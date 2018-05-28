Свалка Лепсари - инструмент для отравления Ладожского озера, который эффективно применяется 10 лет

В Ленобласти горит полигон ТБО, выбросы попадают в жилые зоны

Как сообщает корреспондент "ЭкоГрада" Игорь Агафонов, о задымлении на свалке Лепсари экологам сообщили местные жители. Результатом выезда специализированной лаборатории стало подтверждение информации и констатация очевидного экологического ущерба, который все дружно отказались замечать. На фото и видео видно, как из недр полигона происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Это продукты от тления отходов. Материалы выезда на дымящийся полигон журнал "ЭкоГрад" предлагает считать как публичную форму обращения в природоохранную прокуратуру Ленинградской области. Отметим, что жители близлежащих посёлков ведут борьбу с этим полигоном ещё со времён губернатора Сердюкова.Местные жители заявляют, что вода в для потребителей из Санкт-Петербурга отравляется гигантской свалкой в деревне Лепсари Всеволожского района Ленобласти. Ее стоки попадают в Ладожское озеро через реки Морье и Лепсарь, а ситуацию уже признают угрожающей не только волонтеры из местных жителей, но и эксперты-экологиНеоднократные анализы воздуха и воды показали, что деятельность полигона несет ущерб экологии и может отрицательно повлиять на водоснабжение. К тому же запах от сжигания отходов лишает жителей полноценных условий проживания."Ладожское озеро может стать непригодным для питьевого водоснабжения", - такую точку зрения высказал еще в 2008 году глава "Водоканала СПб" Феликс Кармазинов в интервью "Деловому Петербургу". А Ладога, отметил эксперт, является единственным источником водоснабжения для северной столицы (причем не только для нее) - озеро снабжает питьевой водой примерно 15-20 миллионов человекГубернатор Ленобласти Александр Дрозденко констатировал провал работы по утверждению схемы территориального планирования региона. Он подчеркнул, что на территории региона в любом случае, вне зависимости от желания граждан, появятся площадки для организации новых полигонов по обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов.Народные бунты по «мусорной проблеме» губернатору Ленинградской области не страшны. Он объяснил депутатам регионального парламента, что происходит с отечественными отходами и почему власти Московской области поторопились с отставкой главы Волоколамского района. Александр Дрозденко выразил мнение, что в Госдуме сидят не дураки, а самое главное – расставил акценты в том, кто виноват и что теперь делать...Дрозденко: Мы предполагаем, что к 2021 году все полигоны по приему мусора будут выведены за пределы 50-километровой зоны от Петербурга. Вокруг каждого появится двойная санитарная зона от норматива – примерно 2 км в радиусе. Изменится и сама технология обработки.Эксперты отметили "Страдательный залог", к которому прибегнул глава региона описывая радужные перспективы 2021 года. Отметьте, не "Я сделаю", не "Мы с Вами сделам", не "Нам придется решать задачу". Но: "Мы предполагаем", "будут выведены", "появится двойная санитарная зона", "изменится сама технология". Будем надяться, что эти оговорки не по Фрейду, и что слухи о том, что региональный лидер ничего не решает в вопросах с "мусором", потому что вопросами заняты "очень серьезные люди", вообщем, что это только слухи.