Совет психолога. Как благополучно завершить год?

Когда заканчивается год, и вот-вот наступит новый, многие стараются подвести итоги. Но далеко не у всех это хорошо получается. На очень многих из нас давит чувство незавершенности, которое препятствует новым планам. Как правило, оно связано с тем, что остались какие-то незавершенные дела, не решены вопросы в личной жизни, не получилось наладить отношения с кем-то из близких или остались серьезные разногласия по каким-то вопросам с родными. Все это приводит к тому, что нередко возникает острая депрессия и нарастает чувство незавершённости.Психолог, специалист по устойчивым изменениям образа жизни Олеся Фоминых дает советы как ПРАВИЛЬНО закончить уходящий год и успешно начать новый.«Гнетущее чувство незавершённости приводит к тому, что человек не способен начинать новый этап своей жизни, у него буквально все валится из рук, попутно нарастает напряжение, которое может привести к вспышкам агрессии и недовольства как собой, так и другими, - говорит психолог Олеся Фоминых. - Получается своеобразный замкнутый круг, из которого нет выхода. Ощущение того, что не успели завершить очень важные дела в своей жизни буквально приводит к тому, что формируется уже хроническая депрессия, которая отравляет всю жизнь и нет никаких сил что-либо делать».Конечно же, такое чувство совершенно не способствует хорошему завершению уходящего года и необходимо предпринять ряд мер для того, чтобы его устранить и закончить год в хорошем настроении.«Прежде всего, нужно осознать, что вам мешает суета, - советует Олеся Фоминых. - Она очень часто и приводит к тому, что мы не успеваем сделать то, что наметили, хватаемся за все сразу, нервничаем и потом переживаем, что не сделали то, что планировали. Составьте список дел, которые у вас стоят в приоритете и обозначьте даты и время, когда вы можете их сделать. Только не нужно пытаться все сделать за два дня, впадая в цейтнот и работая круглые сутки. Так вы только еще больше будете переживать и дергаться».При наличии четкого плана по завершению дел, в котором будут указаны сроки выполнения, по мнению психолога, это будет дисциплинировать вас и одновременно даст вам чувство уверенности в своих силах, избавит от хандры и беспокойства. Подготовьтесь таким же образом к предпраздничным мероприятиям, заранее сделайте заказы, и купите все необходимое к Новому году.Чтобы успешно завершить уходящий год, по мнению психолога, необходимо сделать акцент на то, что вам удалось достичь, а не на том, что вы не успели, и не сделали.«Не зацикливайтесь на том, что не смогли много заработать, не встретили подходящего для вас партнера, не продвинулись вверх по карьерной лестнице. Наоборот вспоминайте то, что вы сделали, даже самые небольшие ваши достижения и успехи. Не забудьте себя похвалить, ведь все равно в уходящем году вы сделали что смогли, и это тоже хорошо», - рекомендует Олеся Фоминых.Еще один совет психолога – подарите себе чудеса. «В уходящем году постарайтесь приложить всю свою фантазию, чтобы завершить его необычно, - рекомендует Олеся Фоминых. - Зачем устраивать одно и тоже каждый год? Соберите в своем доме ненужные вещи, а их наверняка накопилось немало и отдайте их в фонд помощи или тем, кто нуждается в этих вещах. Так вы сделаете не просто доброе дело, но и освободите себя от ненужного. Зачастую вещи становятся лишним балластом и загромождают пространство квартиры, да так, что пройти невозможно. Освободите себя, пусть в вашем доме будет больше свободного места, а не коллекций уже никому не нужных вещей».Еще один совет от Олеси Фоминых: «Наберитесь смелости и отправьтесь в поездку совершенно одни по незнакомым вам местам. Узнайте на что вы способны, получите массу новых ощущений от путешествия. Заодно зарядитесь энергией и познакомитесь с новыми людьми, у которых можно даже научиться чему-нибудь интересному для себя. Еще лучше, если вы настроите себя на глобальный по вашим меркам проект, так вы будете знать, что вы хотите достичь в Новом году и осознаете, что при условии завершения предыдущих дел вы сможете добиться большего».