День здоровья на Воробьевых горах с Ириной Слуцкой

Основной целью мероприятия стала популяризация ходьбы. Пешие прогулки – наиболее доступное и эффективное средство профилактики заболеваний. Они не имеют медицинских противопоказаний и доступны каждому. Научно доказано, что регулярные получасовые прогулки на свежем воздухе снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более, чем в семь раз.Посетив мероприятие, приуроченное ко Дню здоровья, москвичи познакомились с относительно новым для нашей страны видом активности – скандинавской ходьбой. От обычной она отличается тем, что при ходьбе используются специальные телескопические палки, изобретенные 20 лет назад. Ирина Слуцкая: «Уникальность скандинавской ходьбы заключается в том, что при занятиях со специальными палками, в отличии от обычной ходьбы или бега, в процесс вовлекаются практически все мышцы тела, если говорить точнее около 90%, а при обычной ходьбе - только 65-70%. Скажу честно, когда я сама первый раз попробовала, прошла так минут сорок, у меня на следующий день мышцы плечевого пояса дали о себе знать, хотя я спортсменка и привыкла к хорошим нагрузкам».Скандинавская ходьба с каждым годом становится все более популярной и, как уверяют тренеры, тот, кто однажды попробовал «ходить по-скандинавски», уже не может остановиться. Спортивный инвентарь для скандинавской ходьбы мог получить каждый участник Дня здоровья. Инструкторы объясняли, как правильно использовать темляк для опоры руки, чтобы палочка не соскакивала, помогали настроить ее длину по росту. Особое внимание было уделено технике движений, ведь каждый спортивный снаряд имеет свои особенности и к нему нужно привыкнуть.Кроме того, на оздоровительной площадке был организован пункт, где можно было измерить основные жизненные показатели: пульс, давление, уровень сахара в крови. Медицинские специалисты консультировали всех желающих, отвечали на вопросы, а также предлагали заполнить специальные бланки посетителя. В них фиксировались показатели до прогулки и после нее.День здоровья на Воробьевых горах продолжила разогревающая зарядка, которую провели Ольга Бокерия, Ирина Слуцкая и популярные российские звезды: певец, актёр, музыкант и композитор Михаил Муромов, актер и создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский, создатель и лидер группы «Экс-ББ», народный артист России Гия Гагуа. В приветственных выступлениях они поздравили участников с праздником, а также пожелали всем крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения, что, безусловно, придало энергии и сил всем, кто решился в этот день на «скандинавский поход» в компании со знаменитостями.«Цель наших прогулок - приобщить каждого россиянина к здоровому образу жизни, сделать модной привычку заботиться о себе, беречь собственное здоровье. Проверенный мировой легкий и универсальный метод его сохранения - ходьба. Ежедневные 30-минутные прогулки увеличивают продолжительность жизни на 7 лет. А прогулки в сочетании с диетой на протяжении полугода снижают вес на 11%, уровень холестерина - на 13%, артериального давления - на 7%. Риск развития сердечно-сосудистых болезней снижается в 7 раз, а риск смерти от них - в 3 раза», - мотивировала участников Ольга Бокерия.Закончив разминку, участники отправились на пешую прогулку. Отметим, что в мероприятии приняли участие москвичи разных возрастов – как молодые люди, студенты, так и представители старшего поколения. Тем не менее, проходившие дистанцию группы формировались не по возрастному признаку, а по наиболее удобному и комфортному ритму движения. Каждый мог выбрать привычный для ходьбы темп, ведь важна не скорость, а пройденное расстояние. Медицинские эксперты напоминают, что идеальная длина ежедневного променада должна составлять примерно десять тысяч шагов или семь километров.После променада, пусть и под весенним дождиком, все участники вернулись с хорошим настроением и, главное, с верой в себя и свои силы. А также, чтобы снова снять показания основных систем организма – пульс, давление, сахар в крови. И как отметили многие, показатели давления у них снизились после прогулки, а ведь, казалось бы, физическая активность – это нагрузка на организм и на сердечную мышцу.Праздник завершился лекцией, которую провели ведущие специалисты «ННПЦ ССХ им. А.Н.Бакулева». Они рассказали о здоровье сердечно-сосудистой системы, правильном питании, принципах здорового образа жизни. Отдельное внимание было уделено физической активности, как одному из самых эффективных способов сохранения здоровья и продления жизни.«Я была приятно удивлена, что на Воробьевых горах было много молодых людей, и тем, что на следующий день соцсети пестрели сообщениями о нашем «скандинавском походе», о том, «как было все прикольно». Значит, мы задели своими инициативами молодежь и студенчество, значит, молодым людям интересны идеи здорового образа жизни и нам надо только немножко приложить усилий, чтобы «увлечь и привлечь», - Ирина Слуцкая.