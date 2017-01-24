Трамп подготовил указ об отмене санкций против России

«Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России», — цитирует агентство сообщение Потье в своем аккаунте в Twitter, указывая, что переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном намечены на субботу.Кроме того, информацию о снятии ограничительных мер в отношении России якобы подтвердила сотрудница американского издания Politico Сьюзен Глассер, сообщает dela.ru.«Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке», — написала она.Издание напоминает, что санкции в отношении России были введены США в 2014 г. в связи с ситуацией на Украине. К ним присоединились страны ЕС и Канада. В качестве ответных мер Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.