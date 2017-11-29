Конкурс красоты «Мисс Жемчужина России-2017»

Общество
29 ноя 2017
Конкурс красоты «Мисс Жемчужина России-2017» 19 ноября в отеле Ренессанс Монарх Центр Москва состоялся долгожданный финал конкурса красоты «Мисс Жемчужина России-2017», организованный продюсерским центром «ArtOrangeKettle» под руководством Андрея Франклина.

Вот уже много лет продюсерский центр «ArtOrangeKettle» исполняет свою главную миссию - помощь талантливым людям в их развитии и самореализации.

На этот раз конкурс «Мисс Жемчужина России» собрал самых красивых и талантливых девушек из разных регионов страны, подарив им шанс отправиться в Москву и там, в лучах софитов и вспышках фотокамер, побороться за звание главной красавицы страны.

Ведущими шоу были звезды телеканалов RU.TV и Russian MusicBox - Анастасия Конева и Антон Пяскорский, а честь судить конкурс досталась таким известным личностям, как Алексей Васильев – скаут, открывший миру супермодель Наталью Водянову, Мария Резникова - основатель международного фэшн-события FollowTheFabrika и агентства RESTAR Agency, дизайнер Вера Черепова, а также другие представители модной индустрии и российского шоу-бизнеса.

Этот праздник красоты, начавшийся в 19:00, продлился до глубокой ночи – так много песен, танцев и сногсшибательных дефиле приготовили для конкурса его очаровательные участницы. Членам жюри даже приходилось несколько раз прерываться на совещание, чтобы наконец сделать свой сложный выбор и назвать имя лучшей из лучших – новой Мисс Жемчужины России. Победительницей конкурса, завоевавшей корону и титул Мисс Жемчужина России-2017 стала Анна Бабенко. Звание первой Вице-Мисс Жемчужина России-2017 завоевала Елизавета Баболович, а второй Вице-Мисс стала прекрасная Александра Бусырева. Все девушки получили многочисленные подарки от спонсоров и партнеров конкурса.

Этот конкурс каждый год собирает девушек из разных регионов России, которые участвуют в отборочных кастингах, чтобы попасть в финал, отправиться в Москву и там побороться за звание главной красавицы страны. В течение пяти дней девушек ждёт увлекательная программа, экскурсии по знаковым местам города, лучшие развлекательные мероприятия, фотосессии, занятия в фитнес-клубах и многое другое.

Специальные гости и члены жюри конкурса:

Дмитрий Дибров – телеведущий, шоумен.

Юрий Розум – народный артист России, музыкант.

Анна Калашникова – певица.

Никита Джигурда – актер, режиссер, певец, шоумен.

Влад Лисовец – один из ведущих парикмахеров и стилистов России.

Мария Резникова - амбассадор дизайнера Luciano Parisi (Милан), основатель международного фэшн-события FollowTheFabrika, основатель RESTAR Agency, постоянный партнер недель моды.

Донна Луна – маг, дизайнер, ювелир, телеведущая, актриса, певица.

Натали Баяра-Балдина - эстрадно-джазовая певица, педагог по вокалу, экс-вокалистка всемирно известной группы "SCORPIONS".

Игорь Дилавин - певец, композитор и пианист.

Наталья Соловей - певица, музыкант, композитор, финалистка телепроекта «Живой Звук».

Вэл Никольский - певец, музыкальный продюсер, шоумен, ведущий.

Роман Смирнов — топ стилист, визажист, имиджмейкер, чемпион Мира и России по парикмахерскому искусству.

Viva – первый вокальный проект, объединивший в себе 5 солистов лучших оперных театров России и Европы.

Событие организовано при поддержке агентства повышения статуса мероприятий «Restar Agency».

Наши партнеры:

Международный fashion-конкурс «FollowTheFabrika».

Косметологическая компания «Vilenta”.

Интернет-магазин постельного белья и домашнего текстиля «Mona Lisa”.

Школа визажа «Estel Shine».

Косметика для волос «Estel».

Объединение «ИНГЕОКОМ».

Дом красоты и моды «Жантиль».

Свадебные платья «Love Bridal».

АО «Объединение ИНГЕОКОМ».

Сеть фитнес-центров «Aqua Life».

Дизайн-студия шуб Веры Череповой

Модный дом «Tanya Kolser».

Отель «Альянс Гринвуд».

«Королевская вода».

Соки «Masafi».

Бальзамы для губ «Carmex».

Дизайн-студия Веры Череповой.

Зубная паста «Beverly Hills Formula».

Эксклюзивные украшения и короны ручной работы «Lady Beetle».

Косметика для волос и сеть салонов красоты «RUSK”.

Интернет-магазин мировых брендов KupiVip.ru.

Украшения и аксессуары ручной работы Natalika

И другие.

Подарочный фонд:

Комплект стильного постельного белья от компании «Mona Liza».

Набор масок и косметики по уходу за лицом «Vilenta».

Набор средств по уходу за волосами «Estel».

Дизайнерские перчатки и сертификаты на покупку платьев от «Love Bridal».

Соки «Masafi».

Сертификаты на 5000р. от салона красоты «Жантиль».

Пироги от компании «РусЪпай».

Сертификаты от фитнес-клуба «Aqua Life».

«Королевская вода»

Ваучер на проживание в гостинице Ренессанс Монарх центрМосква

«Sokolik group» Сертификаты на бесплатное ТО, КАСКО

«BodyWork» сертификаты на 3 и 6 месяцев

Информационные партнеры проекта:

Газеты: «Pride», «Maxim», «ВШОУБИЗЕ24».

Телеканалы: RU.TV, Luxury.TV, Телеканал «Мода», MusicBox TV, World Fashion TV, Peoplestar TV, Вермеон ТВ, Ники ТВ, ЛДПР ТВ, Стар Хит.

Интернет-издания: nightout.ru, fashion.rin.ru, worldpodium.ru, babyblog.ru, womenstime.ru, geometria.ru, riamoda.ru, afftor.kz, news.rinolens.ru, zeev.ru, ru.fashionmag.com, glavreport.com, vesti-nedeli.com, zigzag-agency.ru, internovosti.ru, социальные сети «Facebook» и «Вконтакте».

Конкурс проходил по адресу: Москва, метро Динамо, Ленинградский проспект, 31Ас1 отель Ренессанс Монарх Центр Москва.
Популярное

Там, где «зажигают» звезды

30 ноя 2017

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 14 декабря

26 ноя 2017

Евпатий Коловрат всех победил и... погиб !

25 ноя 2017
Анонсы

Концерт «Великие романтики»: Дмитрий Алексеев, фортепиано (Великобритания)

12 ноя 2017

В рамках XXIV фестиваля «Святая Анна» в третий раз состоится показ программы «ПРОФЕССИЯ: РЕЖИССЕР»

15 апр 2017

«Благотворительный бал Леди России»

26 мар 2017
Комментарии

Эксперт: В Азербайджане следует начать внедрение криптовалюты

12 мая 2017

Эксперты бьют тревогу: в России создана прямая угроза для демографической и национальной безопасности

6 апр 2017

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи