Разговор о тарифах на вывоз мусора, митинги, Общественный совет МПР — говорить не о чем?!!!

На первом заседании нового состава Общественного совета при Минприроды России, который состоялся в понедельник, 25 марта 2019 года, не обошли стороной вопросы «мусорной реформы».



Общий фон обсуждения хода реформы нельзя назвать благоприятным. Митинги, взрывоопасное настроение в обществе, проявляющееся при любом упоминании о мусоросжигании, строительстве полигонов для ТКО и другое, «заоблачные» тарифы на вывоз отходов, при этом на потраченные народные деньги во многих местах закуплены лишь новые баки для отходов, но по весьма дорогим расценкам. Глава МПР Дмитрий Кобылкин на заседание не приехал. Как объяснили – потому, что был занят более важными делами. Возможно еще и потому, что не особенно верит в ценность советов от Общественного совета



Митинги и протесты стали главной реакцией на «тяжесть оплаты «раздельного сбора мусора» и других утопических идей в сфере обращения с отходами



, Московская область, от 21 марта 2019. Напомним, перед зданием администрации городского округа в подмосковной Электростали 21 марта прошел стихийный митинг жителей. Обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства и новая система раздельного сбора бытовых отходов. Судя по видео из группы «Подслушано. Электросталь», люди пришли к администрации и начали выражать недовольство тарифами на обращение с отходами, скандируя: «Позор, позор!».



Следующее видео – выступление активного борца за права населения в области ЖКХ,



, который состоялся в стенах ОП РФ 25 марта 2019, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сообщил, что для строительства новой инфраструктуры «мусорной отрасли ( в том числе в части реализации рекламно-утопических идей о раздельном сборе мусора — ред,) потребуется от двухсот до двухсот пятидесяти миллиардом рублей.



При этом, как отметил глава Публично-правовой компании, гарантий и видения полного успеха пока нет. По его словам, отрасль очень емкая, и одних только бюджетных инвестиций будет недостаточно. Но привлечь внебюджетные источники — тоже не так просто. Дело в то, что нормативно-правовая база требует доработки, а состояние отрасли и рынка находится в не лучшем состоянии.



Буцаев заявил о недостаточно высокой платежной дисциплине, что приводит к «недосборам» операторов, о нормах накопления, которые отличаются в разных регионах и подсчитываются «опытным путем». Развитию цивилизованного рынка в сфере обращения с ТКО мешает еще и «сопротивление старых игроков, которые не захотели перестраиваться под новые требования».



Создание федеральной территориальной схемы обращения с отходами позволит решить часть проблем, станет понятно, «куда инвестировать». Можно будет говорить и о господдержке инвесторов, но это должны быть дешевые и длинные деньги.



Зампредседателя совета Альбина Дударева полностью поддержала начинания Российского регионального оператора. Она отметила, что Общественная палата и совет мониторят реформу, что эксперты также видят «слабое инвестиционное поле». «Мы готовы помогать компании», — заявила Дударева. Поддержку членам общественного совета пообещал и секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. Он с сожалением заметил, что сегодня в России «всем управляют финансисты». Но в деле за чистую окружающую среду, по его мнению «не надо искать финансовую выгоду». Надо просо делать все для того, чтобы люди жили в чистой стране. И в этом процессе важен еще один момент – диалог власти и общества.



Как ранее сообщал «ЭкоГрад» — главной сенсацией первого заседания Общественного совета при Минприроды РФ стало отсутствие на нем министра МПР Дмитрия Кобылкина



Досье «ЭкоГрада» — 2016 год



Раздельный сбор мусора — афёра века и новый «МММ»







Раздельный сбор мусора назван величайшей аферой века, которую пытаются реализовать за счёт населения. Главный редактор журнала «ЭкоГрад» Игорь Панарин поделился своим видением на ситуацию. Самый главный вопрос – о том, кто будет платить за реализацию благоглупостей, окрашенных в лучезарные краски и снабженных «лейблом» прогресс остается за кадром агитационных всполохов и спекуляций на заинтересованности граждан в экологизации общественных пространств.



