Платежная система «Мир» объединяет 176 российских банков

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Сегодня, 12:09
Платежная система «Мир» объединяет 176 российских банковУчастниками платежной системы «Мир» стали 176 российских банков. По заявлению зампредседателя Совета Федерации ФС РФ Евгения Бушмина, карту принимают уже 97% банкоматов и более 75% терминалов, передает zakonia.ru со ссылкой на «ТАСС».

В 2017 г. году планируется 40 млн. карт «Мир». «На сегодняшний день 176 банков являются участниками системы, 97% банкоматов и более 75% терминалов принимают карту "Мир"», - сказал Евгений Бушмин.

Вице-спикер также сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект, связанный с дальнейшим развитием национальной платежной системы. В соответствии с документом, с 1 января 2018 г. граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты «Мир».

На прошлой неделе стало известно, что крупные российские банки намерены просить главу ЦБ Эльвиру Набиуллину скорректировать поправки к законопроекту «О национальной платежной системе». Напомним, что «Мир» это первая российская национальная платежная система. Первые карты были выпущены в декабре 2015 г. В платежной системе «Мир» есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт.
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