Фестиваль N.I.C.E. открылся минутой молчания и трагикомедией «Как чокнутые»

Перед показом фильма открытия, трагикомедии «Как чокнутые» режиссера Паоло Вирдзи, зрителей поприветствовали Ольга Страда, директор Итальянского института культуры в Москве, министр-советник посольства Италии в России Микеле Томмази, директор фестиваля N.I.C.E Вивиана дель Бианко, режиссеры Миммо Калопрести и Франческо Феи.Несмотря на приятный повод, собравший людей в большом зале кинотеатра «Октябрь», в свете последних событий праздник кино не мог быть достаточно радостным: со сцены звучали слова сочувствия в адрес пострадавших от теракта в Санкт-Петербурге и была объявлена минута молчания в память по погибшим.Картина, ставшая фильмом открытия, вторила общему настроению печали и надежды на лучшее будущее: «Как чокнутые» рассказывает о двух пациентках психиатрической лечебницы, дружба которых становится для них обеих возможностью изменить жизнь. Режиссер Паоло Вирдзи поприветствовал гостей и представил свою работу в видеообращении. После показа историк кино Наум Клейман прочитал небольшую лекцию о фильме. Он упомянул, что лента является одной из попыток возрождения нового гуманизма: не продукции, поражающей своим размахом, а кинематографии, возвращающей к человечности. Накануне картина «Как чокнутые» была отмечена престижной премией David di Donatello, которая с 1956 года вручается итальянской Академией кинематографии. В этом году «Как чокнутые», по версии итальянских киноакдемиков, стал лучшим фильмом, Паоло Вирдзи получил награду за лучшую режиссерскую работу, а Валерия Бруни Тедески — за лучшую женскую роль.Утром того же дня прошла пресс-конференция фестиваля, на которой помимо делегации, присутствующей на открытии, перед журналистами выступил посол Италии в Москве Чезаре Мария Рагальини. Он начал свою речь со слов соболезнования: «Российский народ потерпел ещё один удар от безумия терроризма, которое принесло новые жертвы. Нам необходимо сплотиться, чтобы оказать этому безумию противодействие. Италия и итальянцы переживают вместе с вами».«Полагаю, что культура помогает нам преодолеть трудные моменты. Я работаю с Россией уже 20 лет и очень переживаю из-за этой трагедии. Надеюсь, что итальянское кино и мировой кинематограф смогут заново открыть нам пространство надежды», — сказала Вивиана дель Бианко.Представляя фестиваль, Чезаре Мария Рагальини отметил, что мероприятие на протяжении 20 лет предлагает российским зрителям новинки молодых итальянских авторов. Еще одна особенность N.I.С.E. заключается в том, что он проходит в различных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Астрахани, Владивостоке, Казани, Калининграде и других.По словам Ольги Страды, этот год для N.I.С.E. примечателен тем, что фестиваль расширил свое присутствие и внутри городов — например, в Москве фильмы смотра показываются на двух новых площадках — Мультимедиа Арт Музее и Третьяковской галерее.20-й фестиваль фокусируется на творчестве Валерии Бруни Тедески, как режиссера картины «Легче верблюду», а также актрисы в фильме «Как чокнутые» и работах Миммо Калопрести «Слова любви» и «Счастье ничего не стоит».«Что касается программы этого года, в целом, она отличается тематическим и жанровым разнообразием: драмы, комедии и триллеры, затрагивающие проблему насилия над женщинами или ущемления прав человека, рассматривающие современное общество со всех сторон. Фестиваль дает дорогу дебютантам, начинающим кинематографистам, а также экспериментальным проектам», — сказала Вивиана дель Бианко.Историк кино Наум Клейман назвал особенностью фестиваля возможность для зрителей обсуждать с авторами то, что они увидели на экране. Таким образом, по словам Наума Ихильевича, «происходит материализация виртуального мира кино в чувствах людей».В этом году среди режиссеров, которые участвуют в программе N.I.С.E. и лично приехали в Россию, два «новичка»: Франческо Феи представляет документально-игровой фильм о художнике Джованни Сегантини «Сегантини: возвращение к природе». «Он был недооценен на Родине, но известен за ее пределами. Кандинский называл Сегантини одним из самых духовных художников. В нашей картине мы через игровые вставки и интервью с деятелями культуры рассказываем историю человека, который через свою страсть к живописи достиг высот, несмотря на большие сложности в жизни», — пояснил режиссер.Миммо Калопрести привез в Россию две ленты с участием Валерии Бруни Тедески — «Слова любви» и «Счастье ничего не стоит». Он поблагодарил фестиваль N.I.С.E., в рамках которого впервые оказался за пределами Италии — в США, а теперь и в России, добавив: «Фестиваль помогает мне стать гражданином мира. Трудно говорить, не присоединившись к всеобщей боли. Однако кино — это пространство, где люди могут делиться своими чувствами, объединяться и расширять границы своих миров».