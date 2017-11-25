Евпатий Коловрат всех победил и... погиб !

Пришедшие представлять картину зрителям генеральный продюсер и режиссер Джаник Файзиев,сопродюсеры Рафаел Минасбекян, Павел Степанов ,оператор-постановщик Максим Осадчий , рассказали о том, что картина снималась с конца января до начала мая 2016 г. Работа на площадке заняла 72 смены.Съемки проходили в Москве в специально построенных павильонах на территории завода ЗИЛ. Ни одного кадра не было снято на натуре.В массовых сценах участвовало в общей сложности более 500 артистов-эпизодников. Илья Малаков, сыгравший Евпатия Коловрата, впервые снимался в главной роли в полнометражном художественном фильме.Самым трудоемким на проекте был грим хана Батыя. Актер Александр Цой ежедневно проводил в кресле гримера около 1,5 часов. На «разоблачение» в конце смены уходило около часа.Весь грим приходилось «замораживать»: создавать иней на волосах, ресницах и бороде, румянец и следы обморожения от мороза на коже.Для проекта было пошито около 300 костюмов. Ткани, кожу и меха для них закупали в Индии, Турции, России, Китае и Монголии. Некоторые детали были антикварными. На блошиных рынках в Индии и Монголии также приобретали винтажные аксессуары и украшения.Больше всего костюмов было изготовлено для Хана Батыя – у героя 8 разных образов.Исполнитель главной роли Илья Малаков в период съемок сломал правую руку на репетиции в театре. Но он не подвел съемочную группу и продолжил съемки на мощных обезболивающих средствах. Военным хирургом ему была сделана сложная операция по установке штифта, сразу после которой он вышел на площадку и продолжил биться мечами обеими руками.Кстати, все трюки Илья Малаков исполнил самостоятельно.XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа.В фильме все это показано, возможно , немого утрировано, ну легенд она и есть легенда , сказка. Как отметили критики, фильм интересный , познавательный, не занудный, несет смысловую нагрузку. Наличие огромного живого медведя делает фильм привлекательным и для зарубежных зрителей.