Махинации на «сиротских» квартирах – горький довесок к «соленому детству»

А ведь у этих ребят и без квартирного вопроса полно проблем – психологических, социальных, проблем с профориентированием. О некоторых из них недавно напомнил общественности Александр Гезалов – автор книги «Соленое детство», презентация которой на днях состоялась в агентстве «РИА Новости». Гезалов – сам воспитанник детского дома семидесятых, но, по счастью, с удавшейся судьбой: сегодня он – эксперт Департамента социальной защиты правительства Москвы, у него прекрасная семья с четырьмя детьми.«В детдоме меня из-за фамилии часто спрашивали, знаю ли я азербайджанский язык. А откуда я мог его узнать? Мне так и не довелось сказать этих священных слов – мама и папа. От матери осталась одна только записка «Отказываюсь от сына из-за невозможности обеспечить». Но я нашел выход – в детдоме я неплохо учился, очень много читал. А нынешние детдомовские ребята читают редко – ведь так называемые благотворители их буквально закидывают айфонами, другими предметами, которые только отвлекают от подготовки ко взрослой жизни»,- рассказывает Гезалов.Участники презентации книги Гезалова постарались раскрыть проблему неприспособленности выпускников детских домов ко взрослой жизни. Желающие помочь детям-сиротам должны, наконец, понять: беда не в недостатке пищи или игрушек – этим добром дети в таких учреждениях, как правило, снабжены неплохо. Беда – в непривычке к ответственности, к принятию собственных решений, выполнение которых нужно доводить до конца – для практического результата, а не «для галочки», как это было в детдоме.На пресс-конференции по поводу выхода книги «Соленое детство» выступила и директор помогающего детям-сиротам фонда «Абсолют помощь» Елена Любовина. Она напомнила, что каждый из упомянутых в сообщении Генпрокуратуры 80 тысяч выпускников детских учреждений – это наш завтрашний юный сосед (или соседка) по лестничной площадке. Помочь этим ребятам – не так просто, как кажется. Ведь дело не в деньгах и не в конфетах с подарочными видеомагнитофонами и компакт-дисками. Дело – в выработке спасительных для молодых людей трудовых моделей поведения.«У этих ребят часто отсутствует навык самостоятельно встать с постели утром, чтобы идти на работу,-рассказывает Любовина. – Ведь в детдоме всех поднимают «по звонку». Когда вчерашние детдомовцы оказываются одни в этих новых квартирах, даже если эти квартиры и оказываются надлежащего качества, что бывает не всегда, — так вот, у ребят часто просто нет представления – что со всем этим делать. Хорошо, если рядом оказывается «теплый взрослый» — человек, способный не просто дать конфетку, а объяснить, как платить за квартиру, как общаться с начальством на работе».Гезалов на собственном опыте отмечает: часто выход во взрослую жизнь оказывается для вчерашних детдомовцев «жесткой посадкой». По сравнению с этой жесткой посадкой даже «соленое» (со спрятанными от мира слезами) детдомовское детство кажется раем. Ведь в том детдомовском детстве были айфоны, цепочки и конфеты от «спонсоров», а во взрослой жизни ничего этого вдруг не оказывается…«Когда я выходил из детдома, я готовился к жесткой посадке – я много читал, включая книги Достоевского, узнавал про вузы, знакомился. А подарки вроде дорогих айфонов только расхолаживают ребят! Недавно мне пришлось отобрать в одном учреждении целый мешок вредны подарков – там были какие-то цепочки, электронные игры… Как дарители не понимают, что такими подарками они только губят детей?!»Увы, на наивности вчерашних детдомовцев кто-то неплохо наживается. По словам представителей Генпрокуратуры, только в минувшем году по поводу «сиротских квартир» были поданы 38 тысяч исков, заведены 42 уголовных дела. Ведь «сиротские» квартиры – это большие деньги.