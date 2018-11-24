Шаманы вышли на защиту леса в Общественную палату РФ, но враг не явился на битву

Журнал «ЭкоГрад» подводит итоги Всероссийского лесного форума в Общественной палате РФ, который прошел при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ.



Шаманы и общественники выступили против разграбления российского леса, но бороться, как оказалось не с кем. Уничтожители леса не явились в Общественную палату РФ на битву. Более того, как оказалось, именно они, уничтожители леса, контролируют численность лесной охраны в регионах.





Иван Валентик: численность лесной охраны восстановится сама с собой







Комментарий заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика вызвал комментарии в среде экологов. По мнению Валентика, передача на региональный уровень функций лесоустройства и лесоохраны было неверным решением, при этом Иван Владимирович не уточняет чьим. Восстановление «статуса Quo», по мнению экспертов «ЭкоГрада», действительно влияют на ситуацию, в которой по факту главные нарушители «лесного закона», вынуждены были ко всему еще и содержать охрану, призванную с ними бороться.



«Очень ярким, самым обсуждаем среди участников и гостей Всероссийского лесного форума, проводимого 22.11.2018 г. ОП РФ и Федеральным агентством лесного хозяйства РФ, было выступление нашей землячки, потомственной шаманки, Елены Баяндаевны Манжиновой. С присущей только сибирякам душевной тревогой и простотой она довела до участников форума реальное положение дел в лесу, в частности, отданных в аренду под вырубку водосборные территории лесов Эхирит-Булагатского района, в священных. сакральных местах, где лес рубят уже и в кедрачах, а вода уходит, в том числе и из священных родников, - сообщает участник форума корреспондент «ЭкоГрада» Любовь Аликина. - Именно ему (Ивану Валентику) предъявила претензии в первую очередь Елена Баяндаевна Манжинова, за то, что на 49 лет в аренду отдают леса на водосборных территориях, особоохраняемых природных территориях, сакральных, священных лесах... в общем обещали приехать с комиссией и Валентик И.В. во главе»...







Попросила его дать ответ. Иван Владимирович Валентик задал встречный вопрос: "Мне прямо сейчас дать ответ?".



Елена Баяндаевна, с присущей ей непосредственностью, сказала: "Да".



Ответ был дан со ссылкой на действующее законодательство и это не убедило присутствующих.



Елена Баяндаевна продолжала свой доклад рассказала много ужасов которые происходят в лесу по вине арендаторов, лесников, полиции, бездействии власти, министров в том числе и министра природы и экологии РФ, о том что, уже 6 месяцев, не может попасть на прием к губернатору Иркутской области (кстати, ее заверили, что комиссия во главе с Валентиком И.В. приедет на место, все детально проверит, губернатор Иркутской области ее обязательно примет на личном приеме и все это в самые кротчайшие сроки!?).



Далее зал взорвался аплодисментами, когда Елена Баяндаевна сказало то, что есть у каждого из нас в голове, она сказала, что надо уволить всех кто виновен в проблемах с лесом: министра природы и экологии РФ, Ивана Валентика, губернатора, министра Минлескома Иркутской области и др., которые за период прибывания на своих должностях допустили столь катастрофическое положение с лесными фондами, народным достоянием всех граждан РФ и потребовала принять все меры для наведения порядка в лесу.



Зал еще не раз бурными овациями сопровождал ее выступление, а по завершению пленарного заседания, Елена Манжиновна стала самой востребованной участницей форума, к ней подходили как лесопромышленники, чиновники, ученые, арендаторы, журналисты, общественники и др.



Наши видео и фото материалы из общественных рейдов группы общественного контроля были показаны на секциях форума и лягут в основу доклада на заседании Госсовета с участием президента РФ. Все сошлись в одном, хотя Валентик и пытался сказать, что есть и хорошее в лесной отрасли, что мы прошли последнюю черту, в лесу катастрофа, его надо спасать всем миром. Да, еще, Елена Баяндаевна в своем выступлении сказала так: "Наших дедов в Китай увезли", зал замер не понимая, что она имеет в виду, а она продолжила. У шаманов есть такой обычай, ушедших от нас шаманов, кремировать, а прах, закладывают в специально выдолбленное в лиственнице, отверстие, так вот эти сакральные леса, были вырублены и вывезены в Китай, вместе с "дедами".



