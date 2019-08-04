Мазановская трагедия. Не услышанные крики о помощи. Даурия взывает к Президенту о внимании к своему горю

Как и крики о помощи Единственным сигналом из «Центра» стал совет от главного метеоролога страны Максима Яковенко страховать риски. Кстати, экологи предложили Яковенко подать в отставку и не позориться больше. В сводках о количестве затопленных — нет девятизначных цифр, но это только Яковенко не может понять, что там, в Даурии, не проживают миллионы русских. Там мало людей, и практически все они пострадали. Смыты дома, разрушены дороги.Губернатор Амурской области Василий Орлов объехал весь край, но хотя бы такой помощи как пострадавшим в Тулуне он, естественно, обеспечить не может. Тем более сейчас, когда большая вода подошла к столице области — Благовещенску. Даурцы обращаются к Президенту. Но мы, Даурия, наверное, совсем другая страна, сообщают в разговорах по телефону с корреспондентом «ЭкоГрада» жители Амурской области. Мяч на стороне Москвы…