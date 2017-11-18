Социальная работа – наша первостепенная задача

- Ислам — религия добра и мира, а благотворительность занимает одно из центральных мест в исламской системе ценностей. Эта тема красной нитью проходит через целый ряд аятов Куръана. Например, в нем говорится: «Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем, тайно и явно, уготована награда Господа. Они не познают страха и не будут опечалены». (Коран, 2/274).А Пророк Мухаммад (саллялаху алейхи вассалям) сказал: «Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас». Этот хадис напоминает обеспеченным людям о том, что они несут определенные обязательства, как перед Всевышним Аллахом, так и перед мусульманской уммой в целом.Если человек обладает какими-нибудь возможностями, то их необходимо использовать в благих целях, а не только ради своего собственного обогащения. Всевышний Аллах велит обеспеченным людям заботиться о бедных и неимущих, об их пропитании, о поддержании хороших отношений со всеми людьми. Иными словами, мусульмане должны приносить пользу тому обществу, в котором они живут.Поэтому Духовное управление мусульман РТ участвует в жизни окружающего мира во всей полноте и осуществляет социальное служение на протяжении многих лет. Специально для реализации социальных инициатив в 1998 году муфтиятом был учрежден Благотворительный фонд «Закят». Сегодня он является одним из самых надежных и старейших благотворительных организаций в Татарстане.- Многолетний опыт работы в области социальной политики позволил ДУМ РТ сделать выводы об ожиданиях окружающего общества. Масштабные проекты муфтията в этой области затрагивают многие стороны жизнедеятельности населения Татарстана. Но наиболее важной инициативой Фонда «Закят», безусловно, является специальная программа по оказанию материальной помощи тяжелобольным детям. В прошлом году благодаря неравнодушным людям фонду удалось оплатить лечение ­­ 39 детям. В этом - их количество уже увеличилось до 60 по состоянию на конец октября.Крайне востребованным среди многодетных и неполных семей оказался бесплатный пункт раздачи одежды, а также еженедельные благотворительные обеды, где удается одновременно накормить до 100 нуждающихся.- Да, ежегодно на Курбан-байрам нуждающимся и социальным учреждениям передается до 10 тонн мяса курбан, во время месяца Рамадан продуктовые наборы получают по несколько сотен малоимущих и многодетных семей.Однако самым ярким событием в жизни мусульманской уммы, безусловно, являются ежегодные республиканские ифтары во время месяца Рамадан. Из года в год это мероприятие расширяет свои географические и количественные границы: взяв в 2016 году планку в 10 000 человек, мы ее удержали и в этом году.- Нужно понимать, что идеи добра, мира и согласия несут в себе все религии. Поэтому ДУМ РТ сотрудничество с православным и иудейским духовенствами выделило в отдельное стратегическое направление своей деятельности, в том числе и в части реализации социальных проектов.У нас есть опыт проведения в Казанском федеральном университете (КФУ) совместного форума вместе протоиреем Александром Ткаченко. Он руководит Детским хосписом в Санкт-Петербурге. У Ткаченко большой опыт работы, и он готов поделиться своей деятельностью.Так, профилактическая и пропагандистская работа, ориентированная на формирование личности, открытой к восприятию других конфессий, активно ведется в мусульманской молодежной среде.Межконфессиональные спортивные соревнования и турниры оказались наиболее эффективными в борьбе с идеями религиозной нетерпимости. Например, совместный межконфессиональный велокросс представителей ДУМ РТ, Татарстанской митрополии, иудейской и католической общин, не просто познакомил молодых людей разных конфессий, но и сдружил их между собой.В результате, подобные соревнования сегодня проходят не только в столице Татарстана, но и повсеместно в муниципальных районах.Для нас важно учесть, что социальное служение и объединение усилий для помощи уязвленным группам, в том числе тяжелобольным детям. Помогать им – наша задача.