Досье «ЭкоГрада» — 2019 год



Перед зданием администрации городского округа в подмосковной Электростали 21 марта прошел стихийный митинг жителей. Обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства и новая система раздельного сбора бытовых отходов. Образованию несогласованной акции протеста поспособствовала городская администрация, они в тот день выступили организаторами форума «Управдом», чтобы поговорить о проблемах ЖКХ — доначислениях за отопление, новых правилах обращения с ТКО. Но чиновники не ожидали, что кроме приглашённых ими лояльных участников форума, обсуждать проблемы придут и разозлённые горожане.



Судя по видео из группы «Подслушано. Электросталь», люди пришли к администрации и начали выражать недовольство тарифами. Полицию и росгвардейцев прогнали, скандируя: «Позор, позор!»



Очевидцы рассказали в группе Нет полигону Тимохово и МСЗ в Ногинском р-не, что предшествовало форуму собрание Ассоциации председателей МКД, по просьбам многочисленных жителей, было принято решение о подготовке письма на имя министра ЖКХ РФ Владимира Якушева. Подписи под письмом решили собрать на форуме 21 марта.



«В итоге, администрация Электростали не была оригинальна, и подготовилась к форуму как «положено». С 14 часов зал был набит работниками УК, и служащими. Людей в зал не пускали, в том числе и членов Ассоциации. А народ всё прибывал. Подписи пришлось собирать на улице. Желающих подписать письмо было огромное количество! Люди возмущены необоснованным повышением тарифов за ТКО и привязки тарифа к жилой площади. Работники администрации не придумали ничего умнее, чем найти крайнего! Т.е., в доведении людей до точки кипения они обвинили не законотворцев и политику государства, а простых граждан, обвинив их в организации несанкционированного митинга. Про то, что форум «Управдом» — это открытое мероприятие, они забыли. Апогеем стало прибытие росгвардии! Правда, под крики людей «позор», они быстро удалились. Были ли претензии к другим людям, мы не знаем, но нашему активисту, и между прочим, члену Ассоциации Татьяне Лапиной, от представителей администрации Цацорина и Латынина поступили угрозы. Пугали прокуратурой. Браво! Один — герой России, другой — кантуженный воин-интернационалист. Так и хочется спросить — ребята, вы ничего не попутали?» — говорится в сообщении.







Нас заставили платить за воздух: почему Россия идет на всероссийский митинг против мусорной реформы 2248



Правительство считает, что мусорная реформа идет нормально. Проблему видит только в том, что она началась не во всех регионах страны, пока только в 69-ти. Население, напротив, оказалось шокировано. В почтовых ящиках уже появились новые квитанции. За мусор требуют в среднем в пять раз больше. Что еще возмущает россиян в мусорной реформе, кроме нового тарифа, и почему 3 февраля регионы выходят на митинг «Россия — не помойка!» – читайте в нашей публикации.



На днях на правительственной комиссии в Белом доме обсуждали стартовавшую 1 января в 69 регионах страны мусорную реформу и ее проблемы. Именно раздельный сбор мусора – одна из главных целей, для чего реформа задумывалась. И стоимость этой услуги уже вложена в новые тарифы. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во время этого мероприятия заявил, что раздельный сбор мусора должен быть обязательным в крупных городах. А в будущем предлагается снизить стоимость услуги, предложив людям самостоятельно заниматься сортировкой.



Не кажется ли вам, что нас водят за нос? Каким образом оператор может сортировать мусор, не установив баки для раздельного сбора? Не выглядит ли это так, что сейчас с нас берут плату за то, чего не происходит, а затем, когда на собранные денежки построят перерабатывающие заводы, действительно внедрят систему раздельного сбора?



В среднем плата за вывоз мусора подорожала для потребителя в пять раз. Что же изменилось для нас? Ничего. Мы так же выходим и видим прежнюю картину. Там же, где установлены контейнеры для раздельного сбора, например, в Московской области, жители могут наблюдать, как мусоровоз из разных контейнеров все скидывает в один кузов.



В России есть мусороперерабатывающие заводы, но их недостаточно. В стране работают 243 мусороперерабатывающих завода, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных заводов. По данным на 2015 год, всего 2,4% отходов сжигается, 7% перерабатывается и 90,6% лежат на свалках и полигонах.



Чувашия обиделась первой



В Чувашии реформа стартовала не 1 января, а еще раньше – 1 октября 2018 года. Плата за вывоз ТБО в коммунальных квитанциях уже вынесена в отдельную строку. И, например, активный борец за права населения в области ЖКХ, член Совета регионального отделения «Справедливой России» Тамара Манаева считает, что за мусор по завышенным тарифам не нужно платить как минимум за период с октября по январь.







Справедливоросс подала несколько запросов, и кое-что прояснилось. Директор компании оператора по работе с отходами в регионе ООО «МВК «Экоцентр» Евгений Майрин пояснил, что уведомил глав управляющих компаний, чтобы они в период с октября по январь 2019 года, как и прежде, занимались мусором и брали за это оплату в соответствии с договорами управления многоквартирными домами.

Но ситуация ведь другая, в платежках с жителей требуют за мусор на 400% больше, чем раньше, хотя не поменялось вообще ничего. Как поясняет Тамара Манаева, нарушен закон, только по решению собственников может повыситься плата. «Конкретно в моем доме такого собрания не было», – говорит активистка.



«В законе о защите прав потребителей сказано оплачивать работы в полном объеме после принятия. О каких работах идет речь? Это размещение контейнерных площадок, их содержание и ремонт, подготовка подъездных путей, закупка транспорта. На сегодняшний день региональный оператор ничего этого не сделал, а мусор вывозится на прежних условиях, – заявляет Тамара Манаева. – Люди не проинформированы, за что им вменены новые платежи, какие работы выполнены. Когда мы не можем получить ответы на эти вопросы, мы имеем полное право не платить до получения полной информации. Эти платежи начисляются незаконно. Неужели работники ЖКХ не знакомы с законодательством?»



Ранее в Чувашии прошли митинги против начала мусорной реформы.



Управляющие компании не растерялись



В платежных документах красноярцев плата за вывоз мусора уже перешла из состава строки «плата за содержание жилого помещения» в «обращение с твердыми коммунальными отходами». Соответственно, плата по первой строке должна стать меньше, ведь теперь вывоз мусора оплачивается не управляющим компаниям, а оператору.



Жители рассказывают, что управляющие компании начали проводить общие собрания собственников многоквартирных домов и уговаривают сохранить тариф на прежнем уровне. Причем коммунальщики делают это обманным путем, собирая подписи на ремонт подъездов, благоустройство домовой территории, поясняет лидер регионального отделения «Справедливой России» Александр Лымпио.



«Если в вашем доме проводятся такие собрания, то прежде чем ставить свою подпись в бюллетене для голосования по просьбе председателя Совета дома, либо просто соседа, имейте в виду, что вы будете оплачивать дважды одну и ту же услугу – вывоз твердых бытовых отходов в размере 2,1 – 2,5 руб. с одного квадратного метра жилой площади и коммунальную услугу в размере 79, 74 рубля на одного зарегистрированного человека, проживающего в квартире, – предупреждает Александр Лымпио. – Если вы увидите, что тариф на содержание жилого помещения не изменился, приходите в Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» на улице Парижской Коммуны, 15, либо звоните по телефону 8(391) 204-64-30».



А как по закону?



Как только региональное правительство заключает соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО и утверждается единый тариф на новую услугу, стоимость вывоза мусора автоматически исключается из платы за содержание жилого помещения. Для этого не требуется собрания собственников жилья (часть 8 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 486-ФЗ).



Управляющие компании обязаны известить собственников об изменении размера платы за содержание жилого помещения, а по их требованию предоставить документы, обосновывающие расчеты этого размера платы.



Теперь платим за воздух



«В Пензенской области тариф на вывоз 1 куба для ТСЖ и УК вырос с 270 до 410 рублей. А что меняется кроме цены? Ровным счетом ничего. Раздельного сбора мусора в Пензе не будет, по крайней мере, в обозримом будущем, в частности, в 2019 году. А дальше или шах помрет, или ишак. Или будут раздельно собранный мусор грузить в один КамАЗ, стерпится слюбится. Срывы вывоза как были, так и остались», – размышляет представитель Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Пензе Кирилл Ледяев.



Справедливоросс рассчитал, что правительство очень сильно завысило норматив потребления ТКО и теперь заставит людей платить не только за мусор, но и за воздух.



«Норматив потребления ТКО для жителей города Пензы, проживающих в многоквартирных домах, составляет 0,086 куба ТКО на 1 квадратный метр в год. Много это или мало? Арифметика проста и ужасна. 0,086 умножаем на площадь квартиры, например, на 35 метров, и делим на 12. Получаем 0,25 кубических метра ежемесячно. Среднестатистическая пензенская девятиэтажка с жилой площадью 7 тысяч метров с копейками в год должна накопить 602 кубических метра ТКО, а ежемесячно чуть больше 50. На практике с таких домов ежемесячно вывозиться не более 30 кубов, так что и за «воздушные» кубы мы с вами тоже заплатим».



3 февраля в России пройдет всероссийский день экопротеста «Россия – не помойка». Против полигонов, роста тарифов, мусоросжигательных заводов и бешеных тарифов на вывоз.



Антимусорная акция протеста прошла в Архангельской области, где жители недовольны строительством двух мусорных полигонов. На улицы ряда городов вышли около 30 тысяч человек. Организаторы предлагают присоединиться и другим регионам. На сегодняшний день о своем участии в митинге заявили 28 регионов.



Основные требования – остановить реализацию реформы. Вначале разобраться с сортировкой, и только потом повышать тарифы. Запретить перевозку отходов между регионами.



«Справедливая Россия» потребовала проверить законность взимания платы за утилизацию бытовых отходов. Госдума по поручению эсеров отправит соответствующие запросы в Генпрокуратуру и Правительство.



