Валентине Матвиенко предложили разобраться в вопросе «зеленки между пятиэтажками»

Экологи разделились в подходе к вопросу о сохранении зеленых насаждений между «пятиэтажками» Москвы попавшими в «программу реновации». Полемика, развернувшаяся вокруг столичной программы реновации, была расширена темой зеленых насаждений вокруг домов.
Как уже сообщал «ЭкоГрад» 21.06.2017, представители экологических организаций - исполнительный директор Гринпис России Сергей Цыплёнков, исполнительный директор WWF России Петр Горбуненко, директор некоммерческого партнёрства «Птицы и люди» Юлия Горелова, генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, директор по развитию Союза охраны птиц России Елена Зубакина, сопредседатель общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» Асхат Каюмов, сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза Мария Рузина, руководитель Московского городского общества защиты природы Галина Морозова, руководитель движения «Экооборона Московской области» Дмитрий Трунин и представитель Коалиции инициативных групп Любовь Зайцева - обратились в Совет Федерации с требованием отклонить этот законопроект, который может нанести колоссальный ущерб природе Москвы и здоровью её жителей.
Авторы обращения указывают, что «законопроект о реновации» нарушает конституционные права москвичей на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Также они отмечают, что его принятие неизбежно приведёт к ухудшению здоровья миллионов жителей столицы России, что, в свою очередь, создаст угрозу национальной безопасности страны. Письмо, открыло новый виток полемики.
Оппонентами выступили представитель Всероссийского Общества Охраны Природы Элмурод Расулмухамедов и Главный редактор журнала «ЭкоГрад» Игорь Панарин. Элмурод Расулмухамедов выступил с открытым письмом в адрес Главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. По словам Элмурода Расулмухамедова, искусственных насаждения внутри дворов, появившиеся в годы строительного бума в середине прошлого века требуют такой же реновации, как и «пятиэтажки». Высаженные без «особого планирования» эти деревья представляют серьезную опасность для жителей дворов и прилегающих улиц.
Ранее Главный редактор «ЭкоГрада» Игорь Панарин 30 мая 2017, заявлял, о том, что Москве необходимо формировать безопасные общественные пространства, которые станут лучшей защитой от стихии. Опубликовано в РИА Новости, сразу после того, как шквал из дождя и ветра прошелся по Московскому региону. Что привело к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям Следственного комитета, от стихии погибло 15 человек, из них 10 — в Москве и пять — в Московской области, пострадало около 200 человек.
Отмечая причины столь значительного ущерба и появления жертв, Панарин отметил, что «общественные пространства Москвы не безопасны»: ... «одна из отличительных особенностей общественных пространств Москвы в том, что они продолжительное время, вплоть до 21 века складывались стихийно, и довольно бессистемно. Москва нуждается во внедрении принципов общественно безопасных пространств, которые защитят горожан от срывающихся крыш и падающих деревьев.
По его словам, сегодня, для того чтобы поддерживать статус безопасного и удобного для проживания города Москве необходимо преобразовывать сложившиеся общественные пространства, совместить их с требованиями по безопасности, технологическими и санитарными нормами: «С опасными явлениями природы ничего поделать нельзя, а вот городская среда должна быть безопасной, в том числе деревья. Требуется последовательное введение новых технологических норм, которые могли бы быть применены коммунальщиками, озеленителями, природоохранниками».
РИА Новости так же передаёт мнение эксперта, о том, что в современном городе «элементы озеленения» допустимы исключительно как «биологические инженерные сооружения», иначе ни один инженер не сможет ответить на вопрос о степени их опасности или безопасности в случае урагана, или другого особо опасного природного явления. По его словам, исключением из этого правило могут быть только городские парки и заповедники, где, в свою очередь, не должно быть капитальных сооружений.