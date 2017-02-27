«Утерянное завещание» и «Разговор с душой» — союз Театра и Ислама

И дело тут не в формальной вежливости – речь не идет о проповедях, духовных лицах на сцене и другой атрибутике официальной религии. В фабульной основе спектакля «Утерянное завещание» – трогательная история о девушке (актриса Бибигуль Актан Суюншалина), преодолевающей искушение самоубийства на почве отвергнутой любви. В последний момент от непоправимого шага девушку спасает прохожий (актер Марат Башаров). В первую очередь из-за этой трогательной завязки спектакль посмотрели десятки тысяч москвичей, а в ближайшие недели его увидят жители других регионов России и бывшего СССР.В сознании обывателя театр и религия стыкуются плохо. Но наш собеседник разрушает это «средостение» между верой и искусством со знанием дела. Наш собеседник – главный имам Московской соборной мечети Ильдар хазрат Аляутдинов, обратившийся на премьере в Москве с объяснением к зрителям спектакля.— Идея существует уже более двух лет. Первую театральную постановку, посвященную празднику Мавлид, мы сделали в прошлом году. Она называлась «Разговор с душой». Сюжет этой постановки был сугубо духовным: главный герой впадает в кому, и его душа совершает духовное путешествие в прошлое с главным вопросом – как правильно умирать? Несмотря на отсутствие развлекательных моментов, этот спектакль имел большой успех, потому что стремился ответить на главные экзистенциальные вопросы человеческой жизни. И вот в этом году мы решили сделать новый спектакль.— Можно сказать, что это плод коллективного творчества, поскольку мы очень много внимания уделили тому, чтобы происходящее на сцене соответствовало канонам ислама. Даже на репетициях спектакля с общего согласия вносились правки с единственной целью – быть еще точнее, еще ближе и к исторической правде, и к канону. По сюжету постановки этого года действие переносится и в населенный азербайджанцами город Дербент седьмого века нашей эры, где ислам делает только первые шаги. Потом перед зрителями – волжская Булгария десятого века, где живут и распространяют веру первые последователи ислама на территории нынешней центральной России…— Да. Спектакль развивается по схеме: прошлое – настоящее – будущее. Без понимания своего прошлого человек не может ни правильно оценить свое нынешнее положение, ни посмотреть с уверенностью в будущее. Известный актер Марат Башаров, участвующий в наших постановках с прошлого года, сначала сомневался в своем соответствии роли, хотя он является мусульманином, а в нашем спектакле задействованы и такие участники, которые не являются верующими последователями ислама. Но потом Марат увлекся и перестал заставлять себя уговаривать. Наверное, потому, что ему показалась интересной сама роль спасающего девушку наставника – ведь речь в спектакле идет о корневых вопросах бытия, а такая тематика не может не быть интересной для настоящего актера.— Режиссер – известный казанский постановщик Ильдар Карим, его имя хорошо знают любители театра не только в Татарстане, но и в других регионах. Среди авторов – наши имамы, известные проповедники. Особенно хотелось бы выделить имама Рената Абянова и имама Шамиля Аляутдинова. Оба они – люди, очень занятые работой в Совете муфтиев России и других серьезных организациях, но для театра они пожертвовали своим временем. Да и другие участники работали на износ – одних костюмов было пошито 90 штук, и это одежда из разных эпох!— Да, у нас прекрасные отношения и с менеджерами этой площадки, и с фондом Гейдара Алиева. Мы получили льготные условия. Вообще, нужно отметить наши прекрасные отношения с азербайджанскими мусульманами, которые принимают участие в наших мероприятиях и представлены в Духовном управлении мусульман города Москвы. Особенно помогает община «Ахлебейт» — вместе мы организуем раздачу пищи неимущим, другие благотворительные акции. А теперь, когда правительство Москвы поддержало идею создания в Москве мусульманского театра, мы окрылены новыми художественными надеждами – и сунниты, и шииты!