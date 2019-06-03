Губернатору Мурманской области предложили увековечить на Родине имя пранкера

Экологи предложили губернатору Мурманской области Андрею Чибису увековечить на Родине героя имя пранкера Виталия Здоровецкого. Предложение было выложено на официальной страничке Губернатора в ФБ.
В качестве формы предложено открытие аллеи шутки, в центре которой возвести специальный «Умный дом» для проведения фестиваля шутки, благотворительности и розыгрышей. По мнению экологов, это идеальная возможность придать Мурманску статус столицы мировой шутки, как Габрово или Одессе
Поводом к инициативе послужила акция на видео от Виталия Здоровецкого.
На видео — полураздетая фанатка выбегает на футбольное поле во время решающего матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», как оказалось, это девушка американского пранкера российского происхождения Виталия Здоровецкого. Виталий родился в Мурманске, но ему удалось пожить и в Одессе.
У Виталия есть аккаунт в Instagram, где он рассказал о подвиге своей девушки. Напомним, американская модель Кинси Волански выбежала на поле в черном закрытом купальнике, на котором было написано Vitaly Uncensored. Так называется блог Здоровецкого на YouTube, где он выкладывает розыгрыши прохожих с полураздетыми девушками.
Здоровецкий восхитился поступком Волански и пообещал в своем аккаунте в твиттере, что скоро женится на ней. Свадьба обещает быть с приданным. После акции модели на ее 8-875.jpeg страницу в Instagram подписались более 500 тысяч человек. Число подписчиков Волански почти достигло миллиона.
Напомним, в 2014 году Здоровецкий прервал финал чемпионата мира по футболу между Германией и Аргентиной. Он выскочил на поле и подбежал к игроку немецкой сборной Бенедикту Хеведесу, попытавшись поцеловать его. После этого ему запретили вход на стадионы.
Здоровецкий родился в Мурманске в 1992 году, позже он эмигрировал из России в США. На его YouTube-канал подписаны почти 10 миллионов человек. Одно из видео Здоровецкого посвящено бездомному Мартину, которого автор находит на улице, возвращает в семью, вносит благотворительный взнос для того, чтобы вставить Мартину зубы, и превратить его, хотя бы внешне в преуспевающего денди. В мире всегда есть место надежде, считает Виталий Здоровецкий.
Надеемся, что свою свадьбу с Кинси Волански он сыграет в Мурманске. На исход матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» акция Валански и Здоровецкого ни как не повлияла. О счете в игре сообщалось в СМИ