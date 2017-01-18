Инаугурация 45-го президента США: обещания и главные высказывания Трампа

Праздничная церемония проходила у здания Конгресса, на Капитолийских холмах. Перед этим Дональд Трамп по традиции посетил Белый дом, где его встретил покидающий свой пост президента Барак Обама.Торжественно открыл церемонию сенатор Рой Блант – он отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тексту, произнесенному в 1789 году первым главой США Джорджем Вашингтоном.Перед выступлением Трампа присягу принял республиканец и экс-губернатор Индианы Майкл Пенс – который теперь будет занимать пост вице-президента (48-го по счету) и председателя сената США. Присягу у него принял судья Кларенс Томас.Избранный президент, в свою очередь, начал речь ровно в 20:00 по московскому времени и в 11:00 по Вашингтону – с этого момента он официально вступил в должность 45-го президента США. Привел его к присяге председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс.– Поблагодарил Барака и Мишель Обаму за помощь в период передачи полномочий;– Заявил, что передаст власть от Вашингтона народу, а также пообещал проложить новый курс для Америки:«Перемены начинаются уже сейчас. Это ваш момент, он принадлежит вам. Он принадлежит всем, кто смотрит. Это ваш день. Это ваш праздник. И Соединенные Штаты Америки – ваша страна»«20 января 2017 года запомнится как день, когда страной начали управлять люди»«Сегодня мы передаем власть не от одного президента другому, не от одной партии другой, но мы передаем власть от Вашингтона – людям»– Сказал, что важно не то, какая партия контролирует правительство, а контролирует ли народ правительство;– По его словам, народ вновь станет правителем США:«Забытые граждане нашей страны больше не будут забыты»«Вашингтон процветал, но его богатства не были разделены с народом»– Сказал, что нация существует, чтобы служить гражданам;– Подчеркнул, что люди хотят хороших работ и хорошего образования и заявил, что Америка разрушается, но это разрушение прекратится уже сегодня. Он также вспомнил о бедности и преступности. По его словам, негативные социальные явления начнут “останавливаться прямо здесь и сейчас”;– Пообещал сражаться за США «до последнего вздоха»;– Сказал, что США обогащали другие страны, а богатство своей страны в это время исчерпывалось;– По его словам, раньше никто не думал об американских рабочих, об обычных людях и их благосостоянии;– Заявил, что американская армия истощена;– Сказал, что США сотрут с лица Земли исламистский терроризм;– Сказал, что не позволит политикам жаловаться и попусту говорить, но ничего не делать:«Время пустых разговоров прошло», – подчеркнул он.– Пообещал, что США вновь станут богатыми и великими;– Отметил, что США будут преследовать два принципа – «покупать американское и нанимать на работу только американцев»:«Америка станет снова выигрывать, выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги, новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу. Мы построим нашу страну руками американцев и трудом американцев»– Он призвал весь мир понять, что для США «Америка – на первом месте»;– Заявил, что теперь США не будут ничего навязывать другим странам;– Отметил, что Вашингтон будет стремиться к дружбе с другими государствами при осознании, что все страны имеют свои национальные интересы и должны их защищать:«Америка будет стремиться к дружбе со всеми странами, но при понимании, что все защищают свои интересы»«Мы не стремимся навязывать свой образ жизни никому. Пусть он лучше будет примером для остальных»– Он подчеркнул, что время пустых разговоров прошло, наступает эра действий.В 20:20 45-й президент США завершил, почти 20-минутное выступление, своей предвыборной фразой: “Сделаем Америку снова великой”. После этого он процитировал знаменитое высказывание первого американского лидера, которое по традиции произносят все президенты в конце инаугурационной речи: “Да поможет мне Бог”.