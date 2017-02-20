ОНФ внес в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие «региональное СМИ»

Как сообщили в пресс-службе фронта, принятие законопроекта позволит не только эффективно исполнить поручение президента РФ Владимира Путина по обеспечению приоритета региональных печатных изданий при распределении грантов Роспечати, но и в перспективе – выстроить в стране более адресную и точечную систему господдержки СМИ. В законопроекте говорится, что под региональным средством массовой информации понимается зарегистрированное СМИ, продукция которого направлена на потребителей в одном, двух или трех субъектах РФ. Критерии соответствия продукции СМИ этому требованию будут прописаны в подзаконном акте Минкомсвязи РФ. Законопроект уже одобрил экспертный совет фракции «Единая Россия» по развитию гражданского общества и СМИ, созданный для повышения качества думских инициатив в этой сфере права.Законопроект позволит качественно исполнить сразу два поручения Владимира Путина: в части обеспечения приоритета региональных СМИ при осуществлении господдержки, распределяемой Роспечатью, и в части определения и нормативного закрепления для этих целей критериев отнесения СМИ к категории «региональное средство массовой информации», а в перспективе – выстроить в стране более адресную и точечную систему господдержки СМИ.«Колоссальный разрыв в уровне защищенности и финансовой устойчивости между региональными и федеральными СМИ ставит региональную журналистику перед необходимостью поиска самого формата своего существования и роли в условиях системных проблем отрасли», – считает генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин.По его мнению, сегодняшняя государственная политика в глазах региональных СМИ носит скорее репрессивный и ограничительный характер, что, безусловно, воспринимается представителями региональных СМИ как ущемление интересов отрасли. Иван Еремин считает, что это не способствует выстраиванию крепких и конструктивных отношений между властью и представителями СМИ, которые традиционно составляют значимую часть интеллектуальной элиты регионов. Более того, отмечает эксперт, существует разрыв в уровне защищенности и финансовой устойчивости между федеральными и региональными СМИ и он по настоящему колоссальный.«Федеральные СМИ и рекламные агентства зачастую формируют у рекламодателей ложное представление о собственной влиятельности и отсутствии влияния СМИ на региональном уровне. Это сказывается и на непропорциональном распределении бюджетов между федеральными СМИ и региональными, и на возможности самой конкуренции. На этом фоне те поправки, которые сейчас вносятся в Госдуму, закрепляющие понятие «региональное средство массовой информации» и, как говорят авторы законопроекта, призванные создать условия для качественного изменения ситуации с поддержкой региональных СМИ, – это один из немногих примеров позитивных инициатив современных законодателей в этом направлении. Последовательность этих шагов вместе с практикой привлечения представителей СМИ к экспертизе законопроектов, которую комитет по информационной политике Государственной думы сейчас начинает активнее использовать, думаю, позволит создать хорошую основу для возобновления конструктивного диалога между властью и региональными журналистами, и, в конечном итоге, сократить сегодняшний разрыв между федеральными и региональными СМИ», – подчеркнул Иван Еремин.Напомним, что поручение о нормативном закреплении понятия «региональное СМИ» глава государства дал после того, как на межрегиональном форуме ОНФ в Ставрополе в январе 2016 года журналисты рассказали президенту страны, что за гранты Роспечати местным СМИ приходится конкурировать на общих основаниях с федеральными изданиями и их региональными подразделениями, имеющими заметно большие материальные ресурсы и тиражи (именно к тиражам привязан размер получаемой субсидии). Владимир Путин согласился, что критерии отнесения СМИ к федеральным либо к региональным в законодательстве или вообще не прописаны, или прописаны очень размыто, и поручил правительству исправить этот недочет к апрелю 2016 года.«Мы уже не раз подчеркивали необходимость в нынешних крайне непростых экономических условиях четко разделить СМИ по территориальному принципу: субсидии должны получать в первую очередь те, кто больше всего в них нуждается. Зачастую же их получают вовсе не небольшие журналистские коллективы, которые тем не менее выполняют большую роль в информировании граждан, нередко являясь не только единственным источником социально значимых для них сведений, но и защитником их прав и посредником в диалоге граждан с органами власти. Постоянно растущие тарифы на услуги почты, цены на бумагу, услуги типографии, резкое сужение рекламного рынка привели к тому, что такие СМИ из года в год балансируют на грани закрытия. Поэтому нам необходимо обеспечить приоритет господдержки именно таким изданиям», – прокомментировала необходимость принятия законопроекта один из его авторов – член центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.В свою очередь сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева напомнила, что в 2015 году по инициативе активистов Народного фронта и при поддержке фракции «Единая Россия» в Госдуме сумма грантов для СМИ, реализующих социально значимые проекты для населения, была увеличена в три раза по сравнению с предыдущим годом – с почти 100 до 280 млн руб., в 2016 г. государственные субсидии достигли 265 млн руб. И в дефицитном бюджете на 2017 г., несмотря на попытки резко снизить суммы поддержки, удалось сохранить ее на прежнем уровне.«Теперь нам надо решить следующую задачу – создать, наконец, условия, при которых выделяемая из федерального бюджета помощь будет доходить точно до тех, кому она предназначена. И наши поправки дадут такую возможность, обеспечив поддержку местных редакций, которые во многих уголках нашей страны по-прежнему остаются важнейшим источником информации для населения. Кроме того, закрепление понятия «региональное СМИ» позволит на федеральном уровне корректировать приоритеты, а на региональном и муниципальном уровнях предусматривать в расходах на информирование граждан исключительно выплаты местным средствам массовой информации, а не скрывать за строчкой бюджета оплату в федеральных изданиях статей, направленных на пиар главы региона и местных чиновников», – отметила Ольга Тимофеева.