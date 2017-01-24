Трамп подготовил указ об отмене санкций против России

Актуальная тема / Популярное / В мире
Сегодня, 14:32
Трамп подготовил указ об отмене санкций против РоссииАдминистрация президента США Дональда Трампа подготовила указ об отмене антироссийских санкций, передает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council Фабриса Потье.

«Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России», — цитирует агентство сообщение Потье в своем аккаунте в Twitter, указывая, что переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном намечены на субботу.

Кроме того, информацию о снятии ограничительных мер в отношении России якобы подтвердила сотрудница американского издания Politico Сьюзен Глассер, сообщает dela.ru.

«Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке», — написала она.

Издание напоминает, что санкции в отношении России были введены США в 2014 г. в связи с ситуацией на Украине. К ним присоединились страны ЕС и Канада. В качестве ответных мер Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Популярное

Мультикультурализм спасет цивилизацию от разрушения

Сегодня, 12:16

Платежная система «Мир» объединяет 176 российских банков

Сегодня, 12:09

Что показал «съезд» ВАК?

24 янв 2017
Анонсы

Праздничный концерт к 100-летию независимости Финляндии

23 янв 2017

Вечер джазовой музыки с Анаром Юсифовым и ансамблем "The Moscow Jazz Passengers"

18 янв 2017

В Москве состоится грандиозное театрализованное представление «Утерянное завещание»

9 янв 2017
Комментарии

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017

Приветствуем позицию Государственной Думы по защите семьи и охране национального суверенитета

21 янв 2017

Станислав Говорухин предлагает ограничить рекламу во время показа фильмов на телеканалах

17 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи