В ООН признали, что Крым российский

Актуальная тема / В мире
4 мая 2017
В ООН признали, что Крым российскийВ ООН оценили влияние западных ограничительных мер на Россию и сделали неожиданный вывод.

Идрис Джазаири спецдокладчик ООН по вопросам негативного влияния односторонних принудительных мер на права человека посетил Россию на днях, где встречался с представителями гражданского общества, правительства, беседовал с представителями бизнеса.

Джазаири пришел к выводу, что санкции, введенные для сдерживания России, превращаются в сдерживающий фактор лишь для международных предпринимателей. В России же наиболее пострадавшими от санкций стали “те уязвимые группы, которые не имеют к кризису вообще никакого отношения”.

Представитель ООН назвал регион России, который сильнее других пострадал от ограничительных мер. Как ни странно, этот регион Крым и население полуострова.

“Они не должны коллективно платить за сложный политический кризис, на который они повлиять никак не могут. Не может быть и так, что их страдания станут аргументом в разрешении политических разногласий”, - сказал Джазаири.

Он добавил, что готов посетить Крым, для более детального изучения положения в сфере прав человека, если заинтересованные стороны обратятся с такой просьбой и будет достигнуто согласие в этом вопросе.

Источник: РИА Новости
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