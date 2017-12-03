Названы страны с самой доступной ипотекой

Специалисты перечислили страны с самой дешевой и выгодной ипотекой. В некоторых странах заёмщики практически не ощущают выплаты процентов по такому кредиту. Она составляет всего 1,21%. Тем не менее жильё в данной стране стоит очень дорого. «Экономика». Так, в Токио квадратный метр стоит 7-8 тыс. долларов.2-ое место досталось Швейцарии, ставка составляет 1,42%.Отметим, в Российской Федерации средняя ставка по ипотеке сегодня составляет 9-10%.Следом идёт Финляндия. клиент может рассчитывать на кредит под 1,5%.Дальше следуют Финляндия (ставка по ипотеке 1,53%), Швеция (1,87%), Словения (1,92%), Германия (1,99%), Чехия (1,99%), Литва (2,03%), Тайвань (2,04%) и Австрийская Республика (2,10%).