленной Московской филармонией к 150-летию композитора (декабрь 2015).— был основан в 1927 году в Хельсинки как му-зыкальный коллектив финской радиокомпании Yle (Suomen Yleisradio — «Финское телера-диовещание»). Первоначально состоял всего из десяти музыкантов. В 1929 году его первым главным дирижёром стал Тойво Хаапанен. После Второй мировой войны оркестр был расширен и достиг к 1970-м годам полного симфонического состава. В разные годы оркестром руководили Н.-Э. Фоугштедт, П. Берглунд, О. Каму, Л. Сегерстам, Ю.-П. Сарасте и С. Орамо. С 2013 года оркестр возглавляет Ханну Линту. Среди записей оркестра — музыка финских композиторов Я. Сибелиуса, А. Мериканто и П Хейнинена, а также интерпретации симфоний Г. Малера и К. Нильсена.— финский дирижер. Выпускник Академии имени Сибелиуса по классу фор-тепиано и виолончели, там же окончил курс дирижирования под руководством Й. Панулы, совершенствовался под руководством эстонского дирижера Э. Класа и российского дири-жера И. Мусина. Лауреат первой премии Скандинавского конкурса дирижеров в Бергене, Норвегия (1994). В разные годы возглавлял филармонические оркестры Тампере и Турку. Также работал за пределами Финляндии, являясь художественным руководителем и глав-ным дирижером Хельсингборгского симфонического оркестра (Швеция) и главным при-глашенным оркестром Национального оркестра RTÉ (Ирландия). Также работает с другими ведущими европейскими оркестрами. С 2013 — главный дирижер Симфонического оркестра Финского радио. В 2015 году в Токио исполнил с оркестром полный цикл симфоний Я. Сибелиуса. Среди звукозаписей — фортепианные концерты С. Прокофьева (солист — О. Мустонен), сочинения Г. Малера, О. Мессиана, финского композитора М. Линдберга. Награжден высшей наградой Финляндии для деятелей искусства — медалью Pro Finlandia (2015).(р.1985) — российский скрипач, выпускник Московской консерватории (класс Э. Грача), там же окончил аспирантуру. Также прошел стажировку в Колледже им. Королевы Елизаветы в Бельгии у проф. О. Дюме. Лауреат Международного конкурса имени Чайковского в Москве (2007, 2-я премия), Конкурса имени королевы Ели-заветы в Брюсселе (2009, 5-я премия), Конкурса скрипачей имени Яна Сибелиуса в Хель-синки (2010, 1-я премия). В репертуаре — музыка разных эпох, от Вивальди и Баха до Щедрина и Пендерецкого. Первый исполнитель ряда сочинений современных композито-ров. Постоянный участник международных фестивалей, таких как «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в Москве, «Звезды белых ночей» и «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге, юбилейный фестиваль Родиона Щедрина, Зальцбургский фестиваль, фести-валь им. Бетховена в Бонне. Выступает с различными творческими коллективами, среди которых Симфонический оркестр Мариинского театра, ГАСО России имени Е. Ф. Светланова, Национальный филармонический оркестр России, Национальный оркестр Бельгии, NDR Symphony (Германия), Лондонский Королевский филармонический оркестр и др. Сотрудничает с такими известными дирижёрами как Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Юрий Симонов, Максим Венгеров, Кристоф Поппен, Пол Гудвин. Также уделяет немало времени камерному музицированию, в числе сценических партнёров музыканта — Родион Щедрин, Наталья Гутман, Александр Князев, Огюстен Дюме, Давид Герингас и другие.