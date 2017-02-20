Отчего Минздрав пытается нас уберечь

Европейскому курению 520 лет, российскому — примерно 370. Увлекаться табаком начали еще при Иване Грозном. Из-за сложностей с поставками курево водилось исключительно у знати. Однако привилегированность вредной привычки не спасла ее от царских запретов. Михаил Федорович Романов без сожаления сжигал контрабандный товар, а торговцев и потребителей телесно наказывал.Времена менялись, множились и запреты — царские, советские, минздравовские. Параллельно росло число курильщиков.Курение назвали главной причиной московского пожара 1637 года. С тех пор для курильщиков настали черные времена. «Чтоб нигде русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали», — гласил указ царя Михаила Федоровича. Нарушителей ждала смертная казнь, которая на практике оборачивалась «урезанием» носа.Соборное Уложение 1649 года предусматривало «чинить наказание без пощады, под смертною казнею» для русских и иноземцев. Лишь с приходом Петра I курильщики смогли вздохнуть спокойно — государь-реформатор легализовал продажу и установил правила распространения табака.«Как ни странно, туже всего гайки закручивались в самые застойные годы. Тенденция наблюдалась с царских времен», — отмечает Андрей Лоскутов, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков. «Когда в 20–30-е годы Советский Союз превращался в промышленную державу, никто не заикался о вредности табака. Кстати, первая Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка (сегодня известная как ВДНХ) открывалась павильоном „Махорка“.В 2016 году доля курящих россиян опустилась до семилетнего минимума и составила 31% россиян, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Но есть те, кто остался верен вредной привычке, несмотря на все запреты. Таких 16%.С 2009 по 2016 год количество курильщиков сократилось с 41% до 31%, отмечают в Минздраве. Заметные результаты стали возможны благодаря комплексу мер — запрету рекламы, спонсорства, ограничению курения в общественных местах.«Есть общественные отношения, которые должны регулироваться запретом. И запрет курения в общественных местах — как раз тот случай, когда он эффективен. Как оценивают эксперты, наибольший вклад в сокращение употребления носит запрет на курение в общественных местах», — подчеркивает один из авторов действующего антитабачного законодательства Олег Салагай.Сколько новых курильщиков появляется каждый год? Несмотря на оптимистичные цифры, ряды курильщиков ежегодно пополняются новыми лицами. И это не только в России — тенденция общемировая.«Статистика по миру такова. С 1980 года, когда в мире началась очередная антитабачная волна, число курильщиков стало расти на 8 миллионов человек ежегодно. Концепции выдвигаются и принимаются, а Васька слушает да ест, то есть курит. И Ганс, и Джон, и Жан», — резюмирует Андрей Лоскутов.Обобщая позитивные цифры из докладов Минздрава, подростки за последние 8 лет стали курить меньше. И мальчики, и девочки. Однако параллельно с медицинской статистикой меняется статистика социальная, которая хладнокровно заявляет: за последние годы курение значительно помолодело.«До начала антитабачной компании первое прикосновение к табаку наши социологи фиксировали в 13 лет. Сейчас — в 11,5. Вряд ли случайность. Запретный плод всегда сладок», — приводит данные Андрей Лоскутов.Конкретные цифры не назовет ни одно ведомство. Да, курение повышает риск развития рака легкого в 15–30 раз, рака мочевого пузыря, поджелудочной железы и некоторых других органов. Инфаркты, заболевания легких, сосудистые проблемы — это тоже последствия курения. И от них умирают миллионы по всему миру.Акцизы на табак — одна из важных статей доходов госбюджета. В 2017 году их увеличение принесет казне гигантские 35 млрд рублей, в 2018 — 82 млрд, в 2019 —126 млрд.По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КОНФОП) Дмитрия Янина, полностью ограничивать покупку табака экономически не выгодно: российским акцизам есть куда расти. Пока наш общегосударственный налог находится на уровне стран Африки. Но у вредной привычки есть и обратная сторона.«Доходы бюджета от акцизов на табак в 4-5 раз ниже, чем потери государства и семейных бюджетов от лечения 40-миллионной армии курильщиков. Причем это заболевания, требующие дорогостоящего лечения».Миллионы людей, занятые в табачной промышленности, потеряют работу. Обанкротятся производства, выпускающие сопутствующие товары (зажигалки, пепельницы, мундштуки и так далее). Снизятся продажи жевательной резинки. Понесут убытки гипермаркеты и небольшие магазины. Больницы недосчитаются многих пациентов. В итоге долгожданная утопия может обернуться глобальным финансовым кризисом.В то же время при грамотной переориентации производства и социальной жизни выиграет большинство. «Курение — фактор риска номер 1 в преждевременной смерти и ключевой фактор снижения трудоспособности в нашей стране. Поэтому, если бы курильщиков удалось в один день отучить от вредной привычки, бюджет страны и семьи только выиграл», — отмечает Дмитрий Янин.