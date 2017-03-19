Москвичи смогут бесплатно проверить лёгкие в поликлиниках

Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье лёгких, проконсультироваться с врачами-фтизиатрами и послушать лекции о профилактике туберкулёза. Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, проходит с 21 марта по 8 апреля.В столичных поликлиниках заработают школы для пациентов, где все желающие смогут послушать лекции о профилактике туберкулёза. В ТиНАО встречи с врачами пройдут в больницах, домах культуры и школах.25 марта, 1 и 8 апреля в поликлиниках, консультативно-диагностических центрах и многопрофильных больницах (ГКБ № 13, 68, имени В.В. Вересаева) проведут дни открытых дверей. Пациентам предложат пройти диагностику лёгких (флюорографию) и проконсультироваться у врачей-фтизиатров.Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулёзом и его филиалы приглашают горожан старше 15 лет пройти флюорографическое обследование и получить консультации врачей. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Приём участников акции будет проводиться с 09:00 до 18:00.Сегодня Москва входит в пятёрку наиболее эпидемиологически безопасных субъектов России по туберкулёзу, рассказала Елена Богородская, главный внештатный специалист-фтизиатр городского Департамента здравоохранения, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулёзом.«В течение последних пяти лет приоритетом в противотуберкулёзной работе стала профилактика заболевания среди населения и раннее выявление больных и людей с латентной туберкулёзной инфекцией. В Москве заболеваемость туберкулёзом в 1,9 раза, а смертность в три раза меньше, чем в целом по России. За последние четыре года мы вылечили от туберкулёза и спасли от смерти около 1700 человек», — отметила она.В частности, за прошлый год заболеваемость постоянного населения туберкулёзом снизилась на 11,7 процента, смертность — на 25 процентов, а заболеваемость детей — на 23,8 процента.Кроме того, в городе запущен пилотный проект по скрининговому обследованию лёгких курильщиков. Процедура проводится с помощью низкодозной компьютерной томографии на базе поликлиник и филиала Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулёзом по Южному округу. Проверить здоровье могут жители в возрасте 55 лет и старше, которые до этого на протяжении 30 лет курили по одной пачке сигарет в день либо которые бросили курить на протяжении последних 15 лет.Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза.