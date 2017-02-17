Хикмет Мамедов: Как корабль назовешь, так он и поплывет

— Родился 22 ноября 1971 г. в Азербайджане с. Аркиван Массалинского района. В 1988 году закончил школу и приехал для поступления в вуз в Москву, мой брат Джамал как раз учился в столице в автомеханическом институте. Хотел поступить в Московский институт прикладной биотехнологии, но моя попытка оказалась неудачной. Математику и физику сдал на «отлично» и «хорошо», а экзамен по русскому языку завалил. Тогда у меня была языковая проблема, так как в средней школе учился на своем родном языке. Но я нисколько не отчаялся, а поступил в среднее профессиональное техническое училище № 65 по специальности «Машинист бульдозера» и закончил его с отличием. В 1989 году призвался в ряды Вооруженных сил СССР, служил в железнодорожных войсках в поселке Артём Приморского края. Через два года после службы в армии вернулся в Москву и все-таки поступил туда, куда хотел.Вы знаете, это как раз были лихие девяностые годы? Очень сложное было время, особенно для приезжих из Кавказа, постоянные проверки документов, на каждом шагу останавливали милиционеры, даже если документы в порядке, могли задержать, запросто унизить и оскорбить, были и вымогательства, неприятно вспоминать об этом.Старший брат, закончив институт, уехал в Хабаровск. По его рассказам, в этом городе — спокойная обстановка, представители других народов комфортно живут и трудятся. Экономическая ситуация в целом по стране в это время была крайне неблагоприятной, а жизнь — очень сложной. Надо было как-то помимо учебы еще себя и обеспечивать. Будучи студентом, закупал продукты питания и отправлял в Хабаровск, там, как и во всех регионах страны, был продовольственный дефицит, а брат занимался их реализацией. Вот так начинался совместный с братом бизнес.Вижу, что ситуация по отношению к кавказцам со стороны правоохранительных органов в Москве не улучшается, а еще более закручивается, в 1995 году взял академический отпуск и поехал к брату в Хабаровск, а потом очень скоро перебрался в Биробиджан.Так сложилась моя жизнь, что остался в Еврейской автономной области, стал предпринимателем, создал компанию, обзавелся семьей и пустил корни в регионе. О возвращении в Москву и речи уже тогда быть не могло, о чем совсем не жалею.— Для меня, пожившего в Москве несколько лет и много повидавшего там, стало откровением, что на Дальнем Востоке неуважительного отношения к нерусским вообще и в помине не было. Этот фактор для меня стал очень важным, когда принимал решение, где жить и работать.Не жалею еще и потому, что именно в Биробиджане понял, чему посвящу свою жизнь и профессиональные знания. В Москве, когда учился в институте прикладной биотехнологии на факультете «машины и аппараты пищевых производств», мы изучали только всё, что связано с технологией и машинами и аппаратами российского производства. На моих колбасных предприятиях, которые я создавал с нуля, все оборудование немецкое. Изначально я понял, что в производстве колбасных изделий, необходимо ориентироваться на опыт и технологию Германии, поэтому знания, полученные в столичном институте по большому счету мне не пригодились. Пришлось заново обучаться работе на новом, более совершенном оборудовании. В связи с этим ездил в Германию, Португалию и Испанию на различные учебные семинары, чтобы расширить свои знания в данном направлении. На это я потратил три года. Российский Союз колбасных производителей для нас, производителей, подбирал специальные учебные программы, и все, кто желал, мог на платной основе ехать и учиться передовым технологиям в колбасном производстве.