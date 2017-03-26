Илья Маковский и Анастасия Федотовская: «Наша задача на Чемпионате Европы 2017 по латиноамериканским танцам на кремлевском паркете — показать свой лучший танец!»

Турнир пройдет 15 апреля при поддержке генерального спонсора «Газпромбанк». Официальный партнер турнира— ОАО «ЯТЭК». Чемпионат организует команда во главе с заслуженным деятелем искусств России, президентом Российского танцевального союза, почетным вице-президентом WDC Станиславом Поповым.Каждый танцевальный турнир в Кремле — это всегда не просто спортивное мероприятие, а настоящий праздник танца и знаковое событие в культурной жизни России. Здесь собираются сильнейшие дуэты. Для каждого спортсмена соревнование в Кремле — мечта. Те, кому доводится выступать в Кремлевском дворце, рассказывают о необыкновенной атмосфере этих соревнований. Парадная обстановка с момента, когда спортсмены только попадают в стены древнего Кремля, накладывает особый отпечаток на всё происходящее. Архитектура, история, творившаяся в этих стенах на протяжении многих веков, превращают танцевальный турнир в торжественный праздник. Здесь турниры всегда отличаются особой зрелищностью. Световое оформление, великолепная музыка маэстро Георгия Мушеева, элегантный конферанс бессменного ведущего Станислава Попова, калейдоскоп потрясающих разнообразных номеров развлекательной части программы, уникальные костюмы и запредельные эмоции соревнующихся всегда превращают эти соревнования в настоящее фееричное шоу.Состав участников нынешнего чемпионата континента особенно интересен тем, что будет заметно отличаться от прошлогоднего. Одно то, что из призеров Чемпионата Европы 2016 в этом году в турнире примет участие только один дуэт, говорит о том, что вливание в европейскую элиту новой молодой крови обещает сделать Чемпионат Европы в апреле нынешнего года полным неожиданностей и интригующим.По традиции в Чемпионатах Европы принимают участие представители Азербайджана. 15 апреля эту страну будут представлять пара: Илья Маковский и Анастасия Федотовская. Этот дуэт талантливых танцоров с великолепными внешними данными, отличной спортивной подготовкой и врожденным артистизмом всегда выделяется на паркете экспрессивным танцем и невероятной гармоничностью в паре. До Чемпионата Европы остается чуть меньше месяца, и, хотя прежде, чем дуэт попадет на Кремлевский паркет, ему предстоит принять участие еще в нескольких важных турнирах, подготовка к Чемпионату Европы 2017 уже началась. Илья и Анастасия рассказали о том, чего хотят достичь на соревнованиях в Кремле и что пожелать соперникам и всем, кто соберется в Кремле.«Наша задача на Чемпионате Европы, как и раньше — показать свой лучший танец, чтобы уровень его был еще выше, чтобы мы сами становились лучше, чтобы это было видно зрителям и судьям. И хочется, конечно, от турнира к турниру подниматься каждый раз на несколько строчек выше, потому что работа делается большая, тренируемся, много работаем с педагогами. Задача — танцевать, делать свою работу, показать свой стиль, свою парность. Чтобы всё в совокупности привело в первую очередь к самоудовлетворению, чтобы мы остались довольны танцем, чтобы наш тренер был доволен проделанной работой, чтобы всё получилось.У нас нет каких-то главных конкурентов. Мы сами себе конкуренты. Хочется именно станцевать свой лучший танец. Чтобы он был еще лучше, чем предыдущий. На Чемпионате мира 2016, мы считаем, у нас удался танец, у нас всё получилось, мы остались довольны. И хочется чтобы мы превзошли тот результат и поднялись на еще более высокий уровень на Чемпионате Европы 2017.Хочется пожелать всем участникам Чемпионата Европы хорошего настроя, позитивных эмоций. Конкуренция между нами всё равно остается, все мы соперники на паркете, но за паркетом хочется, чтобы всегда была дружеская атмосфера, несмотря ни на что, ни на результаты, ни на положение. Всем хорошего танца. Желаем всем участникам удачного воплощения всех задуманных идей, чтобы все добились того, чего они хотят от этого турнира, и никто не расстраивался, по итогам, какими бы они не были. Потому что результаты всё равно разными у всех будут. Желаем всем добиться поставленных целей, чтобы все, стремились к лучшему и создавали вот эту торжественную, праздничную атмосферу и этот настрой ярких положительных эмоций для зрителя, ведь мы танцоры являемся главным элементом шоу. А если это получается, то и зритель становится теплым по отношению к танцорам. Всем солнечного весеннего настроения. Пусть всё получится и будет тепло на душе и в зале».Остается и нам пожелать всем участникам соревнований легкого паркета, а тем, кто хочет стать свидетелем уникального шоу, поторопиться с приобретением билетов, чтобы гарантированно попасть в число счастливчиков, которые смогут наблюдать выступления лучших танцоров континента воочию.