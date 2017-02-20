Второй Международный музыкальный фестиваль солистки Большого театра Динары Алиевой

Фестиваль будет включать пять концертов и, как и первый форум, объединит известных певцов, дирижёров, симфонические и хоровые коллективы для исполнения выдающихся оперных партитур. В своём обращении к знаменитым оперным шедеврам участники фестиваля руководствуются стремлением поделиться со слушателями своим восхищением и любовью к опере.Важным импульсом к созданию фестиваля OperaArt стала идея Динары Алиевой пригласить друзей и коллег из разных уголков мира выступить на лучшей академической концертной сцене Москвы – в Большом зале Московской консерватории, и познакомить столичную публику с теми замечательными артистами, с которыми Динаре Алиевой посчастливилось работать. Известные отечественные и зарубежные певцы, выдающиеся дирижёры, первоклассные симфонические оркестры, хоровые коллективы, легенды оперного искусства и кумиры ушедших эпох, которым посвящаются специальные программы, - вот «действующие лица» фестиваля OperaArt.Однако, участников фестиваля объединяет не только первоклассное исполнительское мастерство, но и убеждённость в том, что именно в музыке заключается основная сила воздействия оперных шедевров. И при всём стилистическом разнообразии фестиваля, все программы OperaArtпризваны подарить наслаждение красотой и гармоничным совершенством музыки знаменитых опер, которые прозвучат как в виде фрагментов в гала-концертах, так и целиком в концертном исполнении.В концертном исполнении на фестивале OperaArt прозвучат оперы «Ласточка» Пуччини (открытие фестиваля, 7 марта) и «Трубадур» Верди (6 апреля). Обе оперы довольно редко ставятся на сценах отечественных театров, и возможность услышать эти сочинения целиком, несомненно, станет привлекательным достоинством программы фестиваля. Но главное, что для исполнения этих оперных партитур в Москве приглашены те же творческие силы, которые участвовали в резонансных новых постановках опер в знаменитых театрах. «Ласточка» Пуччинистала событием сезона 2014-2015 гг. Немецкой оперы в Берлине, а «Трубадур» Верди - едва ли не самой обсуждаемой новинкой в афише Израильской государственной оперы в Тель-Авиве в сезоне 2015-2016.Премьера «Ласточки», прошедшая в марте 2015 года, была встречена с повышенным интересом еще и потому, что эта постановка стала режиссёрским дебютом РоландоВиллазона. Знаменитый тенор впервые попробовал себя в роли постановщика и сделал это с большим успехом. Причём, сам признавался, что многое в спектакле задумывалось именно под исполнение заглавной партии Магды Динарой Алиевой. И фестиваль певицы открывает именно «Ласточка» практически с тем же исполнительским ансамблем, что был в берлинской постановке. Партнёром Динары Алиевой и исполнителем второй центральной роли станет всемирно знаменитый тенор Чарльз Кастроново. Этот певец известен московской публике и по новогодним выступлениям в Доме музыки с Владимиром Спиваковым, и по блистательному участию в первом фестивале OperaArt, в котором программа из неаполитанских песен и испанских сарсуэл, представленная Динарой Алиевой и Чарльзом Кастроново произвела небывалый фурор. Вторую пару комических персонажей, оттеняющих драматичные взаимоотношения главных героев, исполнят яркие и самобытные певцы Марина Зятькова и Андреа Джованнини. Так что у московской публики есть все шансы услышать блистательный ансамбль солистов мирового уровня. Важнейшую роль в в операх Пуччини играет оркестровый колорит, в связи с чем приобретает особое значение участие в первом концерте фестиваля одного из лучших столичных симфонических коллективов – Российского национального оркестра. За дирижёрским пультом – Янис Лиепиньш.