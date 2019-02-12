В Москве пройдет главное модное событие этого сезона — финальное шоу международного конкурса красоты «Miss Top Universe 2019″

Общество
Вчера, 01:09
В Москве пройдет главное модное событие этого сезона — финальное шоу международного конкурса красоты «Miss Top Universe 2019&#8243; 7 марта на одной из главных современных площадок Москвы "MonaClub", состоится главное модное событие этого сезона — финальное шоу международного конкурса красоты «Miss Top Universe 2019".

Ежегодный конкурс Красоты проводится с целью выявить самых красивых и достойных девушек и женщин в мире, которые смогут достойно нести титулы Miss /Missis Top Universe 2019. Полуфинал конкурса состоялся в декабре прошлого года.

Коллегия звездного жюри будет определять главную победительницу торжественного вечера. Ради такого события соберутся лучшие звёзды отечественного шоу-бизнеса, которые исполнят для гостей и участниц свои лучшие хиты, а профессионалы моды поделятся секретами красоты.

Красавицы из разных стран сойдутся в модном поединке за титул Miss Top Universe , а также корону, украшенную кристаллами Swarovski и ценными подарками от спонсоров и партнёров конкурса.

Мы гарантируем Вам заряд самых красивых и незабываемых эмоций!

Каждый желающий сможет поддержать одну из девушек в MonaClub путём голосования во время проведения конкурса. Девушке, получившей большинство голосов, вручат дополнительную специальную номинацию и отдельный роскошный подарок от партнеров конкурса. Она также войдет в топ 5 финалисток.

Сбор гостей: 19:00
Начало: 20:00

Билеты : 8 (916) 059-17-15

В Москве пройдет главное модное событие этого сезона — финальное шоу международного конкурса красоты «Miss Top Universe 2019&#8243;
В Москве пройдет главное модное событие этого сезона — финальное шоу международного конкурса красоты «Miss Top Universe 2019&#8243;
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