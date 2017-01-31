Ювенальная атака на этот раз захлебнулась

1 февраля 2017 г. Совет Федерации одобрил резонансный закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи: законопроект ФЗ № 26265-7 вносит изменения в ст. 116 УК РФ и отменяет правовую норму, принятую 3 июня 2016 года законом № 323-ФЗ: ужесточение ответственности для социальной группы под названием «близкие лица».Он предусматривал тюремное наказание сроком до 2 лет для тех, кто подпадает под определение «супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство».Поводом для их наказания было заявлено «нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц».То есть за причинение боли, не приведшее к расстройству здоровья и утрате трудоспособности, полагалось отправлять близких лиц в тюрьму на 2 года.При этом в законе № 323-ФЗ законодатель традиционно (как, например, в случае с пресловутым критерием для ювенального отобрания детей – «жестокое обращение») не раскрыл ключевую в данном случае группу понятий – «действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья». Поэтому правоприменитель, соответственно, получил возможность включать сюда всё то, что ему придёт на ум, а именно, шлепки, пощечины, оплеухи, толчки, дёрганье за ухо, а также всё то, что может расцениваться как родительское воспитательное воздействие.Сложилась странная ситуация, когда стало возможно за шлепок собственного ребёнка сесть в тюрьму, а за избиение соседского – лишь заплатить штраф. При этом для возбуждения уголовного дела не требовалось медицинских справок – лишь заявление потерпевшего, например, жалоба обиженного ребёнка на своего родителя. В законе, осуществившем общую декриминализацию отечественного законодательства, произошла внезапная криминализация побоев в семье, а, следовательно, и самой семьи.Общественность справедливо расценила этот закон как угрозу для суверенитета семьи и фактическое лишение родителей права на воспитание детей – это вызвало справедливую критику экспертов и бурные протесты граждан по всей стране.В результате выраженного общественного воздействия в ноябре 2016 года появился новый законопроект ФЗ № 26265-7 – теперь уже о декриминализации побоев в семье; 27 января Государственная Дума приняла его в третьем чтении, а 31 января его утвердил Совет Федерации.С момента принятия закона Думой, в СМИ началась активная информационная кампания, в рамках которой представители либерально-феминистического сообщества на все лады принялись склонять «побои в законе» и обвинять государство в том, что в итоге «возрастет градус насилия», «домашним тиранам хотят дать безнаказанно бить жен, детей и стариков», «мы будем иметь больное поколение, большое количество женщин с изуродованной психикой и физикой».«Борцам за права» отчего-то не хватило способности понять, что речь идёт всего лишь о незначительном воздействии, не оставляющем следов, как полугодом ранее они также оказались неспособными увидеть опасность в принятии закона, позволяющего отделываться штрафом за избиение постороннего человека на улице и, напротив, получать тюремное наказание за конфликт с человеком, с которым есть близкие отношения – родство, свойство, совместное проживание, совместное ведение хозяйства.Зато в сути российских законопроектов отлично разобрался Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, который 16 января 2017 года направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с «выражением глубокой обеспокоенности из-за возможной декриминализации домашнего насилия».К чести нашей Думы, спикер назвал это обращение «недопустимым давлением на депутатов» и отметил, что данный законопроект «относится исключительно к национальному законодательству». Также в комментариях он рассказал, что Президент выступил против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции» и подчеркнул, что «бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо».Изменения, которые вносит новый закон, не столь масштабны, как нам рисуют либералы-феминисты: административная ответственность предусмотрена лишь в случаях, которые не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности, а лёгкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье. При этом административное наказание распространяется только на первичные случаи побоев, а при повторном в течение года нанесении побоев для лица, подвергшегося административной ответственности, наступит уголовная ответственность.Сопряжённая с принятием законопроекта ФЗ № 26265-7 общественно-политическая ситуация отчётливо свидетельствует о наличии мощных, аффилированных с Западом сил, нацеленных на уничтожение суверенитета российской семьи, что создаёт угрозу демографической безопасности и безопасности государства.Государство отменило ключевую ювенальную норму отечественного законодательства, и этот шаг по исправлению допущенных в этой сфере полгода назад ошибок даёт обществу надежду на действенное сохранение семьи и родительства в России.