Премьера «Трубадура» Верди в Израильской опере состоялась в декабре 2015 года и стала знаковым спектаклем в репертуаре театра. Режиссер новой постановки – Михаил Знанецкий, давно зарекомендовавший себя на самых престижных мировых сценах, сценограф - знаменитая видео-художница Михаль Ровнер. На московское концертное исполнение «Трубадура» прибудет музыкальный руководитель израильской постановки, выдающийся дирижёр Даниэль Орен. Его выступление с ансамблем известных певцов, оркестром и хором театра «Новая опера» обещает стать заметным событием. Главные партии вместе с Динарой Алиевой исполнят турецкий тенор, известный москвичам по выступлениям в Большом театре Мурат Карахан и многообещающая молодая певица Олеся Петрова (меццо-сопрано). «Ничто в спектакле не должно быть выше музыки, ничто не оправдывает принесение музыки в жертву. Прима в опере - музыка, а все эффекты призваны только подать ее в самом лучшем свете, направить на нее главное внимание», - эти высказывания Даниэля Орена, который дирижёр сделал в интервью в связи с постановкой «Трубадура» полностью отвечают идеологии фестиваля OperaArt.Специальный гала-концерт (23 марта) будет посвящён замечательному вокальному педагогу Светлане Григорьевне Нестеренко. Динара Алиева по сей день совершенствует своё мастерство под руководством Светланы Нестеренко, которую называют создателем идеальных оперных голосов.Благодаря педагогическому таланту Светланы Григорьевны получили путёвку в жизнь многие великолепные певцы.Мастерство, полученное у Нестеренко, помогает завоевать успех на сценах лучших театров мира. Поэтому воспитанники Светланы Григорьевны называют её педагогом от Бога и говорят, что достигли многого именно благодаря универсальности навыков, полученных в классе своего Учителя. Светлана Нестеренко не только помогает овладеть секретами профессии, но, как опытный мастер, помогает своим студентам творчески расти, обретать уверенность в своих силах, становиться зрелыми музыкантами. Её уроки не забываются, а ученики всегда с благодарностью вспоминают занятия с Светланой Григорьевной. Доказательством тому – концерт в честь прославленного педагога, в котором откликнулись участвовать многие известные певцы – воспитанники Светланы Нестеренко. Как известно, учитель знаменит своими учениками. И в концерте в честь Светланы Григорьевны, наряду с Динарой Алиевой, примет участие целая плеяда знаменитых сегодня оперных солистов: сопрано Екатерина Лехина, Ольга Гурякова и Марина Зятькова, тенор Алексей Неклюдов, бас Александр Виноградов. Сопровождать выступление солистов будет один из лучших российских оркестров – Госоркестр России имени Светланова, руководить которым будет глава Словацкого симфонического оркестра Ростислав Стур.Еще один гала-концерт станет торжественным закрытием фестиваля (13 апреля). Программа финального вечера станет сюрпризом. А партнёром Динары Алиевой по сцене станет тенор СтивенКастелло, которого причисляют к наиболее перспективным молодым звёздам американской оперы. За плечами 35-летнего певца – сольный дебют в Метрополитен-опера, выступления не только в крупнейших оперных театрах США, но и в лондонском Ковент-Гарден, берлинской Немецкой опере, Венской государственной опере, на фестивалях в Зальцбурге и Глайндборне. Дирижировать оркестром театра «Новая опера» будет Константин Орбелян.Камерная программа фестиваля (16 марта), в которой Динара Алиева совместно с пианисткой Любовью Венжик исполнит романсы русских композиторов также может привлечь особое внимание меломанов. Поклонникам певицы памятны выступления певицы, включающие вокальную лирику Чайковского и Рахманинова. Исполняя камерный вокальный репертуар русских композиторов, Динара Алиева раскрылась как зрелая артистка, необыкновенно эмоционально, артистично и тонко чувствующая поэтику этой музыки. Многие страницы русской вокальной классики были прочтены певицей необычно и смело. Предстоящий камерный концерт в рамках фестиваля OperaArtтакже сулит открытия и яркие впечатления.Впрочем, яркие эмоции и новые впечатления обещает подарить каждая программа фестиваля, который по замыслу Динары Алиевой должен стать настоящим праздником для почитателей оперного искусства.