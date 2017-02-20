Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке

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20 фев 2017
Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке В Нью-Йорке в возрасте 64 лет скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Иванович Чуркин", - подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту, - подчеркивается в заявлении. - Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной дипломата, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина. Глава государства выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Виталия Чуркина", - сообщил Песков.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что Виталий Чуркин был великим дипломатом. "Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека",- заявила Захарова на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По словам первого заместителя постпреда Петра Ильичева, "потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима". "Ушел из жизни видный дипломат, сильный переговорщик, прекрасный человек, учитель. Именно таким он останется навечно в нашей памяти. Всю свою жизнь Чуркин посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах", - сказал Ильичев.

Сообщается, что известие о смерти Виталия Чуркина пришло в момент, когда в зале Совета по опеке ООН обсуждали активизацию работы Генеральной Ассамблеи. Дипломаты выразили соболезнования семье и близким постпреда, а также российскому правительству.

Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет, за день до своего 65-летия. Дипломат умер на рабочем посту, сообщили в МИД РФ. Чуркин возглавлял постоянное представительство России при ООН с 2006 года.

Издание New York Post со ссылкой на собственные источники назвало предварительную причину смерти. По данным журналистов, постпред скончался от сердечного приступа.
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