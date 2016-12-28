С чего начать Новый год?

Что нужно предпринять, чтобы мечты стали реальностью?



Скоро закончится уходящий год и отшумит новогодняя ночь. Наступит первый день Нового года и нужно начать что-то новое в своей жизни. Можно открыть иную главу и постараться сделать то, что вы раньше никогда не делали. И в этом вы не одиноки, так как очень многие хотят с Нового года начать совершенно новую жизнь – счастливую и успешную.



Один из успешных психологов Москвы, специалист по устойчивым изменениям образа жизни Олеся Фоминых дает советы как правильно закончить уходящий год и эффективно начать новый.



«Во-первых, необходимо благополучно завершить год уходящий, - рекомендует Олеся Фоминых. – Гнетущее чувство незавершённости может привести к тому, что вы будете не способны начинать новый этап своей жизни. Ощущение того, что не успели завершить очень важные дела в этом году, может привести формировании депрессии, которая отравит жизнь в будущем».



Конечно же, такое чувство совершенно не способствует хорошему завершению уходящего года, поэтому, по мнению специалиста в области психологии, необходимо предпринять ряд мер для того, чтобы его устранить и закончить год в хорошем настроении.



«Прежде всего, нужно осознать, что вам мешает суета, - советует Олеся Фоминых. - Она очень часто и приводит к тому, что мы не успеваем сделать то, что наметили, хватаемся за все сразу, нервничаем и потом переживаем, что не сделали то, что планировали. Составьте список дел, которые у вас стоят в приоритете и обозначьте даты и время, когда вы можете их сделать. Только не нужно пытаться все сделать за два дня, впадая в цейтнот и работая круглые сутки. Так вы только еще больше будете переживать и дергаться».



При наличии четкого плана по завершению дел, в котором будут указаны сроки выполнения, по мнению психолога, это будет дисциплинировать вас и одновременно даст вам чувство уверенности в своих силах, избавит от хандры и беспокойства. Подготовьтесь таким же образом к предпраздничным мероприятиям, заранее сделайте заказы, и купите все необходимое к Новому году.



«Не зацикливайтесь на том, что не смогли много заработать, не встретили подходящего для вас партнера, не продвинулись вверх по карьерной лестнице. Наоборот вспоминайте то, что вы сделали, даже самые небольшие ваши достижения и успехи. Не забудьте себя похвалить, ведь все равно в уходящем году вы сделали что смогли, и это тоже хорошо», - рекомендует Олеся Фоминых.



Ну, и переходим ко второму этапу изменения своей жизни к лучшему – теперь уже в Новом году. Тут важно, по мнению Олеси Фоминых, задать себе важные вопросы: почему и что именно не нравится то, что сейчас происходит в вашей жизни? Каких вы ждете изменений? Опишите их подробно на бумаге, чтобы представлять себе, куда вы хотите двигаться.



«Если у вас глобальная задача, тогда лучше всего разбить ее на этапы, - советует психолог. - К примеру, с Нового года вы хотите быть совершенно здоровым. Не нужно сразу бежать в спортзал и заниматься сутки напролет фитнесом. Составьте план тренировок и следуйте ему».



Еще один важный совет Олеси Фоминых: «делать то, что еще ранее не делали никогда. Запишитесь на сальсу, танго, брэйк, курсы пения и прочее. Попробуйте, может быть откроете у себя таланты, про которые даже и не знали. Это подарит вам не только новые положительные ощущения, но и даст возможность познакомиться с другими людьми, которые раньше не входили в ваш круг знакомых, а там возможны и новые отношения, и новая любовь».

Психолог рекомендует набраться смелости и отправится в поездку в одиночестве по незнакомым вам местам. Узнайте, на что вы способны, получите массу новых ощущений от путешествия. Заодно зарядитесь энергией и познакомитесь с новыми людьми, у которых можно даже научиться чему-нибудь интересному для себя. Еще лучше, если вы настроите себя на глобальный по вашим меркам проект, так вы будете знать, что вы хотите достичь в Новом году и осознаете, что при условии завершения предыдущих дел вы сможете добиться большего».



На пути к изменению к лучшему своей жизни психолог рекомендует вспомнить свою юность, что именно тогда вам приносило радость и удовольствие. Займитесь этим снова. Поиграйте в снежки, побегайте на свежем морозном воздухе, погуляйте в лесу и покричите там в свое удовольствие. Делайте, а не мечтайте. Возможно это именно то, что вам раньше не хватало.



«Поменяйте свое отношение к проблемам, не считайте их таковыми, - рекомендует психолог. - Проблем не существует, есть только обучающие ситуации в жизни. Формируя у себя такую установку, вы будете смотреть на жизнь уже в Новом году совершенно по-другому. Для вас уже не будет существовать груза проблем. И все ситуации вы будете воспринимать как уроки, которые вам дает жизнь и окружающие вас люди».



Важный момент - поменяйте настрой ваших мыслей. Психологический прием: убирайте отрицательные суждения по отношению к самому себе и другим. Формируйте у себя позитивный мысленный настрой, тогда ваши мечты действительно будут воплощены в реальность.



Начните говорить самому себе комплименты и чаще хвалите себя с первого дня Нового года. Так вы будете лучше ценить самого себя и ваше настроение будет положительным несмотря на все трудности, которые могут быть.



Позаботьтесь о своем теле, чаще ходите на массаж, оздоровительные процедуры, запланируйте посещение spa-салона. Помните, что за телом нужно ухаживать, тогда и оно отплатит вам тем же. Ведь никто не хочет болеть, так что заботьтесь о нем с первого дня Нового года, и незачем переедать и употреблять алкоголь без меры, чтобы потом неделями болеть.



Решать в итоге вам! Вы несете полную ответственность за свою жизнь, и за то, какой вы видите ее в Новом году.



