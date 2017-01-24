Мультикультурализм спасет цивилизацию от разрушения

В беседе с журналистами пресс-службы межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева Наталия Рудольфовна рассказала, что считает мультикультурализм исключительно значимой идеологией на современном этапе развития общества, альтернативой ксенофобии, дискриминации, расизму, исламофобии, антисемитизму. «Мультикультурализм – это единственное, что может удержать цивилизацию от полного разрушения», – говорит эксперт. – Несмотря на то, что в Европе идея мультикультурализма, призванного сглаживать возможные конфликты на национальной и религиозной почве, потерпела крах, в мире есть государства, которым удалось ее успешно реализовать. И в первую очередь речь идет об Азербайджане. В этой многонациональной стране проблема межнациональных отношений отсутствует практически полностью – и это результат последовательно проводимой политики сохранения и развития культурных различий».Особое внимание эксперт обращает на то, что в Азербайджане мультикультурализм стал нормой жизни. «Свидетельства этого я наблюдаю постоянно, – утверждает Наталия Рудольфовна. – Например, азербайджанские студенты российских вузов на вопрос о том, что такое мультикультурализм у них на родине, отвечают так: «Мы это видим с детства. У нас мусульмане радуются Пасхе, потому что соседка тетя Люда всех угощает куличом, а в Новруз-байрам православным приносят гостинцы, потому что большой праздник». Часто бывая в Баку, я тоже вижу, как все поздравляют друг друга с религиозными праздниками вне зависимости от собственного вероисповедания». В Азербайджане, по словам эксперта, люди объединены общим стремлением сделать добро, гражданской инициативой на благо страны. Так, в ежегодном Пасхальном базаре обязательно участвуют представители самой многочисленной религии страны – мусульмане, а вырученные деньги идут на благотворительность, поддержку детских домов и так далее.Наталия Красовская объясняет, в чем секреты успеха мультикультурной модели Азербайджана. «Первый президент Гейдар Алиев провозгласил идею азербайджанства, суть которого – защита и сохранение национальной принадлежности, национальных нравственных ценностей и вместе с тем их обогащение через интеграцию с общечеловеческими ценностями и обеспечение развития каждого человека», – рассказывает эксперт. Любой гражданин Азербайджана сохраняет свою культуру, язык, идентичность, что не мешает ему успешно взаимодействовать с представителями других народов. «Эта рамка, заданная государством, является прочной основой как для сосуществования разных этносов и религий, так и для формирования гражданской идентичности, которая объединяет всех жителей страны вне зависимости от их национальности или веры», – говорит руководитель Московского международного центра мультикультурализма.Другой отличительной чертой азербайджанского мультикультурализма, по словам политолога, является последовательность в воспитании граждан страны в духе уважения к собственной культуре и к культуре представителей других национальностей. «Благо страны заключается в экономическом и социальном развитии, невозможном без мира и спокойствия. Основой существования многонационального государства является толерантность – и в Азербайджане заботятся о том, чтобы ее воспитать: так, в школах и вузах существует специальный курс мультикультурализма», – рассказывает Наталия Рудольфовна.Результатом такой государственной политики становятся сглаживание межконфессиональных противоречий, мир и покой, взаимообогащение и диалог культур. «Государство формирует в своих гражданах стремление к мультикультурному диалогу, взаимному изучению. Именно поэтому мультикультурализм в Азербайджане стал не навязанным учением, а нормой повседневности», – утверждает Наталия Красовская.