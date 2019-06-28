Смертность от аварий на дорогах. Национальная дискуссия против ужесточительных мер

По мнению главы МВД Владимира Колокольцева – безопасность на дорогах можно получить в результате принятия жестких мера. Эксперты «ЭкоГрада» не вполне согласились с главным полицейским страныЭксперт «ЭкоГрада» Геннадий Гудков считает, что для обустройства дорог в России и обеспечения транспортной безопасности в нашей стране необходимо скорейшее внедрение лучших мировых практик дорожного регулирования. С таким заявлением в интервью главному редактору «ЭкоГрада» Игорю Панарину Геннадий Гудков выступил в рамках развития национальной дискуссии о безопасности на дорогах открытой Президентом России Владимиром Путиным.Как уже сообщал «ЭкоГрад», обсуждение началось с коммерческих камер наблюдения на дорогах на заседании Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей. Особенно это касается опасных участков.В ответ глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что Министерство внутренних дел готовит «серьезные и жесткие» предложения, которые помогут снизить смертность на дорогах. Об этом Колокольцев сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Трансляция опубликована на сайте Кремля.Более того, передает ТАСС, в МВД России планируют довести до нуля смертность на дорогах к 2030 году.Эксперт «ЭкоГрада», эколог Евгений Витишко и главный редактор журнала «ЭкоГрад» Игорь Панарин провели так называемый раут деловой игры в прямом эфире журнала, в котором обозначили пять основных направлений и задач в направлении решений которых, по мнению экологов, можно достичь снижения уровня смертности при авариях на дорогах. В число приоритетов были поставлены: отменна всех практик МВД искажающих подобно коммерческим камерам искажающих смысл профилактики аварийности, улучшение дорог, вменение контроля за состоянием автотранспорта, активная популяризационная работа с населением, выбор единого концепта транспортной логистики и соблюдение его принципов.В свою очередь эксперт «ЭкоГрада» академик РАН и РАЕН Валерий Глазко заявил, что тотальное ужесточение требований к водителям и введение «драконовских порядков» вступит в конфликт с национальными особенностями нашего народа.В свою очередь эксперт «ЭкоГрада» Михаил Малахов считает, что для снижения аварийности на дорогах, мы, все без исключения, должны себя ощутить равноправными участниками движения, гражданами родной страны и, что самое главное, уважать друг друга, заботиться о совместной безопасности.