Сказала, что китайцы приходят в Россию жить, им Путин позволил, а наши дети скоро станут их рабами... зал снова рукоплескал. Ранее, выступавшая Анна Шафран, также сорвала аплодисменты, но не такие бурные как наша шаманка, Шафран, в своем выступление говорила о том, что непрофессионалов общественников нельзя допускать до участия в наведении порядка в лесной отрасли, так как они не "профи" и работают "на запад", на вопрос В.А.Фадеева, секретаря ОП РФ, а что предлагаете с ними сделать, ведь у нас Честин, прекрасный человек и профи, член ОП РФ, возглавляет "Фонд Дикой природы", она ответила: "Признать иностранными агентами".



Это выступление уже звучало 14.09.2018 г. , на пленарном заседании В ГД РФ. Дамочка не понимает, о чем она говорит, да, есть НКО, кто сотрудничает с ... но она всех под одну гребенку, а ведь сама не профи, она журналист?



Очень ярко выступил еще один участник и дал отпор Ивану Валентику, который подверг критике фильмы про лесную мафию : "Лесоворы" Эдуарда Петрова и "Нет леса, нет посадок" Бориса Соболева, показанные на России 24, сказав, что это заказ, которому уже много лет, на что инспектор с Алтая, ему дал пояснения, что умерший общественник, которому сжигали дважды дом, "погиб" в неравной борьбе защищая наш лес...



23 июля 2018 года «ЭкоГрад» сообщал о том, что неизвестные попытались сжечь его вместе с домом и автомобилем. Валерий Горбунов активный борец с незаконными вырубками и защитник русского леса



Могут ли следователи раскрыть преступление при жизни пострадавшего. Экологическая версия



На Алтае совершен поджег дома эколога и защитника леса Валерия Горбунова



Почтили его память минутой молчания...



Затем, была работа на секциях. Сложилось впечатление, что люди действительно радеют за лес и надеюсь у нас, сообща, получится. Смотрите некоторые фото из презентаций выступающих.





































































































































Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко предложила Ивану Валентику и главе МПР Дмитрию Кобылкину взять по полгода на приведение современного отечественного лесоводства «до ума».



Валентина Матвиенко призвала Ивана Валентика не фантазировать, а спасать русский лес



Дмитрий Кобылкин: Китай это основной рынок сбыта российского леса Совет Федерации дал полгода главе Минприроды Дмитрию Кобылкину на решение проблемы с незаконной рубкой леса и поставками его на экспорт.







Совет Федерации дал полгода главе Минприроды Дмитрию Кобылкину на решение проблемы с незаконной рубкой леса и поставками его на экспорт



