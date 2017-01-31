Долгожданная премьера «Турандот» состоялась!

Спектакль подготовила интернациональная команда: режиссером-постановщиком выступил Дмитрий Бертман, за музыкальную часть отвечал маэстро Владимир Федосеев, сценографию и костюмы создала канадский художник-сценограф Камелия Куу, постановкой света занимался американский мастер Томас Хазе. Хореограф-постановщик Эдвальд Смирнов работал над сценическим движением, а главный хормейстер театра Евгений Ильин был ответственным за подготовку артистов хора «Геликон-оперы» (и выступил на сцене в их рядах).Геликоновская «Турандот» априори попала в разряд сенсаций сезона с момента официального объявления имени музыкального руководителя постановки: им стал выдающийся дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев.Музыкальная Москва была взбудоражена новостями о подготовке премьеры не один месяц. Попасть в «Геликон-оперу» в эти дни было невероятно сложно: все билеты оказались раскуплены задолго до премьеры и даже пресс-показ накануне вызвал небывалый ажиотаж. Теперь уже можно смело сказать, что ожидания не были обмануты. Первая реакция и публики, и профессионалов – восхищение и восторг.Их можно понять – по словам очевидцев, «это было действительно мощно и ярко», «Бертману удалось блестяще провести финал», «спектакль великолепный, все утонченно, стильно, тонко, эффектно и продуманно!», «Турандот» в«Геликон-опере»– неистово прекрасна!»,«Дмитрий Бертман по-настоящему раскрыл эту жесткую, страшную историю, отойдя от традиционной, немного кукольной и вычурной восточной барышни», «лучшая постановка «Турандот» из всего, что видел»…Известный музыкальный критик и журналист Валерий Кичин уже сообщил в «Российской газете», что «Москва получила спектакль редкостно красивый, мощный, великолепно придуманный и динамичный».Команда создателей спектакля и труппа театра заслужили эти комплименты. Работа каждого звена, будь то солист, артист хора, оркестрант или звукорежиссер, в масштабе грандиозной постановки была выполнена на высочайшем уровне, с невероятной самоотдачей, филигранно, убедительно и ярко. Сложнейшая опера Пуччини (которого в «Геликоне» никогда не ставили, но сразу взялись за самую трудную оперу итальянского композитора) была преподнесена публике так изумительно красиво и цельно, что смотрелась и слушалась на одном дыхании. С самых первых секунд этого потрясающего действия зрители оказались вовлечены в непрерывный поток эмоций, неумолимо ведущих к «правильному» – как заметил музыкальный руководитель постановки, маэстро Владимир Федосеев – финалу.Неожиданные решения режиссера (Дмитрий Бертман буквально ошеломил своим замыслом и заставил задуматься о многом), безупречная музыкальная составляющая под чуткой рукой маэстро Федосеева, превосходная работа дизайнераКамелии Куу (стильная, многогранная, позволяющая в полной мере использовать безграничные технические возможности новой сцены), световая партитура, созданная талантливейшим художником по свету Томасом Хазе, сложились в одно безупречное целое, невыносимо прекрасное и ошеломляющее силой высказывания.Как известно, последняя опера Пуччини требует сильного состава певцов. В «Геликоне»– замечательная труппа, что позволило театру обойтись без приглашенных солистов. В роли Турандотв премьерной серии выступят четыре сопрано – Елена Михайленко, Алиса Гицба, Марина Карпеченко и Инна Звеняцкая. Калафа воплощают три тенора: Виталий Серебряков, Вадим Заплечный и Дмитрий Башкиров. Рабыню Лиуспоют Юлия Щербакова, Ольга Толкмит, Лидия Светозарова, Анна Пегова, Елена Семенова, Екатерина Требелева. Тимура исполнят Александр Киселев, Дмитрий Скориков, Григорий Соловьев и Михаил Гужов. Императора Альтоума представят Дмитрий Пономарев и Михаил Серышев, министрами станут: Пинг – Дмитрий Янковский, Петр Морозов, Михаил Никаноров и Константин Бржинский, Понг – Виталий Фомин, Вадим Летунов и Дмитрий Хромов, Панг – Иван Волков, Николай Меликов и Андрей Паламарчук.В роли Мандарина публика увидит Алексея Дедова, Сергея Топтыгина и Григория Соловьева. Палач – Максим Лосев-Демидов и Алексей Соломатин, Принц Персии – Михаил Демин и Эдуард Шнурр. Важнейшую смысловую роль Принцессы, двойника Турандот исполнит балерина Ксения Лисанская.Особый интерес вызывала работа оркестра. Музыкальный руководитель постановки Владимир Иванович Федосеев – один из лучших в мире дирижеров, чьи отношения с оперой в последние годы складывались непросто. «Ни разу в России он не дирижировал оперным спектаклем! В оперномтеатре в России это его первая постановка, и я очень горжусь, что это произошло в «Геликоне». Я счастлив, что наши артисты и музыканты поработали с великим мастером», – заявил Дмитрий Бертман на пресс-конференции накануне премьеры.Владимир Иванович еще раз подтвердил свою репутацию профессионала экстра-класса. Блестяще были решены все задачи, от взаимодействия с режиссером, до выбора оптимальных темпов и отработки тончайших нюансов партитуры: нам показали «Турандот» непривычную, но безупречную, и остается только восхищаться тем, как отработаны все сложнейшие музыкальные аспекты. Каждый артист, каждая группа четко понимали свою задачу и следовали воле дирижера, а он мастерски выстраивал баланс между всеми участниками спектакля. И солистам, и хору маэстро создавал оптимальные возможности для того, чтобы спеть как можно лучше. К чести нашего театра, никто этой возможности не упустил.28 января, в первый премьерный вечер, на сцене зала «Стравинский» блистали Елена Михайленко (Турандот), Виталий Серебряков (Калаф), Юлия Щербакова (Лиу), Александр Киселев (Тимур), Дмитрий Пономарев (Император Альтоум), Дмитрий Янковский (Пинг), Виталий Фомин (Понг), Иван Волков (Панг), Алексей Дедов (Мандарин), Максим Лосев-Демидов (Палач), Михаил Демин (Принц Персии).Второй день премьерных показов «Турандот» также прошел великолепно. 29 января в роли Турандотпредстала заслуженная артистка РФ Алиса Гицба, Калафа спел Дмитрий Башкиров, Лиу - Ольга Толкмит, Тимура - Дмитрий Скориков. Министров исполнили: Пинг - Петр Морозов, Понг - Вадим Летунов, Панг - Николай Меликов. В роли Императора Альтоума выступил Михаил Серышев, Мандарином стал заслуженный артист РФ Сергей Топтыгин, Палачом – Максим Лосев-Демидов, а Принцем Персии – Михаил Демин. Оба вечера изумительно пластично и с драматизмом в роль двойника Турандот воплощалась балерина Ксения Лисанская.В идеальном ансамбле с ними выступили артисты хора и миманса, среди которых были юные певцы из Детского хора Мерзляковского колледжа при Московской консерватории им.П.И. Чайковского (под руководством Марины Цатурян) и студенты РАТИ (ГИТИС). Грандиозные сцены с участием хора были представлены феноменально! В этом огромная заслуга главного хормейстера Евгения Ильина.Постановкой движения в спектакле занимался Эдвальд Смирнов, создавший изумительный по энергетике, эмоциональному накалу и темпераменту сказочный мир пуччиниевского шедевра. Горожане, служанки Турандот, гвардейцы, глашатаи, ассистенты Палача, старцы – каждый участник мизансцен предельно точно выражал суть действия, грамотно вписываясь в общую картину действия.Первая «Турандот» в «Геликон-опере» ворвалась в оперный мир Москвы стремительно и уверенно. Ждем следующих показов, которые состоятся 2, 3, 4 и 5 февраля. Затем зрители увидят «Турандот» в апрельской серии с 27 по 30 апреля 2017 года.