«ЭкоГрад»: Иван Валентик, Владимир Морозов, Денис Буцаев, Игорь Агафонов и Лев Григорьев Общий фон обсуждения хода реформы нельзя назвать благоприятным. Митинги, взрывоопасное настроение в обществе, проявляющееся при любом упоминании о мусоросжигании, строительстве полигонов для ТКО и другое, «заоблачные» тарифы на вывоз отходов, при этом на потраченные народные деньги во многих местах закуплены лишь новые баки для отходов, но по весьма дорогим расценкам. Глава МПР Дмитрий Кобылкин на заседание не приехал. Как объяснили – потому, что был занят более важными делами. Возможно еще и потому, что не особенно верит в ценность советов от Общественного советаМитинги и протесты стали главной реакцией на «тяжесть оплаты «раздельного сбора мусора» и других утопических идей в сфере обращения с отходами На видео от активистов экологического движения митинг в городе Электросталь , Московская область, от 21 марта 2019. Напомним, перед зданием администрации городского округа в подмосковной Электростали 21 марта прошел стихийный митинг жителей. Обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства и новая система раздельного сбора бытовых отходов. Судя по видео из группы «Подслушано. Электросталь», люди пришли к администрации и начали выражать недовольство тарифами на обращение с отходами, скандируя: «Позор, позор!».Следующее видео – выступление активного борца за права населения в области ЖКХ, член Совета регионального отделения а Республике Чувашия «Справедливой России» Тамары Манаевой . Активист заявляет о четырехкратной росте тарифов на обращение с отходами в регионе. На сегодняшний день региональный оператор ничего этого не сделал, уточняет активист, а мусор вывозится на прежних условиях. Выступая на первом заседании нового состава Общественного совета при Минприроды России , который состоялся в стенах ОП РФ 25 марта 2019, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сообщил, что для строительства новой инфраструктуры «мусорной отрасли ( в том числе в части реализации рекламно-утопических идей о раздельном сборе мусора — ред,) потребуется от двухсот до двухсот пятидесяти миллиардом рублей. При этом, как отметил глава Публично-правовой компании, гарантий и видения полного успеха пока нет. По его словам, отрасль очень емкая, и одних только бюджетных инвестиций будет недостаточно. Но привлечь внебюджетные источники — тоже не так просто. Дело в то, что нормативно-правовая база требует доработки, а состояние отрасли и рынка находится в не лучшем состоянии.Буцаев заявил о недостаточно высокой платежной дисциплине, что приводит к «недосборам» операторов, о нормах накопления, которые отличаются в разных регионах и подсчитываются «опытным путем». Развитию цивилизованного рынка в сфере обращения с ТКО мешает еще и «сопротивление старых игроков, которые не захотели перестраиваться под новые требования».Создание федеральной территориальной схемы обращения с отходами позволит решить часть проблем, станет понятно, «куда инвестировать». Можно будет говорить и о господдержке инвесторов, но это должны быть дешевые и длинные деньги. Видео от корреспондента «ЭкоГрад» Александра Перепечко Зампредседателя совета Альбина Дударева полностью поддержала начинания Российского регионального оператора. Она отметила, что Общественная палата и совет мониторят реформу, что эксперты также видят «слабое инвестиционное поле». «Мы готовы помогать компании», — заявила Дударева. Поддержку членам общественного совета пообещал и секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. Он с сожалением заметил, что сегодня в России «всем управляют финансисты». Но в деле за чистую окружающую среду, по его мнению «не надо искать финансовую выгоду». Надо просо делать все для того, чтобы люди жили в чистой стране. И в этом процессе важен еще один момент – диалог власти и общества.Как ранее сообщал «ЭкоГрад» — главной сенсацией первого заседания Общественного совета при Минприроды РФ стало отсутствие на нем министра МПР Дмитрия КобылкинаРаздельный сбор мусора назван величайшей аферой века, которую пытаются реализовать за счёт населения. Главный редактор журнала «ЭкоГрад» Игорь Панарин поделился своим видением на ситуацию. Самый главный вопрос – о том, кто будет платить за реализацию благоглупостей, окрашенных в лучезарные краски и снабженных «лейблом» прогресс остается за кадром агитационных всполохов и спекуляций на заинтересованности граждан в экологизации общественных пространств.Досье «ЭкоГрада» — 2019 годПеред зданием администрации городского округа в подмосковной Электростали 21 марта прошел стихийный митинг жителей. Обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства и новая система раздельного сбора бытовых отходов. Образованию несогласованной акции протеста поспособствовала городская администрация, они в тот день выступили организаторами форума «Управдом», чтобы поговорить о проблемах ЖКХ — доначислениях за отопление, новых правилах обращения с ТКО. Но чиновники не ожидали, что кроме приглашённых ими лояльных участников форума, обсуждать проблемы придут и разозлённые горожане.