— Как только обустроил свой быт в Биробиджане, женился на соотечественнице Мирзоевой Тунзале. Можно сказать, мы когда-то жили на одной улице в селе Аркиване. У нас теперь два сына: Мамед, Араз и дочь Амалия. Старшему сыну, Мамеду, в апреле исполнится 20 лет. Младший — Араз, ему уже 18. Его так назвал в честь известного народного поэта Азербайджана Мамеда Араза. Дочке почти два года. Сыновья учатся в Cанкт-Петербурге. Мамед — на специалиста в области экономической безопасности, а Араз — на технолога колбасных изделий. Я настоял на этом. Если захочет получить второе образование, это уже зависит от него. Работая много лет в сфере производства колбасных изделий, пришел к выводу, что нужен нетрадиционный подход к решению технологических проблем. Когда сын станет профессиональным технологом, на нашем семейном предприятии он сможет показать свои знания и навыки, во всех его инновациях у него будет зеленый свет. Очень надеюсь, что сыновья продолжат наш семейный бизнес.— Да, не скрою, это очень тяжело — участвовать в предвыборной гонке. Но не менее тяжело стараться не подводить тех, кто за меня голосовал и верит мне.В Еврейской автономной области в 90-е годы практически не было работающих предприятий. Региональные чиновники положительно оценили мое стремлении создать в ЕАО конкурентоспособные предприятия и поддержали многие мои инициативы. За время своей предпринимательской деятельности я построил в регионе несколько предприятий, правда, в моем управлении только остался колбасный завод и хлебопекарня. Одновременно активно занимался и благотворительной деятельностью. Периодически оказывал и по-прежнему оказываю помощь детским домам, домам ветеранов и престарелых. Часто ко мне обращаются родители для оказания материальной помощи их больным детям. Когда вижу маму с ребенком, что им надо ехать в Новосибирск и срочно лечиться, конечно же, в таких случаях обязательно оказываю поддержку.Депутатом Законодательного собрания ЕАО являюсь с 2011 года, уже второй срок, пятого и шестого созыва. Не могу сказать, что я прямо мечтал об этом всегда. Мое решение идти в законодательный орган было продиктовано тем, что хотел сделать много полезного для жителей области, своих соотечественников, помогать людям в решении каких-то насущных вопросов. И я горжусь тем, что мне это удается. Большинство жителей области и мои земляки дают высокую оценку моим усилиям и тому, как я решаю их проблемы. В моем холдинге работает около 1500 человек. У них тоже много разных проблем, с которыми они ко мне также обращаются. Я хорошо разбираюсь в механизмах управления бизнесом и понимаю проблемы коммерсантов. И поэтому моя роль в данном случае в заксобрании, считаю, колоссальная.Одним словом, стараюсь по мере своих возможностей, в силу своей компетенции делать все, что от меня зависит. Если понимаю, что вопрос решить можно, тогда берусь за него. Не люблю пустых обещаний.Не скрою, находясь вдали от исторической родины, всегда испытывал много всяких трудностей. Чтобы добиться больших успехов в профессиональной деятельности, мне приходилось прикладывать намного больше усилий, терпения и упорства, чем, к примеру, тому же местному бизнесмену. Но я всегда работал на результат, добивался всего упорным трудом, и всегда понимал, ради чего я это делаю. Всегда было огромное желание делать все так, чтобы имидж и статус моих соотечественников был на высоте, чтобы через мой пример или пример моих братьев, которыми я горжусь, жители области воспринимали соотечественников, как достойных представителей Азербайджана и своего народа.Хочу подчеркнуть, что своими успехами и достижениями я во многом обязан своим братьям и тем, кто находился рядом со мной и поддерживал меня. Хочу выразить огромную благодарность Анатолию Федоровичу Тихомирову, в настоящее время он депутат Государственной Думы РФ, за его советы и поддержку в самые трудные моменты моей работы в качестве депутата, тогда он был председателем Заксобрания ЕАО. На выборах я проходил по партийному списку от регионального отделения «Единая Россия». Являясь ее активным членом, вхожу в политсовет регионального отделения партии «Единая Россия», которой многие годы руководил Анатолий Тихомиров. Сейчас глава единороссов области Баженова Татьяна Евгеньевна. Она также депутат заксобрания. Я являюсь ее заместителем в комитете по налогам и бюджету.