Глава Минэкономразвития назвал главную задачу правительства в 2017 году

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12 янв 2017
Глава Минэкономразвития назвал главную задачу правительства в 2017 годуГлава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал главную задачу правительства в этом году, передает vladtime.ru.

Глава заявил, что власти должны создать бизнес-климат для роста инвестиций. Для предпринимателей очень важно, как экономика будет реагировать на рост цен на нефть и насколько устойчива будет налоговая система.

По словам главы МЭР, ещё два года назад инвесторы сомневались на счет вложений российские активы. Причина всему была нестабильность на финансовых рынках и инфляция. Также Орешкин отметил, что рубль стал крепким активом во всем мире. И те, кто боялись вложений многое потеряли. Глава МЭР упомянул то, что больше всего компаний в России работают на экспорт.
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