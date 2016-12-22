Международный Рождественский фестиваль «Искусство добра»

Центром проведения мероприятий Фестиваля, станет Московский Собор на Малой Грузинской, в котором будет звучать один из лучших духовых органов Европы и России — инструмент, построенный швейцарской фирмой Kuhn (74 регистра, 4 мануала, 5563 трубы). Концерты фестиваля, соединяющие весьма разные традиции музыкальной культуры – церковную, академическую, фольклорную и джазовую, также пройдут в храмах и концертных залах Санкт-Петербурга, Владивостока, Владимира, Оренбурга и Тамбова.Средства, собранные при проведении всех мероприятий фестиваля, направляются на благотворительность.Фестиваль проходит при поддержке Посольство Королевства Испания в Российской Федерации, Посольства Швейцарии в России, Посольства США в России, Посольства Швеции в Российской Федерации, Посольства Ирландии в Москве, Посольства Королевства Норвегия в Москве, Посольства Австрии в Москве, Института Сервантеса в Москве, авиакомпаний SWISS и Austrian Airlines, а также отелей Metropol и Antik (Москва).IX Международный рождественский фестиваль, организованный благотворительным фондом «Искусство добра» – одно из важнейших музыкальных событий столицы. Проведение Фестиваля направлено на приобщение слушателей к сокровищнице мировой музыкальной культуры, сохранение семейных традиций и общечеловеческих ценностей в современном обществе. Из года в год в концертной программе представлены шедевры классической музыки в исполнении великолепных артистов из разных стран мира. Фестиваль объединяет рождественские традиции разных стран, пробуждает в людях высокие чувства и добрые стремления, способствует сохранению христианских ценностей в семье и обществе.Безупречное исполнение известных музыкальных произведений перенесет слушателей в чудесный мир Рождества и создаст светлое праздничное настроение. Только в дни Фестиваля возможно услышать специально созданные в честь этого праздника творения выдающихся композиторов разных стран и эпох, которые наполнят сердца ни с чем не сравнимым чувством благоговения и радости. Фестиваль продемонстрирует широчайшее репертуарное богатство органной музыки благодаря уникальному звучанию знаменитого швейцарского органа Kuhn.Инструмент швейцарской фирмы Kuhn по праву считается одним из лучших органов Европы и России. Его величественное звучание позволяет стилистически безупречно исполнять органную музыку различных школ и эпох. Именно поэтому на нем так любят играть знаменитые органисты из разных стран мира, а в дуэте с ними – многочисленные прославленные солисты и коллективы. Глубокое и монументальное звучание создается благодаря неограниченным музыкально-тембровым возможностям инструмента и прекрасной акустике Собора на Малой Грузинской.По словам президента фонда «Искусство добра» Валентины Новаковской «организация и проведение рождественских фестивалей для нас – прекрасная возможность приобщить людей к тысячелетнему культурному наследию России и Европы. Рождественские концерты мы проводим уже в 9-й раз, и каждый год для нас, наших гостей и зрителей – это невероятно впечатляющее и наполняющее человеческим теплом событие. Фестиваль будоражит души людей, заставляя задуматься о самом важном».– Торжественное открытие Фестиваля. Рождественские ритмы Испании. Выступают профессор Консерватории Лисеу в Барселоне Сержи Висенте (испанская гитара, Испания) и титулярная органистка кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве Марина Омельченко (орган) в сопровождении Рождественского фестивального оркестра под руководством Фрэдди Кадены (Эквадор).– Вариации на темы Рождества. Рождественскую музыкальную традицию представит известный органист Ив Рехштайнер (Швейцария).– Традиционный рождественский гала-концерт с участием блистательных музыкантов Москвы.– Рождественские огни Нью-Йорка: новогодний подарок титулярной органистки собора святого Патрика в Нью-Йорке Дженнифер Паскуаль (США).– дневной концерт для всей семьи Рождественская сказка «Ангел»: концерт классической рождественской музыки с интерактивным театрализованным представлением по мотивам сказок Андерсена.(вечер) – A Swedish Folk Christmas: традиционная рождественская музыка Швеции и других стран в исполнении Гуннара Иденстама (орган, Швеция), Ульрики Боден (вокал, Швеция) и Сандры Мартелёр (ирландская скрипка, Швеция). В концерте принимает участие вокальный ансамбль Собора на Малой Грузинской «Ex Oriente Lux».– Рождество с острова святого Патрика в исполнении вокально-инструментального ансамбля «The Jeremiahs» (Ирландия).– Норвежское рождественское попурри в исполнении саксофона и органа: Ула Рокконес (саксофон, Норвегия) и Терье Бёугерёд (орган, Норвегия).– Гюнтер Рост (орган, Австрия) познакомит слушателей с лучшей рождественской органной музыкой Европы.– Торжественное закрытие фестиваля – Рождество в стиле СИМФО-JAZZ для органа, хора, джазового ансамбля и солистов. Выступят Заслуженные артисты России Михаил и Андрей Ивановы (фортепиано, контрабас), а также Дмитрий Илларионов (классическая гитара), Владислав Лаврик (труба), Марина Омельченко (орган), Владимир Луизо (синтезатор), солисты оркестра народных инструментов «Русские узоры» и вокальный ансамбль «Ex Oriente Lux»