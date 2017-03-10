На сайте Change.org создана петиция о признании геноцида азербайджанцев в Ходжалы 25-26 февраля 1992 года

«25 лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года боевики незаконного вооруженного формирования армянских сепаратистов Нагорного Карабаха «Арабо» под командованием гражданина Ливана Манвела Егизаряна при поддержке мятежников армянской национальности из числа военнослужащих 2-го батальона 366-го мотострелкового полка Объединенных вооруженных сил СНГ под командованием Сейрана Оганяна (в 2008-2016 гг. — министра обороны Республики Армения) атаковали азербайджанский город Ходжалы и совершили в нем массовое убийство мирных жителей. Приказ об этом отдал лично ныне действующий президент Республики Армения Серж Саргсян, в то время — «председателя комитета сил самообороны», т.е. начальник штаба всех незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов Нагорного Карабаха.В результате этого преступления транснационального армянского терроризма погибли (включая замёрзших в пути) 613 человек, из них 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 56 человек были убиты с особой жестокостью. 8 семей было уничтожено полностью. 487 человек, включая 76 детей, было ранено, 150 человек пропало без вести, 1275 человек побывало в заложниках, с мест постоянного проживания было изгнано 5379 человек.Парламенты Мексики, Турции, Колумбии, Гватемалы, Перу, Иордании, Гондураса, Джибути признали преступление транснационального армянского терроризма в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа, парламенты Пакистана, Судана, Израиля, Чехии, а также Парламентская ассамблея Организации исламская конференция — преступлением против человечества.Призываем депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации последовать примеру своих зарубежных коллег и признать преступления армянских террористов в азербайджанском городе Ходжалы 25-26 февраля 1992 года преступлением геноцида (преступлением против человечества)».