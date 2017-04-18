Чувственная румба и страстный пасодобль азербайджанской пары на Чемпионате Европы по латиноамериканским танцам в Кремле

На Чемпионатах Европы собираются лучшие танцоры континента со всех уголков Старого Света. По традиции на эти турниры приглашаются и пары из стран географически не совсем европейских, в том числе из Азербайджана. Элегантный дуэт, представляющий Азербайджан Илья Маковский и Анастасия Федотовская всегда желанные гости на кремлевских турнирах. Всякий раз своим присутствием пара украшает паркет. На нынешнем Чемпионате они показали красивый танец, их румба была особенно чувственной, а пасодобль невероятно страстным и завораживающим. Пара заняла в итоге 35-е место. Илья и Анастасия много тренировались перед чемпионатом и рады, что прибавили в результатах по сравнению с прошлыми турнирами, однако рассчитывали на более высокое место. Спортсмены полны решимости продолжать упорные тренировки, улучшать свой танец и продвигаться и дальше от соревнования к соревнованию вверх по турнирной таблице.Танцоры рассказали, как оценивают своё выступление и как планируют дальнейшую работу:«Илья: Работа по подготовке была проделана колоссальная. Посмотрим, что будут говорить тренеры, что нужно делать дальше. Будем анализировать. Я, наверное, сегодня выделил бы румбу для себя. Действительно там было то состояние, в котором я хотел бы видеть нас на паркете. Для меня это наступило только во время румбы, к сожалению. Но, как говорит наш тренер, мы не роботы, переживания, стресс всё равно всегда присутствуют. Будем двигаться дальше. Приятно, что от турнира к турниру, я имею в виду крупные международные соревнования, у нас всегда идет хоть маленький, но прогресс.Анастасия: В этом году даже не очень маленький, больше чем в прошлом году.Илья: У нас нет стабильных мест, к счастью, мы на каждом турнире прибавляем в результате и нас это очень радует. Мы не будем останавливаться, будем работать.Анастасия: Хочется, конечно, быть выше. Но мы к этому приближаемся.Илья: Хочется быстрее, но не всегда спешка приводит к хорошим результатам. Поэтому пусть идет всё как идет. Самое главное не сдаваться, двигаться, хотеть этого, желать этого и добиваться. Ставить цель, продолжать, не разочаровываться от турнира и всегда двигаться дальше!»Илья и Анастасия отметили также, что в этот раз конкуренция была невероятно высока, что было хорошо видно в финале. Там борьба развернулась между молдавскими танцорами, двумя дуэтами хозяев Чемпионата и сразу тремя парами из Италии. В итоге верхушка турнирной таблицы получилась следующая:Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Молдова)Кирилл Булоруков и Полина Телешова (РФ)Никита Бровко и Ольга Урумова (РФ)Нино Ланжелла и Андра Вайдилайте (Италия)Эмануэле Сольди и Элиза Насато (Италия)Массимо Арколин и Лаура Змажковикова (Италия)По всеобщему мнению, на этом турнире было еще несколько пар, которые, безусловно, заслуживали того, чтобы иметь возможность продемонстрировать свои возможности в финале, однако формат соревнований, предусматривающий лишь шесть пар в финале не позволил им на этот раз дойти до заключительного тура. Среди таких пар специалисты выделяли Павла Звычайного и Оксану Лебедев из Германии, а также россиян Валентина Воронова и Алину Имрекову.Помимо блистательных профессионалов, исполняющих латину в этот же день на суд жюри и зрителей представили свои танцы спортсмены из класса любителей, выступающие в стандарте. Они приняли участие в розыгрыше Кубка Кремля. Более плавная европейская программа эффектно оттенила знойную латину и подарила зрителям возможность увидеть и сравнить сразу две основные ветви современного спортивного танца.Также для гостей Банкетного зала Кремля была подготовлена потрясающая шоу-программа и показательные выступления. А также собравшимся был предоставлен паркет во время танцевального тура для публики — момента, давно полюбившегося зрителям Кремлевских праздников. Во время танцев публики на сцене появилась замечательная и очень необычная певица Марина Палома. Знаменитое «Либертанго» Астора Пьяцолы звучало в ее исполнение столь же необычно, сколь и прекрасно.Присутствовали на празднике и те, без кого уже давно не мыслят себе танцевальных кремлевских турниров ни танцоры, ни публика. Это оркестр виртуозов «Семь ветров», которым руководит неповторимый Георгий Мушеев — лучший исполнитель латиноамериканских мелодий. Живая музыка в исполнении Мушеева и его коллектива это то, что по словам любого из участников, приезжающих в Кремль, создает совершенно особую атмосферу на этих соревнованиях и ставит их впереди всех других престижных турниров.