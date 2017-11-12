Концерт «Великие романтики»: Дмитрий Алексеев, фортепиано (Великобритания)

Программа концерта:

I отделение:

Ф. Шопен (1810-1849). Полонез -фантазия, ор. 61

А. Скрябин (1871-1915). 24 прелюдии ор. 11



II отделение

Р. Шуман (1810-1856). Симфонические этюды ор.13



Начало в 19:00

Каждый концерт Дмитрия Алексеева – большое событие. Мировая музыкальная пресса называет его одним из выдающихся пианистов наших дней, «мастером живого фортепиано». Его игру отличает безупречная техника, яркая экспрессия и глубина трактовок – сочетание исполнительских качеств, которым обладают единицы.Выпускник Московской консерватории, яркий представитель русской фортепианной школы, Дмитрий Алексеев живет в Лондоне и преподает в Королевском колледже музыки. Гастрольная география пианиста обширна, но, к сожалению, в России он выступает нечасто. Тем с большим нетерпением всегда ждут его выступления в столице.«Каждый раз, выходя на сцену Большого Зала Московской Консерватории, испытываю ни с чем несравнимое чувство волнения и вдохновения …», - признался о своем предстоящем концерте в Консерватории пианист.Дмитрий Алексеев – пианист-универсал, владеющий необыкновенно широким репертуаром от классики до джаза, его трактовки всегда интересны слушателю. Но сегодня он, в первую очередь, известен как великолепный интерпретатор музыки эпохи романтизма. Именно она стала основой программы его московского концерта «Великие романтики», объединившую шедевры Шопена, Шумана и Скрябина. Записи музыки этих композиторов в исполнении Дмитрия Алексеева не раз с большим успехом выходили на лейбле EMI.Откроет программу Полонез-фантазия ор. 61 Фредерика Шопена. С музыкой великого польского романтика у пианиста особые отношения: сегодня многие считают Алексеева одним из лучших исполнителей его произведений. Шопен в его интерпретации признается эталонным даже на родине композитора в Польше.О своем отношении к Шопену в одном из интервью Дмитрий Алексеев отметил: «Шопен очень близок русской музыке, или наоборот русская музыка очень близка Шопену… Для меня Шопен – что-то очень близкое, то, без чего невозможно представить себя, невозможно отделить свою жизнь от его музыки. Она одновременно необыкновенно демократична, доступна для любого человека, который никогда не слышал ни одной ноты классической музыки, а с другой стороны – настолько изыскана и аристократична в лучшем смысле этого слова… Для меня эта музыка – часть моей жизни».Полонез-фантазия ор. 61 – шедевр позднего творчества Шопена, сочинение глубокое и парадоксальное. Сен-Санс находил в этой пьесе «жалобы на расставание с жизнью, религиозные мысли, надежды и веру в бессмертие», а великий русский пианист Генрих Нейгауз писал: «Я не знаю ничего более подымающего дух, чем весь конец полонеза-фантазии». В этой пьесе воплотилась склонность Шопена к сложному, утонченному психологизму образов, к чуткой звукописи изменчивых душевных настроений, что дает исполнителю большие возможности для захватывающей интерпретации.Александра Скрябина нельзя в полной мере отнести к романтикам, но именно Шопен был его непосредственным предшественником в раннем фортепианном творчестве, что особенно ярко проявилось в жанре прелюдии. Лаконичность формы, изящность мелодии, утонченное мастерство фортепианной фактуры – все это идет от шопеновских образцов.Прелюдии ор. 11 – энциклопедия музыкальных образов раннего Скрябина, цепь ярких миниатюр-настроений. Созданные частично в России, частично во время первой заграничной поездки, прелюдии можно назвать «дневником странствий». Все они невелики по масштабам, но у каждой свое настроение: лирика, меланхолия, скорбь оптимизм, героика. Прелюдии всегда привлекали исполнителей и слушателей сочетанием интимности высказывания, чуткости выражения тончайших нюансов с романтической приподнятостью.Второе отделение концерта целиком отдано одному из самых драматических и монументальных произведений в истории фортепиано – «Симфоническим этюдам» Роберта Шумана. Сам композитор считал грандиозный цикл наибольшим своим достижением: «Это сочинение я бы назвал лучшим из своих, если бы не знал, что обычно именно последнюю работу считаю лучшей». И по прошествии времени он мнения своего не изменил.Театральность и яркость образов «Симфонических этюдов» очень подходит исполнительской манере Дмитрия Алексеева, в которой подкупает искренняя артистическая увлеченность и способность увлечь слушателя. В то же время его игра отмечена большим пианистическим мастерством, великолепными владением техническими ресурсами. И именно в произведениях романтического плана репертуара полнее всего раскрывается самобытное дарование пианиста. Возможно, именно поэтому произведения романтиков в его исполнении всегда особенно привлекают слушателей.– лауреат престижных международных конкурсов, среди которых конкурс имени Маргариты Лонг в Париже (1969), имени Джордже Энеску в Бухаресте (1970), имени Чайковского в Москве (1974), а также I премия на международном конкурсе в городе Лидс (Великобритания). Его концерты проходят в крупнейших залах мира, пианист выступал с прославленными оркестрами Лондона, Берлина, Филадельфии, Парижа, Амстердама, Мюнхена, в том числе под управлением выдающихся дирижеров, среди которых Пьер Булез, Риккардо Мути, Владимир Ашкенази, Геннадий Рождественский, Евгений Светланов, Валерий Гергиев. Его гастроли проходят в крупнейших музыкальных центрах Европы и Америки, Азии, Австралии и Южной Африки. Он принимает участие во всемирно известных фестивалях в Эдинбурге, Берлине, Вене, Кольмаре (Франция), Вербье (Швейцария).