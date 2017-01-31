Россия и Турция должны подписать Соглашение о свободной торговле ...

Слова Заместителя председателя Совета директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мехмета Али Динч о необходимости подписания соглашения о свободной торговле между Россией и Турцией привлекли значительное внимание.Серкан Тыглыоглу - Председатель Совета директоров компании UBM EMEA (Стамбул), являющейся организатором выставки кожи Alleather-IDF Стамбул, в своей речи сказал: «Сближение с Россией в последнее время создало предпосылки для развития отрасли, которая и в самом деле стала динамично добиваться целей. В последнее время я замечаю, что появление значимых российских покупателей в Турции, вновь привнесло движение в нашу отрасль». Тыглыоглу, рассказавший, что UBM является международной компанией, организовавшей по всему миру свыше 450 выставок, отметил, что стратегическое положение Стамбула, его местонахождение, производственная мощность и качество позволят ему стать выставочной базой, а также заявил от лица компании о продолжении осуществления инвестиций в Турции.Панель по теме «Вчерашний, сегодняшний и завтрашний день кожевенной отрасли», проведенная в рамках самой крупной выставки кожи Турции - Alleather – IDF Стамбул в Выставочном центре Стамбула, приняла важных гостей как из России, так и из Турции. В панельном обсуждении, проводимом при модерации организатора экономической программы Ханде Берктан, приняли участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Вадим Винокуров, Председатель Совета Директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мустафа Шеноджак, член Совета директоров Группы продвижения кожи Рукен Мызраклы, Заместитель председателя Совета директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мехмет Али Динч, Председатель Турецкого Фонда Кожи (TÜRDEV) Кыясеттин Темучин, Генеральный секретарь Ассоциации производителей готовой одежды из кожи (TDKD) Ремзи Озбай.«Россия должна снизить таможенный налог до 5 процентов»Заместитель председателя Совета директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мехмет Али Динч, выразивший мнение о том, что для турецких бизнесменов в России имеется достаточно много возможностей инвестирования, и таким же образом, для российских бизнесменов существуют значительные возможности инвестирования в Турции, сказал: «В этой связи коммерческие отношения между этими двумя странами должны быть увенчаны Соглашением о свободной торговле». Динч, придерживающийся мнения о необходимости Соглашения о свободной торговле между двумя странами, имеющими значительные объемы импорта и экспорта, также затронул другой важный вопрос о высокой ставке таможенного налога, сказав: «На сегодняшний день Россия взимает таможенный налог в размере 10 процентов. У нас есть важная просьба к ним по этому вопросу. Мы бы хотели снижения 10-процентного налога до 5 процентов».«С точки зрения кожевенной отрасли 2017 год пройдет лучше, чем 2016 год»Председатель Совета Директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мустафа Шеноджак, выразивший мнение о том, что Россия является одной из суперсильных стран в мире и российская экономика движется в положительном направлении, сказав: «В России так же, как и во всем мире, наблюдается сокращение в экономическом плане. Наш экспорт в Россию кожи и кожаных изделий, составивший в 2013 году 545 миллионов долларов, на данный момент сократился до 1,107 миллиона долларов. Однако, мы рассчитываем на то, что с точки зрения кожевенной отрасли 2017 год пройдет лучше, чем 2016», рассказал о понимании того факта, что для экспорта Турция должна производить товары с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, Шеноджак отметил, что введенная Россией система обязательного чипирования повысила затраты на транспортировку с 30-40 долларов до 100-120 долларов, и выразил мнение о необходимости поиска решения данного вопроса.