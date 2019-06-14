Экоретро: рождение «Сказки» ко Дню России-2016

Общество
14 июн 2019
Экоретро: рождение «Сказки» ко Дню России-2016Бойцы вспоминают минувшие дни, и это всегда трогательно, а местами даже и поучительно. К Году экологии в Москве на месте бывшей мусорной свалки в Крылатском, около Живописного моста, был открыт семейный парк «Сказка» — и это зрелищное событие было приурочено к Дню России-2016.

За день до праздника в отвоёванный у хаоса парк пожаловали официальные экологи во главе с Антоном Кульбачевским, а также многочисленные журналисты с «ЭкоГрадом» — для поднятия боевого духа. Поднимать было что — шёл дождь, но настрой это не изменило — было весело и довольно прикольно. Погладить хаски, погладить лошадок (и даже покататься на них), получить транзит мудрости у шамана, откушать чем Бог послал (а это были в основном соки и выпечка), порадоваться аттракционами вместе с детьми и запечатлеть довольных взрослых, которые сделали этот парк на славу, — было даже романтично. А уж предвкушать, какие горы мы свернём в Год экологии, — это настоящий кайф.

Жаль, что настоящий Год экологии-2017 не оставил камня на камне от надежд на него, но у москвичей собственная гордость. Захотели сказку — сделали «Сказку», а в остальном — всё впереди!

Экоретро: рождение «Сказки» ко Дню России-2016
Экоретро: рождение «Сказки» ко Дню России-2016
Экоретро: рождение «Сказки» ко Дню России-2016
Экоретро: рождение «Сказки» ко Дню России-2016
Экоретро: рождение «Сказки» ко Дню России-2016
Экоретро: рождение «Сказки» ко Дню России-2016
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