«Бастион» мусорных дельцов Тамбовского масштаба противостоит жителям области

Основной темой разговора стало решение проблемы с мусорным полигоном «Бастион». Как сообщают в обладминистрации, на встречу пришло около шестисот человек.Инициативная группа жителей Никифоровского района отстаивает закрытие мусорного полигона «Бастион». На прошлогодней встрече было принято решение запретить ввоз и захоронение отходов на данный полигон, разработать проект его рекультивации, не допустить введения нового полигона, исключить никифоровский полигон из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.По словам Никитина, полигон был закрыт еще в 2018 году. Объект на сегодняшний день исключен из территориальной схемы обращения с отходами и госреестра объектов размещения отходов. «Полигон не может функционировать. На него категорически запрещено осуществлять вывоз и захоронение мусора»,— подчеркнул Александр Никитин.По его словам, сейчас власти пытаются вернуть участок, на котором построен полигон, в состав Дмитриевского посссовета Никифоровского района. Однако региональный оператор «Тамбовская сетевая компания» добровольно расторгнуть договор аренды не захотел. «В арбитражный суд подано огромное количество исков со стороны поссовета, в которых Тамбовская область выступает третьей стороной»,— отметили в пресс-службе обладминистрации.Областные власти вместе с инициативной группой составили дорожную карту по решению проблемы с полигоном. Согласно ей, в настоящее время идёт работа по возвращению земельного участка, на территории которого находится полигон, в состав Дмитриевского поссовета Никифоровского района. Для этого необходимо расторгнуть договор аренды с компанией «ТСК», с которой он заключён. Добровольно расторгнуть договор аренды земельного участка не получается — в арбитражный суд подано огромное количество исков со стороны поссовета, в которых Тамбовская область выступает третьей стороной.На данный момент разработан проект рекультивации земельного участка, на котором находится полигон.Напомним, что в посёлке Дмитриевка близ Тамбова не утихает противостояние между местными жителями и владельцами соседней свалки, которая подбирается к домам. Дело чуть было не дошло до народного бунта: на митинг против расширения границ полигона вышло 3,5 тысячи жителей, при том, что всё население — 9 тыс. Активисты утверждают: их мнения не спрашивали, а протоколы общественных слушаний подделали. ТСК, владеющая свалкой, принадлежит администрации области. Через неё идут все мусорные потоки Тамбовщины.На видео ролик, запечатлевший встречу чиновников с активистами, выступающими против организации мусорной свалки в р.п. Дмитриевка Никифоровского района. Обращает на себя внимание список аргументов власти и его обсуждение в сети.Светлана Григорьева: «Нам не разрешали, но ведь и не запрещали…», «Из ролика понятно, что и Иванов, и Григорьева знают про незаконный ввоз мусора. А губернатор не в курсе (см встречу 18 декабря) Вывод: целый год подчиненные вводят в заблуждение руководителя региона». Судя по заявлению экоативистов, решением суда вывоз мусора на так называемый «Бастион» запрещено, но исполнительным властям решение суда не указ.Параллельно выяснилось, что глава управления ЖКХ Светлана Григорьева приходится матерью одной из топ-менеджеров ТСК. Прокуратура указывала на наличие коррупционных нарушений, но Григорьеву даже не уволили. Пока полигон был на реконструкции, мусоровозы незаконно сбрасывали отходы в заброшенный карьер там же, рядом с посёлком.Губернатор хоть и пообещал жителям закрыть полигон, но Григорьева продолжает влиять на политику обращения с отходами. Решение сделать ТСК региональным оператором открыло фирме доступ к большим деньгам и точкам сбора. Параллельно силовики проводят доследственную проверку, чтобы узнать, действительно ли были подделаны протоколы публичных слушаний.Жителям поселка Дмитриевка Тамбовской области все же удалось доказать в суде, что протокол публичных слушаний по реконструкции полигона «Бастион» — фальшивка. Соответствующее решение принял 19 декабря Мичуринский городской суд. Тем временем свалка работает без всякого переустройства, и людям приходится самим разворачивать машины с мусором.А сегодня, 20 декабря, в Тамбовском областном суде в 10.00 рассматривался похожий иск – о признании недействительными публичных обсуждений о переводе земель населенных пунктов под промышленные нужды. Правда, это – лишь предварительное слушание.Если тамбовчане добьются справедливости, то мусорной мафии придется отступить.По словам главы региона Александра Никитина, власти продолжат «отстаивать в судебных тяжбах интересы и Никифоровского района, и Тамбовской области». «Пока я губернатор, мусорный полигон работать не будет»,— уверил Александр Никитин. Срок полномочий господина Никитина истекает в 2020 году.Чиновники на встрече с жителями отметили, что уже разработан проект рекультивации земельного участка, расположенного под полигоном «Бастион». Областные власти рассчитывают получить средства на эти работы по нацпроекту «Экология»Бойцы тамбовского «Бастиона» ответили на предложение президента Путина решать вопрос с мусором сообща (часть вторая)Жителям поселка Дмитриевка Тамбовской области удалось доказать в суде, что протокол публичных слушаний по реконструкции полигона «Бастион» — фальшивкаЖурнал «ЭкоГрад» продолжает следить за развитием ситуации, а именно про жителей региона против мусорного полигона «Бастион».19.12.2019 Мичуринский городской суд оставил в силе решение Никифоровского районного суда по признанию публичных слушаний, согласование о работе «Бастиона», сфальсифицированными… Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции 19.12.2019 президент Владимир Путин отметил, чтобы решить в России проблему с вывозом и переработкой мусора, необходимо организовать общественный контроль над реформой. По словам Путина, для решения вопроса также нужны общественные организации, и он уже обсудил вопрос с руководством Общероссийского единого фронта. «Вот если всем миром будем решать эту задачу, мы ее решим», — сказал он.(По материалам региональных и федеральных СМИ)