«Утерянное завещание» и «Разговор с душой» — союз Театра и Ислама

Спектакль «Утерянное завещание» в Crocus City Hall стал одним из главных культурных событий этой зимы. О спектакле, организованном при поддержке Совета муфтиев России, посвященном празднику дня рождения Пророка Мохаммеда (Мавлид ан-Наби) сообщили почти все российские СМИ.
И дело тут не в формальной вежливости – речь не идет о проповедях, духовных лицах на сцене и другой атрибутике официальной религии. В фабульной основе спектакля «Утерянное завещание» – трогательная история о девушке (актриса Бибигуль Актан Суюншалина), преодолевающей искушение самоубийства на почве отвергнутой любви. В последний момент от непоправимого шага девушку спасает прохожий (актер Марат Башаров). В первую очередь из-за этой трогательной завязки спектакль посмотрели десятки тысяч москвичей, а в ближайшие недели его увидят жители других регионов России и бывшего СССР.
В сознании обывателя театр и религия стыкуются плохо. Но наш собеседник разрушает это «средостение» между верой и искусством со знанием дела. Наш собеседник – главный имам Московской соборной мечети Ильдар хазрат Аляутдинов, обратившийся на премьере в Москве с объяснением к зрителям спектакля.— Уважаемый имам, как возникла сама идея отметить праздник рождения Пророка при помощи соответствующего канонам ислама спектакля?
— Идея существует уже более двух лет. Первую театральную постановку, посвященную празднику Мавлид, мы сделали в прошлом году. Она называлась «Разговор с душой». Сюжет этой постановки был сугубо духовным: главный герой впадает в кому, и его душа совершает духовное путешествие в прошлое с главным вопросом – как правильно умирать? Несмотря на отсутствие развлекательных моментов, этот спектакль имел большой успех, потому что стремился ответить на главные экзистенциальные вопросы человеческой жизни. И вот в этом году мы решили сделать новый спектакль.— У пьесы есть конкретный автор или это плод коллективного творчества?
— Можно сказать, что это плод коллективного творчества, поскольку мы очень много внимания уделили тому, чтобы происходящее на сцене соответствовало канонам ислама. Даже на репетициях спектакля с общего согласия вносились правки с единственной целью – быть еще точнее, еще ближе и к исторической правде, и к канону. По сюжету постановки этого года действие переносится и в населенный азербайджанцами город Дербент седьмого века нашей эры, где ислам делает только первые шаги. Потом перед зрителями – волжская Булгария десятого века, где живут и распространяют веру первые последователи ислама на территории нынешней центральной России…— То есть в «Утерянном завещании» ставилась задача показать историю ислама в ее развитии?
— Да. Спектакль развивается по схеме: прошлое – настоящее – будущее. Без понимания своего прошлого человек не может ни правильно оценить свое нынешнее положение, ни посмотреть с уверенностью в будущее. Известный актер Марат Башаров, участвующий в наших постановках с прошлого года, сначала сомневался в своем соответствии роли, хотя он является мусульманином, а в нашем спектакле задействованы и такие участники, которые не являются верующими последователями ислама. Но потом Марат увлекся и перестал заставлять себя уговаривать. Наверное, потому, что ему показалась интересной сама роль спасающего девушку наставника – ведь речь в спектакле идет о корневых вопросах бытия, а такая тематика не может не быть интересной для настоящего актера.— А кто режиссер спектакля и можно ли назвать его авторов?
— Режиссер – известный казанский постановщик Ильдар Карим, его имя хорошо знают любители театра не только в Татарстане, но и в других регионах. Среди авторов – наши имамы, известные проповедники. Особенно хотелось бы выделить имама Рената Абянова и имама Шамиля Аляутдинова. Оба они – люди, очень занятые работой в Совете муфтиев России и других серьезных организациях, но для театра они пожертвовали своим временем. Да и другие участники работали на износ – одних костюмов было пошито 90 штук, и это одежда из разных эпох!— Тот факт, что представление состоялось в Crocus City Hall – традиционной культурной площадке азербайджанских артистов в Москве- наверное, неслучаен?
— Да, у нас прекрасные отношения и с менеджерами этой площадки, и с фондом Гейдара Алиева. Мы получили льготные условия. Вообще, нужно отметить наши прекрасные отношения с азербайджанскими мусульманами, которые принимают участие в наших мероприятиях и представлены в Духовном управлении мусульман города Москвы. Особенно помогает община «Ахлебейт» — вместе мы организуем раздачу пищи неимущим, другие благотворительные акции. А теперь, когда правительство Москвы поддержало идею создания в Москве мусульманского театра, мы окрылены новыми художественными надеждами – и сунниты, и шииты!Дмитрий Бабич, специально для Fnkaa.Ru