Председатель Турецкого Фонда Кожи (TÜRDEV) Кыясеттин Темучин, рассказавший об участии в выставке Alleather – IDF Стамбул около 100 профессиональных покупателей из 18 стран мира, среди которых важное место занимает Россия, подчеркнул, что, благодаря выставке, планируется увеличить объемы экспорта, снизившиеся в последнее время. Темучин, рассказавший об осуществлении кожевенной отраслью экспорта в Россию на протяжении 25 лет, отметил: «Мы хотим вернуться к прежним дням в отношениях с нашим крупнейшим покупателем - Россией. В лице нашей отрасли мы будем продолжать экспортировать в Россию нашу продукцию оригинального дизайна. Однако, введенная Россией система обязательного чипирования поставила в трудное положение многие наши предприятия. В особенности пострадали от этого нововведения предприятия малого и среднего бизнеса».«Россия должна предоставить работу с кожей Турции»Член Совета директоров Группы продвижения кожи Рукен Мызраклы в свою очередь дала оценку взаимной потребности России и Турции друг в друге по вопросам природного газа и кожи. Мызраклы, рассказала о необходимости двусторонних отношений в деловом мире и сделала акцент на тот факт, что после 1920-х и 1930-х годов производство кожи начало сдвигаться в сторону востока, и подчеркнула, что Турция, благодаря инфраструктуре и техническому оснащению, является важным центром с точки зрения кожевенных заводов. Рукен Мызраклы напомнила о наличии крупных промышленных зон в различных регионах, в том числе 36 миллионов кубометров в Чорлу, 30 миллионов кубометров в Тузле, и добавила: «Россия должна предоставить работу с кожей Турции и разработать стратегии по вопросам закупок. Россия должна оценивать кожевенную отрасль отдельно от общей индустриализации. В этом вопросе россиянам не придется начинать инвестиции с нуля потому, что есть Турция».Генеральный секретарь Ассоциации производителей готовой одежды из кожи (TDKD) Ремзи Озбай, выразил мнение о том, что для хорошего товара не важно кто его произвел, потому что он найдет своего продавца, и отметил, что трудные времена способствуют саморазвитию и позволяют создать условия для создания возможностей. Озбай, подчеркнувший, что реальными способностями и навыками турецких промышленников являются организация и управление производством, сказал: «Мы хорошо знаем кожевенное ремесло. И мы должны уметь его реализовывать. Например, в России вместе с ростом национального дохода наблюдается снижение нашего экспорта. Поэтому мы должны использовать наши навыки и способности как в производстве, так и на этапе реализации».«Российско-турецкие торговые отношения становятся лучше»Гость панельной дискуссии из России, вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Вадим Винокуров, сделал ряд важных заявлений относительно повестки дня, а также ответил на вопросы участников панели и зрителей. Винокуров, затронувший прежде всего тему кризиса, рассказал о наличии у Московской области высокого промышленного потенциала, о том, что в России различные регионы оцениваются по разному, а также сделал акцент на том, что Московская область завершила 2016 год с приростом в 16 процентов. Винокуров, рассказавший о российской экономике, отметил, что на данный момент не ожидается каких-либо серьезных изменений в ценности рубля. Вадим Винокуров выразил мнение о том, что на данный момент российско-турецкие отношения стали нормализовываться после кризиса, возникшего в результате инцидента со сбитым самолетом, и добавил: «В принципе мы не прерывали отношений и во время кризиса. Я считаю, что человеческие и торговые отношения находятся выше политики».Вадим Винокуров затронул и вопрос, связанный с трудностями относительно системы обязательного чипирования, о чем говорили руководители кожевенной отрасли, и дал разъяснения по этому поводу: «В принципе это пилотный проект. Данная система начала применяться для товаров с высокой стоимостью. Кожа входит в число таких товаров. Через определенное время в систему будут включены и многие другие номенклатуры. Нашей целью является сопоставление ввезенного объема, количества товара и проданного. Кроме того, в данный период хоть и в небольшом объеме, но существует такое понятие, как челночный бизнес. Те, кто привезет чипированный товар, смогут подарить его друзьям и близким, но не смогут продать, так как это запрещено». Винокуров рассказал о том, что данный вопрос будет поднят на уровне Промышленно-торговой палаты, где смогут принять и делегацию из Турции.