Фото из личного архива Олеси Фоминых Скоро закончится уходящий год и отшумит новогодняя ночь. Наступит первый день Нового года и нужно начать что-то новое в своей жизни. Можно открыть иную главу и постараться сделать то, что вы раньше никогда не делали. И в этом вы не одиноки, так как очень многие хотят с Нового года начать совершенно новую жизнь – счастливую и успешную. Один из успешных психологов Москвы, специалист по устойчивым изменениям образа жизни Олеся Фоминых дает советы как правильно закончить уходящий год и эффективно начать новый.«Во-первых, необходимо благополучно завершить год уходящий, - рекомендует Олеся Фоминых. – Гнетущее чувство незавершённости может привести к тому, что вы будете не способны начинать новый этап своей жизни. Ощущение того, что не успели завершить очень важные дела в этом году, может привести формировании депрессии, которая отравит жизнь в будущем».Конечно же, такое чувство совершенно не способствует хорошему завершению уходящего года, поэтому, по мнению специалиста в области психологии, необходимо предпринять ряд мер для того, чтобы его устранить и закончить год в хорошем настроении.«Прежде всего, нужно осознать, что вам мешает суета, - советует Олеся Фоминых. - Она очень часто и приводит к тому, что мы не успеваем сделать то, что наметили, хватаемся за все сразу, нервничаем и потом переживаем, что не сделали то, что планировали. Составьте список дел, которые у вас стоят в приоритете и обозначьте даты и время, когда вы можете их сделать. Только не нужно пытаться все сделать за два дня, впадая в цейтнот и работая круглые сутки. Так вы только еще больше будете переживать и дергаться».При наличии четкого плана по завершению дел, в котором будут указаны сроки выполнения, по мнению психолога, это будет дисциплинировать вас и одновременно даст вам чувство уверенности в своих силах, избавит от хандры и беспокойства. Подготовьтесь таким же образом к предпраздничным мероприятиям, заранее сделайте заказы, и купите все необходимое к Новому году.«Не зацикливайтесь на том, что не смогли много заработать, не встретили подходящего для вас партнера, не продвинулись вверх по карьерной лестнице. Наоборот вспоминайте то, что вы сделали, даже самые небольшие ваши достижения и успехи. Не забудьте себя похвалить, ведь все равно в уходящем году вы сделали что смогли, и это тоже хорошо», - рекомендует Олеся Фоминых.Ну, и переходим ко второму этапу изменения своей жизни к лучшему – теперь уже в Новом году. Тут важно, по мнению Олеси Фоминых, задать себе важные вопросы: почему и что именно не нравится то, что сейчас происходит в вашей жизни? Каких вы ждете изменений? Опишите их подробно на бумаге, чтобы представлять себе, куда вы хотите двигаться.«Если у вас глобальная задача, тогда лучше всего разбить ее на этапы, - советует психолог. - К примеру, с Нового года вы хотите быть совершенно здоровым. Не нужно сразу бежать в спортзал и заниматься сутки напролет фитнесом. Составьте план тренировок и следуйте ему».Еще один важный совет Олеси Фоминых: «делать то, что еще ранее не делали никогда. Запишитесь на сальсу, танго, брэйк, курсы пения и прочее. Попробуйте, может быть откроете у себя таланты, про которые даже и не знали. Это подарит вам не только новые положительные ощущения, но и даст возможность познакомиться с другими людьми, которые раньше не входили в ваш круг знакомых, а там возможны и новые отношения, и новая любовь».Психолог рекомендует набраться смелости и отправится в поездку в одиночестве по незнакомым вам местам. Узнайте, на что вы способны, получите массу новых ощущений от путешествия. Заодно зарядитесь энергией и познакомитесь с новыми людьми, у которых можно даже научиться чему-нибудь интересному для себя. Еще лучше, если вы настроите себя на глобальный по вашим меркам проект, так вы будете знать, что вы хотите достичь в Новом году и осознаете, что при условии завершения предыдущих дел вы сможете добиться большего».На пути к изменению к лучшему своей жизни психолог рекомендует вспомнить свою юность, что именно тогда вам приносило радость и удовольствие. Займитесь этим снова. Поиграйте в снежки, побегайте на свежем морозном воздухе, погуляйте в лесу и покричите там в свое удовольствие. Делайте, а не мечтайте. Возможно это именно то, что вам раньше не хватало.«Поменяйте свое отношение к проблемам, не считайте их таковыми, - рекомендует психолог. - Проблем не существует, есть только обучающие ситуации в жизни. Формируя у себя такую установку, вы будете смотреть на жизнь уже в Новом году совершенно по-другому. Для вас уже не будет существовать груза проблем. И все ситуации вы будете воспринимать как уроки, которые вам дает жизнь и окружающие вас люди».Важный момент - поменяйте настрой ваших мыслей. Психологический прием: убирайте отрицательные суждения по отношению к самому себе и другим. Формируйте у себя позитивный мысленный настрой, тогда ваши мечты действительно будут воплощены в реальность.Начните говорить самому себе комплименты и чаще хвалите себя с первого дня Нового года. Так вы будете лучше ценить самого себя и ваше настроение будет положительным несмотря на все трудности, которые могут быть.Позаботьтесь о своем теле, чаще ходите на массаж, оздоровительные процедуры, запланируйте посещение spa-салона. Помните, что за телом нужно ухаживать, тогда и оно отплатит вам тем же. Ведь никто не хочет болеть, так что заботьтесь о нем с первого дня Нового года, и незачем переедать и употреблять алкоголь без меры, чтобы потом неделями болеть.Решать в итоге вам! Вы несете полную ответственность за свою жизнь, и за то, какой вы видите ее в Новом году.Фото из личного архива Олеси Фоминых