Россия и Турция должны подписать Соглашение о свободной торговле ...

На панельном обсуждении по теме «Вчерашний, сегодняшний и завтрашний день кожевенной отрасли», которое состоялось в рамках самой крупной выставки кожи Турции - Alleather – IDF Стамбул, проходящей в этом году под девизом ‘Высокого ритма в коже’ , была проведена оценка изменений на российском рынке, а также обсуждался план развития экспорта между двумя странами. В панельной дискуссии вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Вадим Винокуров сделал ряд важных заявлений.
Слова Заместителя председателя Совета директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мехмета Али Динч о необходимости подписания соглашения о свободной торговле между Россией и Турцией привлекли значительное внимание.
Серкан Тыглыоглу - Председатель Совета директоров компании UBM EMEA (Стамбул), являющейся организатором выставки кожи Alleather-IDF Стамбул, в своей речи сказал: «Сближение с Россией в последнее время создало предпосылки для развития отрасли, которая и в самом деле стала динамично добиваться целей. В последнее время я замечаю, что появление значимых российских покупателей в Турции, вновь привнесло движение в нашу отрасль». Тыглыоглу, рассказавший, что UBM является международной компанией, организовавшей по всему миру свыше 450 выставок, отметил, что стратегическое положение Стамбула, его местонахождение, производственная мощность и качество позволят ему стать выставочной базой, а также заявил от лица компании о продолжении осуществления инвестиций в Турции.
Панель по теме «Вчерашний, сегодняшний и завтрашний день кожевенной отрасли», проведенная в рамках самой крупной выставки кожи Турции - Alleather – IDF Стамбул в Выставочном центре Стамбула, приняла важных гостей как из России, так и из Турции. В панельном обсуждении, проводимом при модерации организатора экономической программы Ханде Берктан, приняли участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Вадим Винокуров, Председатель Совета Директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мустафа Шеноджак, член Совета директоров Группы продвижения кожи Рукен Мызраклы, Заместитель председателя Совета директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мехмет Али Динч, Председатель Турецкого Фонда Кожи (TÜRDEV) Кыясеттин Темучин, Генеральный секретарь Ассоциации производителей готовой одежды из кожи (TDKD) Ремзи Озбай.
«Россия должна снизить таможенный налог до 5 процентов»
Заместитель председателя Совета директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мехмет Али Динч, выразивший мнение о том, что для турецких бизнесменов в России имеется достаточно много возможностей инвестирования, и таким же образом, для российских бизнесменов существуют значительные возможности инвестирования в Турции, сказал: «В этой связи коммерческие отношения между этими двумя странами должны быть увенчаны Соглашением о свободной торговле». Динч, придерживающийся мнения о необходимости Соглашения о свободной торговле между двумя странами, имеющими значительные объемы импорта и экспорта, также затронул другой важный вопрос о высокой ставке таможенного налога, сказав: «На сегодняшний день Россия взимает таможенный налог в размере 10 процентов. У нас есть важная просьба к ним по этому вопросу. Мы бы хотели снижения 10-процентного налога до 5 процентов».
«С точки зрения кожевенной отрасли 2017 год пройдет лучше, чем 2016 год»
Председатель Совета Директоров Союза экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мустафа Шеноджак, выразивший мнение о том, что Россия является одной из суперсильных стран в мире и российская экономика движется в положительном направлении, сказав: «В России так же, как и во всем мире, наблюдается сокращение в экономическом плане. Наш экспорт в Россию кожи и кожаных изделий, составивший в 2013 году 545 миллионов долларов, на данный момент сократился до 1,107 миллиона долларов. Однако, мы рассчитываем на то, что с точки зрения кожевенной отрасли 2017 год пройдет лучше, чем 2016», рассказал о понимании того факта, что для экспорта Турция должна производить товары с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, Шеноджак отметил, что введенная Россией система обязательного чипирования повысила затраты на транспортировку с 30-40 долларов до 100-120 долларов, и выразил мнение о необходимости поиска решения данного вопроса.
Председатель Турецкого Фонда Кожи (TÜRDEV) Кыясеттин Темучин, рассказавший об участии в выставке Alleather – IDF Стамбул около 100 профессиональных покупателей из 18 стран мира, среди которых важное место занимает Россия, подчеркнул, что, благодаря выставке, планируется увеличить объемы экспорта, снизившиеся в последнее время. Темучин, рассказавший об осуществлении кожевенной отраслью экспорта в Россию на протяжении 25 лет, отметил: «Мы хотим вернуться к прежним дням в отношениях с нашим крупнейшим покупателем - Россией. В лице нашей отрасли мы будем продолжать экспортировать в Россию нашу продукцию оригинального дизайна. Однако, введенная Россией система обязательного чипирования поставила в трудное положение многие наши предприятия. В особенности пострадали от этого нововведения предприятия малого и среднего бизнеса».
«Россия должна предоставить работу с кожей Турции»
Член Совета директоров Группы продвижения кожи Рукен Мызраклы в свою очередь дала оценку взаимной потребности России и Турции друг в друге по вопросам природного газа и кожи. Мызраклы, рассказала о необходимости двусторонних отношений в деловом мире и сделала акцент на тот факт, что после 1920-х и 1930-х годов производство кожи начало сдвигаться в сторону востока, и подчеркнула, что Турция, благодаря инфраструктуре и техническому оснащению, является важным центром с точки зрения кожевенных заводов. Рукен Мызраклы напомнила о наличии крупных промышленных зон в различных регионах, в том числе 36 миллионов кубометров в Чорлу, 30 миллионов кубометров в Тузле, и добавила: «Россия должна предоставить работу с кожей Турции и разработать стратегии по вопросам закупок. Россия должна оценивать кожевенную отрасль отдельно от общей индустриализации. В этом вопросе россиянам не придется начинать инвестиции с нуля потому, что есть Турция».
Генеральный секретарь Ассоциации производителей готовой одежды из кожи (TDKD) Ремзи Озбай, выразил мнение о том, что для хорошего товара не важно кто его произвел, потому что он найдет своего продавца, и отметил, что трудные времена способствуют саморазвитию и позволяют создать условия для создания возможностей. Озбай, подчеркнувший, что реальными способностями и навыками турецких промышленников являются организация и управление производством, сказал: «Мы хорошо знаем кожевенное ремесло. И мы должны уметь его реализовывать. Например, в России вместе с ростом национального дохода наблюдается снижение нашего экспорта. Поэтому мы должны использовать наши навыки и способности как в производстве, так и на этапе реализации».
«Российско-турецкие торговые отношения становятся лучше»
Гость панельной дискуссии из России, вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Вадим Винокуров, сделал ряд важных заявлений относительно повестки дня, а также ответил на вопросы участников панели и зрителей. Винокуров, затронувший прежде всего тему кризиса, рассказал о наличии у Московской области высокого промышленного потенциала, о том, что в России различные регионы оцениваются по разному, а также сделал акцент на том, что Московская область завершила 2016 год с приростом в 16 процентов. Винокуров, рассказавший о российской экономике, отметил, что на данный момент не ожидается каких-либо серьезных изменений в ценности рубля. Вадим Винокуров выразил мнение о том, что на данный момент российско-турецкие отношения стали нормализовываться после кризиса, возникшего в результате инцидента со сбитым самолетом, и добавил: «В принципе мы не прерывали отношений и во время кризиса. Я считаю, что человеческие и торговые отношения находятся выше политики».
Вадим Винокуров затронул и вопрос, связанный с трудностями относительно системы обязательного чипирования, о чем говорили руководители кожевенной отрасли, и дал разъяснения по этому поводу: «В принципе это пилотный проект. Данная система начала применяться для товаров с высокой стоимостью. Кожа входит в число таких товаров. Через определенное время в систему будут включены и многие другие номенклатуры. Нашей целью является сопоставление ввезенного объема, количества товара и проданного. Кроме того, в данный период хоть и в небольшом объеме, но существует такое понятие, как челночный бизнес. Те, кто привезет чипированный товар, смогут подарить его друзьям и близким, но не смогут продать, так как это запрещено». Винокуров рассказал о том, что данный вопрос будет поднят на уровне Промышленно-торговой палаты, где смогут принять и делегацию из Турции.