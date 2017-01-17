Станислав Говорухин предлагает ограничить рекламу во время показа фильмов на телеканалах

Комментарии
17 янв 2017
Станислав Говорухин предлагает ограничить рекламу во время показа фильмов на телеканалахВ Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и статью 14 Федерального закона «О рекламе».

Его автор депутат Станислав Говорухин предлагает ограничить показ рекламы во время демонстрации кинофильмов на телеканалах. В случае принятия предложенных изменений рекламу можно будет показывать непосредственно перед началом фильма или сразу после его окончания.

При этом продолжительность одной «рекламной паузы» сократится с нынешних четырех минут до трех. В то же время поправка допускает прерывание фильма рекламой, но только с согласия правообладателя и только в середине картины. Продолжительность такой рекламы не должна превышать двух минут.

Одновременно депутат предлагает запретить прерывать фильмы анонсами телепрограмм и телепередач, а также совмещать бегущую строку анонса с кадрами кинофильма. Исключение сделано для экстренных сообщений об угрозах чрезвычайных ситуаций и военных действий.

Кроме того, законопроект устанавливает особенности показа титров. Телеканалы смогут сокращать заключительные титры только в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма - только при наличии согласия композитора.

Закон в случае принятия предлагается ввести в действие с 1 сентября 2017 года.
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