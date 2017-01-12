Глава Минэкономразвития назвал главную задачу правительства в 2017 году

Глава заявил, что власти должны создать бизнес-климат для роста инвестиций. Для предпринимателей очень важно, как экономика будет реагировать на рост цен на нефть и насколько устойчива будет налоговая система.По словам главы МЭР, ещё два года назад инвесторы сомневались на счет вложений российские активы. Причина всему была нестабильность на финансовых рынках и инфляция. Также Орешкин отметил, что рубль стал крепким активом во всем мире. И те, кто боялись вложений многое потеряли. Глава МЭР упомянул то, что больше всего компаний в России работают на экспорт.