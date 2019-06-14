Экоретро: рождение «Сказки» ко Дню России-2016

За день до праздника в отвоёванный у хаоса парк пожаловали официальные экологи во главе с Антоном Кульбачевским, а также многочисленные журналисты с «ЭкоГрадом» — для поднятия боевого духа. Поднимать было что — шёл дождь, но настрой это не изменило — было весело и довольно прикольно. Погладить хаски, погладить лошадок (и даже покататься на них), получить транзит мудрости у шамана, откушать чем Бог послал (а это были в основном соки и выпечка), порадоваться аттракционами вместе с детьми и запечатлеть довольных взрослых, которые сделали этот парк на славу, — было даже романтично. А уж предвкушать, какие горы мы свернём в Год экологии, — это настоящий кайф.Жаль, что настоящий Год экологии-2017 не оставил камня на камне от надежд на него, но у москвичей собственная гордость. Захотели сказку — сделали «Сказку», а в остальном — всё впереди!