Спасение российских лесов – задача общая



Дмитрий Потапов Шаманы и общественники выступили против разграбления российского леса, но бороться, как оказалось не с кем. Уничтожители леса не явились в Общественную палату РФ на битву. Более того, как оказалось, именно они, уничтожители леса, контролируют численность лесной охраны в регионах.Иван Валентик: численность лесной охраны восстановится сама с собойКомментарий заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика вызвал комментарии в среде экологов. По мнению Валентика, передача на региональный уровень функций лесоустройства и лесоохраны было неверным решением, при этом Иван Владимирович не уточняет чьим. Восстановление «статуса Quo», по мнению экспертов «ЭкоГрада», действительно влияют на ситуацию, в которой по факту главные нарушители «лесного закона», вынуждены были ко всему еще и содержать охрану, призванную с ними бороться.«Очень ярким, самым обсуждаем среди участников и гостей Всероссийского лесного форума, проводимого 22.11.2018 г. ОП РФ и Федеральным агентством лесного хозяйства РФ, было выступление нашей землячки, потомственной шаманки, Елены Баяндаевны Манжиновой. С присущей только сибирякам душевной тревогой и простотой она довела до участников форума реальное положение дел в лесу, в частности, отданных в аренду под вырубку водосборные территории лесов Эхирит-Булагатского района, в священных. сакральных местах, где лес рубят уже и в кедрачах, а вода уходит, в том числе и из священных родников, -. - Именно ему (Ивану Валентику) предъявила претензии в первую очередь Елена Баяндаевна Манжинова, за то, что на 49 лет в аренду отдают леса на водосборных территориях, особоохраняемых природных территориях, сакральных, священных лесах... в общем обещали приехать с комиссией и Валентик И.В. во главе»... Елена Баяндаевна напрямую задала вопрос заместителю министра Ивану Валентику, курирующего Байкальскую Природную Территорию: "Почему на такие территории, где обитает биоразнообразие животного и растительного мира, в том числе и краснокнижных, на берегах озера Байкал, острова Ольхон, вырубаются леса, случаются пожары, застраивается территория и отдается в аренду на 49 лет, аж до 2056 года. При этом за 10 лет аренды арендатор Соколов П.Ю. ООО "ИндустрияСтройСервис" вырубил уже практически все, рубит тонкомер, добрался и до священных мест, ООПТ, а восстановления нет, лес сплошь завален порубочными остатками?"Попросила его дать ответ. Иван Владимирович Валентик задал встречный вопрос: "Мне прямо сейчас дать ответ?".Елена Баяндаевна, с присущей ей непосредственностью, сказала: "Да".Ответ был дан со ссылкой на действующее законодательство и это не убедило присутствующих.Елена Баяндаевна продолжала свой доклад рассказала много ужасов которые происходят в лесу по вине арендаторов, лесников, полиции, бездействии власти, министров в том числе и министра природы и экологии РФ, о том что, уже 6 месяцев, не может попасть на прием к губернатору Иркутской области (кстати, ее заверили, что комиссия во главе с Валентиком И.В. приедет на место, все детально проверит, губернатор Иркутской области ее обязательно примет на личном приеме и все это в самые кротчайшие сроки!?).Далее зал взорвался аплодисментами, когда Елена Баяндаевна сказало то, что есть у каждого из нас в голове, она сказала, что надо уволить всех кто виновен в проблемах с лесом: министра природы и экологии РФ, Ивана Валентика, губернатора, министра Минлескома Иркутской области и др., которые за период прибывания на своих должностях допустили столь катастрофическое положение с лесными фондами, народным достоянием всех граждан РФ и потребовала принять все меры для наведения порядка в лесу.Зал еще не раз бурными овациями сопровождал ее выступление, а по завершению пленарного заседания, Елена Манжиновна стала самой востребованной участницей форума, к ней подходили как лесопромышленники, чиновники, ученые, арендаторы, журналисты, общественники и др.Наши видео и фото материалы из общественных рейдов группы общественного контроля были показаны на секциях форума и лягут в основу доклада на заседании Госсовета с участием президента РФ. Все сошлись в одном, хотя Валентик и пытался сказать, что есть и хорошее в лесной отрасли, что мы прошли последнюю черту, в лесу катастрофа, его надо спасать всем миром. Да, еще, Елена Баяндаевна в своем выступлении сказала так: "Наших дедов в Китай увезли", зал замер не понимая, что она имеет в виду, а она продолжила. У шаманов есть такой обычай, ушедших от нас шаманов, кремировать, а прах, закладывают в специально выдолбленное в лиственнице, отверстие, так вот эти сакральные леса, были вырублены и вывезены в Китай, вместе с "дедами".Сказала, что китайцы приходят в Россию жить, им Путин позволил, а наши дети скоро станут их рабами... зал снова рукоплескал. Ранее, выступавшая Анна Шафран, также сорвала аплодисменты, но не такие бурные как наша шаманка, Шафран, в своем выступление говорила о том, что непрофессионалов общественников нельзя допускать до участия в наведении порядка в лесной отрасли, так как они не "профи" и работают "на запад", на вопрос В.А.Фадеева, секретаря ОП РФ, а что предлагаете с ними сделать, ведь у нас Честин, прекрасный человек и профи, член ОП РФ, возглавляет "Фонд Дикой природы", она ответила: "Признать иностранными агентами".Это выступление уже звучало 14.09.2018 г. , на пленарном заседании В ГД РФ. Дамочка не понимает, о чем она говорит, да, есть НКО, кто сотрудничает с ... но она всех под одну гребенку, а ведь сама не профи, она журналист?Очень ярко выступил еще один участник и дал отпор Ивану Валентику, который подверг критике фильмы про лесную мафию : "Лесоворы" Эдуарда Петрова и "Нет леса, нет посадок" Бориса Соболева, показанные на России 24, сказав, что это заказ, которому уже много лет, на что инспектор с Алтая, ему дал пояснения, что умерший общественник, которому сжигали дважды дом, "погиб" в неравной борьбе защищая наш лес... Почтили его память минутой молчания...Затем, была работа на секциях. Сложилось впечатление, что люди действительно радеют за лес и надеюсь у нас, сообща, получится. Смотрите некоторые фото из презентаций выступающих.Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко предложила Ивану Валентику и главе МПР Дмитрию Кобылкину взять по полгода на приведение современного отечественного лесоводства «до ума».Валентина Матвиенко призвала Ивана Валентика не фантазировать, а спасать русский лесДмитрий Кобылкин: Китай это основной рынок сбыта российского леса Совет Федерации дал полгода главе Минприроды Дмитрию Кобылкину на решение проблемы с незаконной рубкой леса и поставками его на экспорт.