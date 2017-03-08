Китай ведет разработку космического корабля для полёта на Луну

Актуальная тема / Популярное / В мире
8 мар 2017
Китай ведет разработку космического корабля для полёта на ЛунуКитай в настоящий момент ведет разработку пилотируемого космического корабля нового поколения, который будет способен доставить на Луну до четырех астронавтов, заявил главный конструктор программы китайских пилотируемых космических кораблей Чжан Байнань, передает РИА Новости.

По его словам, «в настоящий момент Китай ведет разработку пилотируемого космического корабля нового поколения, который можно использовать многократно».

«Иностранные пилотируемые космические корабли нового поколения могут доставить на околоземную орбиту максимум шесть астронавтов, для прилунения эта цифра составляет максимум три-четыре человека. По нашим планам, необходимо добиться такого же уровня или превзойти его», — заявил Чжан Байнань в интервью газете «Кэцзи жибао».

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадка на Луну («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4») и возвращение с Луны на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»).

Ранее заместитель руководителя пилотируемой космической программы Китая Чжан Юйлинь заявил, что Китай намерен до 2036 года отправить своих астронавтов на Луну. По его словам, Китаю понадобится 15-20 лет, чтобы высадить астронавтов на лунной поверхности, используя при этом разработки страны в космической отрасли.
Популярное

На сайте Change.org создана петиция о признании геноцида азербайджанцев в Ходжалы 25-26 февраля 1992 года

Вчера, 22:16

В Москве состоится ежегодный Вечер русско-азербайджанской поэзии

Вчера, 18:04

В Москве проходит серия благотворительных концертов "Музыка любви"

10 мар 2017
Анонсы

В Москве состоится ежегодный Вечер русско-азербайджанской поэзии

Вчера, 18:04

Время кино в Казани

14 фев 2017

VIII фестиваль зеленого документального кино ECOCUP пройдет в Москве

13 фев 2017
Комментарии

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017

Приветствуем позицию Государственной Думы по защите семьи и охране национального суверенитета

21 янв 2017

Станислав Говорухин предлагает ограничить рекламу во время показа фильмов на телеканалах

17 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи