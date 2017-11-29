Конкурс красоты «Мисс Жемчужина России-2017»

Вот уже много лет продюсерский центр «ArtOrangeKettle» исполняет свою главную миссию - помощь талантливым людям в их развитии и самореализации.На этот раз конкурс «Мисс Жемчужина России» собрал самых красивых и талантливых девушек из разных регионов страны, подарив им шанс отправиться в Москву и там, в лучах софитов и вспышках фотокамер, побороться за звание главной красавицы страны.Ведущими шоу были звезды телеканалов RU.TV и Russian MusicBox - Анастасия Конева и Антон Пяскорский, а честь судить конкурс досталась таким известным личностям, как Алексей Васильев – скаут, открывший миру супермодель Наталью Водянову, Мария Резникова - основатель международного фэшн-события FollowTheFabrika и агентства RESTAR Agency, дизайнер Вера Черепова, а также другие представители модной индустрии и российского шоу-бизнеса.Этот праздник красоты, начавшийся в 19:00, продлился до глубокой ночи – так много песен, танцев и сногсшибательных дефиле приготовили для конкурса его очаровательные участницы. Членам жюри даже приходилось несколько раз прерываться на совещание, чтобы наконец сделать свой сложный выбор и назвать имя лучшей из лучших – новой Мисс Жемчужины России. Победительницей конкурса, завоевавшей корону и титул Мисс Жемчужина России-2017 стала Анна Бабенко. Звание первой Вице-Мисс Жемчужина России-2017 завоевала Елизавета Баболович, а второй Вице-Мисс стала прекрасная Александра Бусырева. Все девушки получили многочисленные подарки от спонсоров и партнеров конкурса.Этот конкурс каждый год собирает девушек из разных регионов России, которые участвуют в отборочных кастингах, чтобы попасть в финал, отправиться в Москву и там побороться за звание главной красавицы страны. В течение пяти дней девушек ждёт увлекательная программа, экскурсии по знаковым местам города, лучшие развлекательные мероприятия, фотосессии, занятия в фитнес-клубах и многое другое.Дмитрий Дибров – телеведущий, шоумен.Юрий Розум – народный артист России, музыкант.Анна Калашникова – певица.Никита Джигурда – актер, режиссер, певец, шоумен.Влад Лисовец – один из ведущих парикмахеров и стилистов России.Мария Резникова - амбассадор дизайнера Luciano Parisi (Милан), основатель международного фэшн-события FollowTheFabrika, основатель RESTAR Agency, постоянный партнер недель моды.Донна Луна – маг, дизайнер, ювелир, телеведущая, актриса, певица.Натали Баяра-Балдина - эстрадно-джазовая певица, педагог по вокалу, экс-вокалистка всемирно известной группы "SCORPIONS".Игорь Дилавин - певец, композитор и пианист.Наталья Соловей - певица, музыкант, композитор, финалистка телепроекта «Живой Звук».Вэл Никольский - певец, музыкальный продюсер, шоумен, ведущий.Роман Смирнов — топ стилист, визажист, имиджмейкер, чемпион Мира и России по парикмахерскому искусству.Viva – первый вокальный проект, объединивший в себе 5 солистов лучших оперных театров России и Европы.Событие организовано при поддержке агентства повышения статуса мероприятий «Restar Agency».Международный fashion-конкурс «FollowTheFabrika».Косметологическая компания «Vilenta”.Интернет-магазин постельного белья и домашнего текстиля «Mona Lisa”.Школа визажа «Estel Shine».Косметика для волос «Estel».Объединение «ИНГЕОКОМ».Дом красоты и моды «Жантиль».Свадебные платья «Love Bridal».АО «Объединение ИНГЕОКОМ».Сеть фитнес-центров «Aqua Life».Дизайн-студия шуб Веры ЧереповойМодный дом «Tanya Kolser».Отель «Альянс Гринвуд».«Королевская вода».Соки «Masafi».Бальзамы для губ «Carmex».Дизайн-студия Веры Череповой.Зубная паста «Beverly Hills Formula».Эксклюзивные украшения и короны ручной работы «Lady Beetle».Косметика для волос и сеть салонов красоты «RUSK”.Интернет-магазин мировых брендов KupiVip.ru.Украшения и аксессуары ручной работы NatalikaИ другие.Комплект стильного постельного белья от компании «Mona Liza».Набор масок и косметики по уходу за лицом «Vilenta».Набор средств по уходу за волосами «Estel».Дизайнерские перчатки и сертификаты на покупку платьев от «Love Bridal».Соки «Masafi».Сертификаты на 5000р. от салона красоты «Жантиль».Пироги от компании «РусЪпай».Сертификаты от фитнес-клуба «Aqua Life».«Королевская вода»Ваучер на проживание в гостинице Ренессанс Монарх центрМосква«Sokolik group» Сертификаты на бесплатное ТО, КАСКО«BodyWork» сертификаты на 3 и 6 месяцевИнформационные партнеры проекта:Газеты: «Pride», «Maxim», «ВШОУБИЗЕ24».Телеканалы: RU.TV, Luxury.TV, Телеканал «Мода», MusicBox TV, World Fashion TV, Peoplestar TV, Вермеон ТВ, Ники ТВ, ЛДПР ТВ, Стар Хит.Интернет-издания: nightout.ru, fashion.rin.ru, worldpodium.ru, babyblog.ru, womenstime.ru, geometria.ru, riamoda.ru, afftor.kz, news.rinolens.ru, zeev.ru, ru.fashionmag.com, glavreport.com, vesti-nedeli.com, zigzag-agency.ru, internovosti.ru, социальные сети «Facebook» и «Вконтакте».