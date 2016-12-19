Ежегодная итоговая пресс-конференция Владимира Путина перенесена на 23 декабря

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Вчера, 11:19
Ежегодная итоговая пресс-конференция Владимира Путина перенесена на 23 декабряБольшая пресс-конференция президента России Владимира Путина перенесена с 22 на 23 декабря в связи с участием главы государства в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с российским послом в Турции Андреем Карловым, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень", - отметил он.

В ходе пресс-конференции, которая пройдет в Международном центре торговли, российский президент ответит на вопросы российских и иностранных представителей СМИ.

Напомним, что в 2015 году ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходила 17 декабря в Центре международной торговли, на вопросы журналистов российский президент отвечал 3 часа и 10 минут. Рекордной по продолжительности оказалась итоговая пресс-конференция 2012 года, президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.
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