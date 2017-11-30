Там, где «зажигают» звезды

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30 ноя 2017
Там, где «зажигают» звезды27-28 ноября в СК «Олимпийский» прошел крупнейший бизнес-форум в мире — Synergy Global Forum.

В событии приняло участие более 15000 человек — предприниматели и топ-менеджеры из России, СНГ и Европы. На сцене «Олимпийского» выступили такие известные спикеры, как выдающийся экономист и автор теории «Черного лебедя» Нассим Николас Талеб, известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, автор бестселлера «Скорость доверия. То, что меняет все» Стивен Кови-младший, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен, знаменитый американский тренер по лидерству и менеджменту Маршалл Голдсмит, Президент Сбербанка РФ Герман Греф и другие звезды мировой величины.

Хедлайнерами форума стали основатель компании Virgin Group Ричард Брэнсон и оскароносный режиссер Оливер Стоун. Интервью у прославленного мэтра кино взял не менее прославленный журналист Владимир Познер. Приветственное слово участникам форума сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Такое средоточие мировых звезд в одном пространстве не состоялось бы без организатора форума - Университета и Школы бизнеса «Синергия». Это крупнейшая учебная площадка в России, основанная в 1988 г., на базе которой проводится обучение по программам МBA и профессиональные семинары и тренинги ведущих российских и деловых экспертов. Качество образования в Школе Бизнеса отмечено 6 престижными аккредитациями международной ассоциации AMBA.

Кроме того, Школа Бизнеса «Синергия» имеет филиалы за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется обучение по программам МВА на английском языке.

Международный бизнес-форум «Синергия» проводит с 2015 года, за это время перед российскими бизнесменами успели выступить такие спикеры мировой величины, как Гай Кавасаки, Брайан Трейси, Роберт Чалдини, Аллан Пиз, Дэвид Аллен, Ицхак Адизес, Кейт Феррацци и многие другие. В 2017-2018 годах компания планирует вывести форум на международный уровень: организовывать крупнейшие деловые события в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне.

Главной миссией форума является предоставление всем желающим возможности получения новых знаний, вдохновения и мотивации от экспертов международного уровня. На форуме выступают самые авторитетные бизнесмены, спикеры и бизнес-тренеры планеты, чьи идеи способны изменить мир. Программа форума охватывает самые актуальные области знаний: предпринимательство, менеджмент, лидерство, личная эффективность и другие аспекты деятельности.

Не имеет значения ни место жительства, ни род занятий посетителя форума – под крышей Олимпийского объединяются люди, готовые меняться, слушать и делать выводы из услышанного. Форум это еще и уникальная площадка для расширения деловых связей. Атмосфера форума располагает к генерации идей, обмену мнениями и сотрудничеству. В форуме приняли участие представители 50 стран мира, свыше 1300 компаний.

Выступления спикеров были в разных форматах: модерируемой панельной дискуссии, доклада, интервью. В рамках Synergy Global Forum состоялась панельная дискуссия о роли блогосферы в жизни России, в которой приняли участие популярные российские блоггеры Николай Соболев, Амиран Сардаров, Евгений Гаврилин и др.

По завершении деловой части программы гостей форума ждала грандиозная вечеринка в клубе Stadium – весь вечер сербская фолк-группа «No smoking orchestra» под руководством легендарного режиссера Эмира Кустурицы «зажигала» зал.

Текст Юлии Шапченко
(по материалам организатора)
Фото Раиля Кадырова и Николая Кушниренко

Там, где «зажигают» звезды
Там, где «зажигают» звезды
Там, где «зажигают» звезды
Там, где «зажигают» звезды
Там, где «зажигают» звезды
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