— Ну, во-первых, в переводе с языка идиш (еврейского языка — прим. ред) это слово означает «братья». В нашей семье семь братьев, шесть из них обосновались на Дальнем Востоке. Это Алигусейн, Джамал, Хангусейн, Назим, Интигам, ну, и я. У каждого брата свой бизнес. Джамал преуспел и в бизнесе, и науке, он кандидат экономических наук и преподаёт в Хабаровском Государственном университете. И только один из наших братьев, Алигумбат, живет и работает в Баку. Правда, самый старший наш брат, Алигусейн, теперь тоже живет в Баку, он уехал из Биробиджана так как здешний климат, к сожалению, не подходит ему.И, во-вторых, идею назвать компанию «Бридер» мне посоветовал мой хороший знакомый, он был тогда заместителем Губернатора по экономике области Валерий Соломонович Гуревич. Он мне привел огромное количество аргументов в пользу именно такого названия. И, как выяснилось, позднее, он был совершенно прав. Есть такое выражение: как корабль назовешь, так он и поплывет. Так и получилось. Это был грамотный ход. После строительства колбасного завода, компания стала развиваться еще успешнее, и ей уже исполнилось 13 лет. Наш завод входит в тройку лидеров дальневосточного рынка колбасного производства.В своих начинаниях мы находим полное понимание у Губернатора области Александра Борисовича Левинталя, он всемерно поддерживает компанию «Бридер», видя нашу социально ориентированную ответственность и вклад в экономику региона. Наша компания по многочисленным просьбам жителей открывает в разных населенных пунктах области социальные супермаркеты «Пенсионер», в которых огромный разнообразный ассортимент и максимально снижена стоимость на многие социально значимые продукты питания. По сравнению с другими супермаркетами области цены на продукты ниже на 25%. Руководство области видит наши усилия по поддержке жителей в период экономического кризиса и помогает нам в преодолении громоздких административных барьеров и способствует режиму благоприятствования нашего бизнеса.— Кстати, в Законодательном собрании ЕАО есть еще один депутат, уроженец Азербайджана, Рамазанов Александр Мадатович. Он был избран по Облученскому одномандатному избирательному округу, и также, как и я, он является выдвиженцем от партии «Единая Россия». Он уроженец Ленкорани, живет в Облученском районе. Мы с ним хорошо взаимодействуем, он очень активный депутат, жесткий и справедливый человек. У него своя позиция по многим вопросам. Он начальник Облученской дистанции пути – филиала ОАО «РЖД». Активно защищает интересы жителей своего района, в том числе и своих соотечественников.Поддерживаю хорошие отношения с братьями Салмановыми, они уважаемые в городе люди. В Биробиджане работал заместителем прокурора Биробиджанского района мой племянник Анар Мамедов, теперь он практикующий адвокат в Москве. Собираемся все дружно вместе на разных праздничных мероприятиях, свадьбах, торжествах. Если и происходят какие-то конфликты, они, в основном, имеют бытовой характер. И бывает достаточно всего лишь одной беседы, чтобы успокоить конфликтующие стороны. Но это бывает крайне редко.В Еврейской автономной области от силы проживают не более 200-300 азербайджанцев. В основном, это те, кто в 80-90-е годы по комсомольской путевке приезжали на ударные стройки, обосновались здесь, создали семьи. И таких приехавших из разных республик и регионов страны было немало. Теперь их дети и внуки учатся и трудятся на благо нашего региона.В ЕАО сейчас проживают представители самых разных национальностей, и здесь всегда были доброжелательные и лояльные отношения между всеми народами. В Биробиджане очень стабильная межнациональная и межконфессиональная ситуация. На моей памяти в нашем регионе никогда не было никаких межнациональных конфликтов, и в этом немалая заслуга областной администрации и правительства.