Станислав Говорухин предлагает ограничить рекламу во время показа фильмов на телеканалах

Его автор депутат Станислав Говорухин предлагает ограничить показ рекламы во время демонстрации кинофильмов на телеканалах. В случае принятия предложенных изменений рекламу можно будет показывать непосредственно перед началом фильма или сразу после его окончания.При этом продолжительность одной «рекламной паузы» сократится с нынешних четырех минут до трех. В то же время поправка допускает прерывание фильма рекламой, но только с согласия правообладателя и только в середине картины. Продолжительность такой рекламы не должна превышать двух минут.Одновременно депутат предлагает запретить прерывать фильмы анонсами телепрограмм и телепередач, а также совмещать бегущую строку анонса с кадрами кинофильма. Исключение сделано для экстренных сообщений об угрозах чрезвычайных ситуаций и военных действий.Кроме того, законопроект устанавливает особенности показа титров. Телеканалы смогут сокращать заключительные титры только в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма - только при наличии согласия композитора.Закон в случае принятия предлагается ввести в действие с 1 сентября 2017 года.