Судя по видео из группы «Подслушано. Электросталь», люди пришли к администрации и начали выражать недовольство тарифами. Полицию и росгвардейцев прогнали, скандируя: «Позор, позор!»Очевидцы рассказали в группе Нет полигону Тимохово и МСЗ в Ногинском р-не, что предшествовало форуму собрание Ассоциации председателей МКД, по просьбам многочисленных жителей, было принято решение о подготовке письма на имя министра ЖКХ РФ Владимира Якушева. Подписи под письмом решили собрать на форуме 21 марта.«В итоге, администрация Электростали не была оригинальна, и подготовилась к форуму как «положено». С 14 часов зал был набит работниками УК, и служащими. Людей в зал не пускали, в том числе и членов Ассоциации. А народ всё прибывал. Подписи пришлось собирать на улице. Желающих подписать письмо было огромное количество! Люди возмущены необоснованным повышением тарифов за ТКО и привязки тарифа к жилой площади. Работники администрации не придумали ничего умнее, чем найти крайнего! Т.е., в доведении людей до точки кипения они обвинили не законотворцев и политику государства, а простых граждан, обвинив их в организации несанкционированного митинга. Про то, что форум «Управдом» — это открытое мероприятие, они забыли. Апогеем стало прибытие росгвардии! Правда, под крики людей «позор», они быстро удалились. Были ли претензии к другим людям, мы не знаем, но нашему активисту, и между прочим, члену Ассоциации Татьяне Лапиной, от представителей администрации Цацорина и Латынина поступили угрозы. Пугали прокуратурой. Браво! Один — герой России, другой — кантуженный воин-интернационалист. Так и хочется спросить — ребята, вы ничего не попутали?» — говорится в сообщении.Правительство считает, что мусорная реформа идет нормально. Проблему видит только в том, что она началась не во всех регионах страны, пока только в 69-ти. Население, напротив, оказалось шокировано. В почтовых ящиках уже появились новые квитанции. За мусор требуют в среднем в пять раз больше. Что еще возмущает россиян в мусорной реформе, кроме нового тарифа, и почему 3 февраля регионы выходят на митинг «Россия — не помойка!» – читайте в нашей публикации.На днях на правительственной комиссии в Белом доме обсуждали стартовавшую 1 января в 69 регионах страны мусорную реформу и ее проблемы. Именно раздельный сбор мусора – одна из главных целей, для чего реформа задумывалась. И стоимость этой услуги уже вложена в новые тарифы. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во время этого мероприятия заявил, что раздельный сбор мусора должен быть обязательным в крупных городах. А в будущем предлагается снизить стоимость услуги, предложив людям самостоятельно заниматься сортировкой.Не кажется ли вам, что нас водят за нос? Каким образом оператор может сортировать мусор, не установив баки для раздельного сбора? Не выглядит ли это так, что сейчас с нас берут плату за то, чего не происходит, а затем, когда на собранные денежки построят перерабатывающие заводы, действительно внедрят систему раздельного сбора?В среднем плата за вывоз мусора подорожала для потребителя в пять раз. Что же изменилось для нас? Ничего. Мы так же выходим и видим прежнюю картину. Там же, где установлены контейнеры для раздельного сбора, например, в Московской области, жители могут наблюдать, как мусоровоз из разных контейнеров все скидывает в один кузов.В России есть мусороперерабатывающие заводы, но их недостаточно. В стране работают 243 мусороперерабатывающих завода, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных заводов. По данным на 2015 год, всего 2,4% отходов сжигается, 7% перерабатывается и 90,6% лежат на свалках и полигонах.В Чувашии реформа стартовала не 1 января, а еще раньше – 1 октября 2018 года. Плата за вывоз ТБО в коммунальных квитанциях уже вынесена в отдельную строку. И, например, активный борец за права населения в области ЖКХ, член Совета регионального отделения «Справедливой России» Тамара Манаева считает, что за мусор по завышенным тарифам не нужно платить как минимум за период с октября по январь.Справедливоросс подала несколько запросов, и кое-что прояснилось. Директор компании оператора по работе с отходами в регионе ООО «МВК «Экоцентр» Евгений Майрин пояснил, что уведомил глав управляющих компаний, чтобы они в период с октября по январь 2019 года, как и прежде, занимались мусором и брали за это оплату в соответствии с договорами управления многоквартирными домами.Но ситуация ведь другая, в платежках с жителей требуют за мусор на 400% больше, чем раньше, хотя не поменялось вообще ничего. Как поясняет Тамара Манаева, нарушен закон, только по решению собственников может повыситься плата. «Конкретно в моем доме такого собрания не было», – говорит активистка.