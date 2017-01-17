Олеся Фоминых: 10 способов улучшить качество своей жизни

Вы когда-нибудь встречали человека, который был полностью доволен качеством своей жизни? Если, да, то можно с уверенностью сказать, что вы непроизвольно запомнили такого человека на весьма продолжительное время. Такие люди бывают двух категорий и сразу бросаются в глаза. Из первой категории люди являются светящимися «магнитами», притягивая к себе всеобщее внимание и находятся на вершине успеха. Люди из их окружения ломают голову над тем, как же им это удается и, что нужно делать, чтобы стать такими же, как они.Люди из второй категории, напротив, находятся на низком социальном уровне и просто смирились с имеющимся порядком вещей в своей жизни, ничего не желая менять. Таких людей, как правило, сторонятся и избегают.Контраст различий между ними состоит именно в том, что человеку не достаточно быть довольным качеством своей жизни. Обязательным условием является постоянное ее улучшение, чтоб не допускать в жизни застоя и захламления. Поскольку жизнь – это движение, которое каждому из нас подвластно его совершенствовать и изменять к лучшему.Чрезмерный максимализм и идеализм делает вас заложником ситуаций, рабом бесполезных занятий, высасывая из вас тонны сил, времени, внимания и отвлекая от красивого, прекрасного и замечательного, которое вас окружает. Освободитесь от лишнего, не нужного и обременяющего, которое как «пятое колесо» мешает вам дышать в полную грудь. Устраните сдерживающие вас факторы, которые препятствуют делать то, что вам желанно и необходимо. Попытайтесь заметить изменившиеся реалии и подстройтесь под них. Помните, что гибкость в изменяющемся мире – это залог успеха. Это позволит вам начать видеть действительность и предвидеть будущие тенденции, чтобы заранее к ним быть готовым и не упустить ничего желанного для себя в жизни.Когда по жизни вы следуете чужому мнению, то получаете результаты не соответствующие вашим взглядам. Слушайте других, но делайте по-своему. Тогда вы будете приближаться к своим мечтам и целям. Не бойтесь быть первопроходцем в чем-либо. Прислушивайтесь к своему сердцу и интуиции, используйте свой жизненный опыт. И уже завтра не вы будете больше нуждаться в чьем-то совете, а другие люди – в вашем. Откопайте глубоко спрятанный свой потенциал, дав ему выйти на волю. И он станет для вас генератором успеха и счастья.Помните, что каждый день имеет ограниченное время, за которое можно либо успеть сделать полезное, либо промедлить, отложив дела на вечное «потом». В каждый момент времени рисуйте поступками свое прошлое, чтоб воспоминания о нем вам нравились, а результаты были подспорьем для вашего будущего. Смиритесь с тем, что вам придется обгонять других или оставлять их позади. Вы больше не можете себе позволить ориентироваться на тех, кто вас сдерживает и тянет вниз. Также, регулярные физические упражнения будут способствовать вашему тонусу, бодрости и ясности ума. Чем больше вы делаете, тем больше сможете сделать еще.Соедините приятное с полезнымЗанимайтесь тем, что приносит вам удовольствие. Это даст вам искру в глазах и энтузиазм в делах. Вам не придется искать силы на выполнение какой-либо рутины. Ваше желание будет настолько сильным катализатором, что вас нельзя будет оттянуть до тех пор, пока вы не завершите свои дела.Развивайте способности делать одновременно совместимые, но разные дела. Это разгрузит вашу жизнь от давления на вас неначатыми или незаконченными делами, которые актуальны и полезны лишь в конкретный момент времени.Не забывайте, что без отдыха у вас не будет сил на продуктивную жизнь. Не жертвуйте своим отдыхом ради выполнения важного для вас. Это со временем обязательно отразится на качестве ваших дел и их результатов. Удерживайте баланс и золотую середину во всем. Вспомните, как вы после отпуска ощущаете безграничные силы и возможности. Сделайте своими помощниками мелкие перерывы на отдых, которые будут давать вам постоянный и регулярный прилив энергии.Избавьтесь от эгоизма и по возможности помогайте другим людям. Для начала от вас достаточно даже стремления помочь. Это вам позволит узнать много нового о существовании потребностей, про которые вы даже не подозревали. Желание оказать помощь другим побудит вас к самосовершенствованию. Вы даже не успеете опомниться, как станете развитой личностью и откроете у себя новые и востребованные способности, которые вы сможете реализовать.Не смотря на многие негативные моменты в своей жизни, продолжайте быть позитивным и оптимистичным. Только вера в лучшее побудит вас действовать и добиваться результатов. Проявляйте снисходительность к окружающим вас людям и не держите на них обид. Это позволит вам привести в порядок свой внутренний мир.Используйте методики медитаций для расслабления и устранения внутренних зажимов. В результате вы улучшите свое самочувствие и взаимодействие с окружающими.Для вашего подъема на вершину ваших целей и желаний, несомненно, потребуются те, кто видит мир также как вы. Не секрет, что даже самая сильная личность нуждается в поддержке. Поэтому, допускайте в свое ближайшее окружение лишь единомышленников и людей, способных поддержать вас. Это же касается и отношений с вашей второй половинкой. При любви, страсти и эмоциях между вами, необходимо еще вместе идти в одном направлении, усиливая друг друга. Приложите усилия найти «свою» половинку и верных вам друзей.Мы те, что мы едим. Следите за тем, чем вы питаетесь. Употребляйте больше овощей и фруктов. Ешьте вовремя и не переедайте. Не забывайте пить достаточное количество воды. Натуральная пища даст вам энергию на целый день и крепкое здоровье на протяжении всей жизни.Крепкая и счастливая семья – залог вашего успеха и душевного покоя. Близкие для вас люди являются серьезным стимулом к вашему саморазвитию и самоотверженным поступкам, которые от вас потребуются при достижении ваших целей. Помните, улучшая свою жизнь, вы улучшаете также жизнь близких вам людей. Также, правильное воспитание ваших детей избавит вас от лишнего беспокойства и неприятностей в будущем. Дети, как правило, перенимают качества своих родителей. Совершенствуйтесь и улучшайте качество своей жизни, чтоб быть достойным примером для своих деток и дорогих вам людей.