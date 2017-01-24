Платежная система «Мир» объединяет 176 российских банков

В 2017 г. году планируется 40 млн. карт «Мир». «На сегодняшний день 176 банков являются участниками системы, 97% банкоматов и более 75% терминалов принимают карту "Мир"», - сказал Евгений Бушмин.Вице-спикер также сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект, связанный с дальнейшим развитием национальной платежной системы. В соответствии с документом, с 1 января 2018 г. граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты «Мир».На прошлой неделе стало известно, что крупные российские банки намерены просить главу ЦБ Эльвиру Набиуллину скорректировать поправки к законопроекту «О национальной платежной системе». Напомним, что «Мир» это первая российская национальная платежная система. Первые карты были выпущены в декабре 2015 г. В платежной системе «Мир» есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт.