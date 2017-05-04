В ООН признали, что Крым российский

Идрис Джазаири спецдокладчик ООН по вопросам негативного влияния односторонних принудительных мер на права человека посетил Россию на днях, где встречался с представителями гражданского общества, правительства, беседовал с представителями бизнеса.Джазаири пришел к выводу, что санкции, введенные для сдерживания России, превращаются в сдерживающий фактор лишь для международных предпринимателей. В России же наиболее пострадавшими от санкций стали “те уязвимые группы, которые не имеют к кризису вообще никакого отношения”.Представитель ООН назвал регион России, который сильнее других пострадал от ограничительных мер. Как ни странно, этот регион Крым и население полуострова.“Они не должны коллективно платить за сложный политический кризис, на который они повлиять никак не могут. Не может быть и так, что их страдания станут аргументом в разрешении политических разногласий”, - сказал Джазаири.Он добавил, что готов посетить Крым, для более детального изучения положения в сфере прав человека, если заинтересованные стороны обратятся с такой просьбой и будет достигнуто согласие в этом вопросе.Источник: РИА Новости