«В законе о защите прав потребителей сказано оплачивать работы в полном объеме после принятия. О каких работах идет речь? Это размещение контейнерных площадок, их содержание и ремонт, подготовка подъездных путей, закупка транспорта. На сегодняшний день региональный оператор ничего этого не сделал, а мусор вывозится на прежних условиях, – заявляет Тамара Манаева. – Люди не проинформированы, за что им вменены новые платежи, какие работы выполнены. Когда мы не можем получить ответы на эти вопросы, мы имеем полное право не платить до получения полной информации. Эти платежи начисляются незаконно. Неужели работники ЖКХ не знакомы с законодательством?»В платежных документах красноярцев плата за вывоз мусора уже перешла из состава строки «плата за содержание жилого помещения» в «обращение с твердыми коммунальными отходами». Соответственно, плата по первой строке должна стать меньше, ведь теперь вывоз мусора оплачивается не управляющим компаниям, а оператору.Жители рассказывают, что управляющие компании начали проводить общие собрания собственников многоквартирных домов и уговаривают сохранить тариф на прежнем уровне. Причем коммунальщики делают это обманным путем, собирая подписи на ремонт подъездов, благоустройство домовой территории, поясняет лидер регионального отделения «Справедливой России» Александр Лымпио.«Если в вашем доме проводятся такие собрания, то прежде чем ставить свою подпись в бюллетене для голосования по просьбе председателя Совета дома, либо просто соседа, имейте в виду, что вы будете оплачивать дважды одну и ту же услугу – вывоз твердых бытовых отходов в размере 2,1 – 2,5 руб. с одного квадратного метра жилой площади и коммунальную услугу в размере 79, 74 рубля на одного зарегистрированного человека, проживающего в квартире, – предупреждает Александр Лымпио. – Если вы увидите, что тариф на содержание жилого помещения не изменился, приходите в Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» на улице Парижской Коммуны, 15, либо звоните по телефону 8(391) 204-64-30».Как только региональное правительство заключает соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО и утверждается единый тариф на новую услугу, стоимость вывоза мусора автоматически исключается из платы за содержание жилого помещения. Для этого не требуется собрания собственников жилья (часть 8 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 486-ФЗ).Управляющие компании обязаны известить собственников об изменении размера платы за содержание жилого помещения, а по их требованию предоставить документы, обосновывающие расчеты этого размера платы.«В Пензенской области тариф на вывоз 1 куба для ТСЖ и УК вырос с 270 до 410 рублей. А что меняется кроме цены? Ровным счетом ничего. Раздельного сбора мусора в Пензе не будет, по крайней мере, в обозримом будущем, в частности, в 2019 году. А дальше или шах помрет, или ишак. Или будут раздельно собранный мусор грузить в один КамАЗ, стерпится слюбится. Срывы вывоза как были, так и остались», – размышляет представитель Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Пензе Кирилл Ледяев.Справедливоросс рассчитал, что правительство очень сильно завысило норматив потребления ТКО и теперь заставит людей платить не только за мусор, но и за воздух.«Норматив потребления ТКО для жителей города Пензы, проживающих в многоквартирных домах, составляет 0,086 куба ТКО на 1 квадратный метр в год. Много это или мало? Арифметика проста и ужасна. 0,086 умножаем на площадь квартиры, например, на 35 метров, и делим на 12. Получаем 0,25 кубических метра ежемесячно. Среднестатистическая пензенская девятиэтажка с жилой площадью 7 тысяч метров с копейками в год должна накопить 602 кубических метра ТКО, а ежемесячно чуть больше 50. На практике с таких домов ежемесячно вывозиться не более 30 кубов, так что и за «воздушные» кубы мы с вами тоже заплатим».3 февраля в России пройдет всероссийский день экопротеста «Россия – не помойка». Против полигонов, роста тарифов, мусоросжигательных заводов и бешеных тарифов на вывоз.Антимусорная акция протеста прошла в Архангельской области, где жители недовольны строительством двух мусорных полигонов. На улицы ряда городов вышли около 30 тысяч человек. Организаторы предлагают присоединиться и другим регионам. На сегодняшний день о своем участии в митинге заявили 28 регионов.Основные требования – остановить реализацию реформы. Вначале разобраться с сортировкой, и только потом повышать тарифы. Запретить перевозку отходов между регионами.«Справедливая Россия» потребовала проверить законность взимания платы за утилизацию бытовых отходов. Госдума по поручению эсеров отправит соответствующие запросы в Генпрокуратуру и Правительство.