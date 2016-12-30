В Стамбуле в новогоднюю ночь произошел теракт

По меньшей мере 39 человек, включая большое число иностранцев, погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной по посетителям заполненного в новогоднюю ночь ночного клуба в Стамбуле, что власти назвали террористической атакой. Вооруженный мужчина около 01.15 по местному времени (совпадает с московским) застрелил сотрудника полиции и гражданское лицо, после чего зашел в клуб Reina, открыв огонь внутри помещения. Отмечается, что сначала преступник застрелил полицейского и еще одного человека перед входом в клуб, а войдя к нему, открыл огонь по собравшимся.По информации официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, в новогоднем теракте в Стамбуле пострадали два гражданина Азербайджанской Республики.По последней информации, в результате нападения экстремиста погибли 39 человек, около 40 получили ранения. Как уточнил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, среди погибших 16 иностранцев.