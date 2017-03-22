В Баку отметили 80-летний юбилей Валентина Распутина

Присутствовали представители учебных заведений и общественных организаций: педагоги-литературоведы и студенты Бакинского государственного и Бакинского славянского университетов, работники национальной библиотеки им. М.Ф. Ахундова и сети библиотек Бинагадинского района, представители Российского посольства, Российского культурного центра, СМИ.Выступающие ознакомили присутствующих с творчеством российского писателя, публициста и общественного деятеля Валентина Григорьевича Распутина.Мероприятие открыл председатель ассоциации «ЛУЧ» Тофик Меликли, который рассказал о встречах в Москве с писателем Распутиным, с которым их связывали простые личные отношения. По его словам, творчество Распутина необходимо изучать широко. Этот писатель относится к легендарной плеяде шестидесятников – знаменитое «время возрождения нравственности и культуры». В свою нелегкую голодную юность Распутин не предполагал, что станет писателем. Его жизненная наблюдательность и внутренняя потребность сделали из него писателя. В самых первых своих рассказах он делал акцент на потере нравственно-этических ориентиров в обществе. Писатели-шестидесятники писали о тех нравственных ценностях, в которых так нуждались люди. Тофик муаллим подчеркнул, что творчество Распутина оказало большое влияние и на азербайджанских писателей, представителей так называемой «деревенской прозы» — она вышла из тени, и оказалось, что эти писатели в наше время очень востребованы — люди как раз нуждаются в тех нравственно-этических принципах, о которых они пишут.Распутин жил в Сибири, которая, как известно, славится своим национальным многообразием, в том числе и тюркоязычных народов. Его первые рассказы посвящены проживающему там тюркоязычному народу —фаллам, с которым его связывали годы дружбы. От Распутина Тофик муаллим и узнал, что Сибирь — это особый мир, который можно понять, лишь прочитав произведения писателей-сибиряков: Распутина, Астафьева, Вампилова, Абрамова и др. На фоне оптимистичного культового фильма «Кубанские казаки», однобоко, «по-советски» отражающего счастливую советскую действительность, произведения этих авторов выглядели слишком уж реалистично. По этой причине они сразу же привлекли внимание читателя, который всегда ищет в литературе «чистого источника» —правдивого отражения жизни.Натиг Алиев, координатор образовательных процессов представительства Россотрудничества, напомнил о том, что духовные искания Валентина Распутина наряду с остальными писателями традиционалистами, представителями «деревенской прозы» возникло из коренных идей древнерусской литературы — духовного авторитета художественного слова, в некотором смысле возводивших быт простого человека в идеал.Советник-посланник посольства России Мурашев Олег Юрьевич отметил, что творчество писателя Валентина Распутина — это наше общее культурное наследие. Ведь любой читатель, независимо от страны проживания, понимает, что за его произведениями стоит высокая нравственная духовность и патриотизм. Простой сибиряк, прошедший путь от крестьянина до общественного деятеля, Распутин противостоял целой системе, и это был глас народа.На земле сибирской, русской сегодня идут бурные преобразования, и большинство граждан воспринимает это в позитивном ключе. В Азербайджане также постоянно происходят положительные перемены. «Мне приятно, — подчеркнул господин Мурашев, — что мы встретились в такой непринужденной, теплой обстановке накануне светлого праздника Новруз и говорим о прекрасном — о нашей общей литературе. Это означает одно — что мы тоже идем в правильном направлении, ведь искусство, литература призваны объединять людей».Выступили: проректор Азтелерадиоакадемии АзТВ Севиндж Мамедова, доцент кафедры литературы БСУ Мая Касимова, декан педагогического факультета БСУ Флора Наджиева и другие.Второй секретарь посольства Наниева Алла Борисовна поблагодарила за приглашение и интересные содержательные выступления участников, атмосферу взаимопонимания. «Приятно, что в Азербайджане к русскому языку и литературе по-прежнему проявляется такой искренний интерес», — сказала она в заключение.