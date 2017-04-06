Эксперты бьют тревогу: в России создана прямая угроза для демографической и национальной безопасности

В заседании приняли участие эксперт, аналитик, председатель движения «Семья, любовь, Отечество» Л.А. Рябиченко; лидер общественного движения «Народный собор» О.Ю. Кассин; к.филос.н., директор Института ЕАЭС, член Бюро Всемирного русского народного собора В.А. Лепехин; профессор Военной академии РВСН, д.филос.н. С.С. Антюшин; д.техн.н., профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике СССР и РФ И.Н. Острецов; к.психол.н, политический психолог А.Н. Никифоров; к.э.н., руководитель ПТ«Диалог» С.Л. Вислобокова; главный редактор журнала «Православная беседа», председатель «Союза православных граждан» В.В. Лебедев; зам. директора Центра украинистики, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Б.А. Безпалько; зам.ген.директора Международного фонда славянской письменности и культуры Л.Ю. Редкий; засл.деят.иск. России, академик РАЕН, профессор, художественный руководитель Московского театра русской драмы М.Г. Щепенко; президент Творческого союза профессиональных художников И.В. Игнатков; руководитель театрального продюсерского центра «РуссАрт» А.Ю. Постников и др.; также ввиду экстренности совещания часть экспертов участвовала в нём дистанционно.Эксперты выразили единодушие в оценке сложившейся ситуации как катастрофичной для нации, которая ставит под угрозу её демографическую и национальную безопасность. Была дана оценка «Стратегии» как документа, по сути, подрывного характера, направленного на разрушение российской семьи, сокращение воспроизводства населения и создания политической субъектности нового типа в виде сторонников феминизма и некоторых других меньшинств.Намерение принять «Стратегию» авторы данного документа объяснили в преамбуле «необходимостью выполнять международные обязательства России», но, по мнению экспертов Общественно-политического клуба, Конституционный суд РФ ещё в 2015 г. однозначно высказался о праве России пренебрегать приоритетом международного права над национальным, если это противоречит интересам России. А председатель Следственного комитета РФ, в свою очередь, предложил наделить Конституционный суд правом проверки конституционности положений международного права, а также того толкования, которое было придано им при разрешении дела международной судебной инстанцией в отношении прав и законных интересов Российской Федерации.«Выполнение международных обязательств», предусмотренное в «Стратегии» предполагает приведение российского законодательства к западным образцам, которые, как, например, «Пекинская платформа действий», вводят в правовое поле суверенных государств такие псевдонормы, как «гендер» («социальный пол»), «наказание за гендерную дискриминацию», «гендерное квотирование» и т.п.Для авторов «Стратегии», очевидно, более важными являются документы прозападного характера, ущемляющие права и интересы суверенных государств, и именно поэтому данная «Стратегия» была принята без широкого обсуждения.Эксперты ОПК, в частности отметили, что для государств, которые изменили своё законодательство в соответствии с подобными «международными нормами», в настоящее время характерны стремительное нарастание морально-личностной деградации, утрата ценностных оснований, потеря нравственного, культурного, духовного суверенитета. В их пространстве происходит беспрецедентное уничтожение родительства, установление репрессивного контроля над семьёй, принудительная содомизация общества и его стремительное расчеловечивание.Принятие в России «Национальной стратегии действий в интересах женщин» ознаменовало начало реализации новой государственной политики, определяемой как приоритет «прав женщин», но являющейся, по своей сути, наступлением на права семьи и институты материнства и детства.В качестве её магистрального направления заявлена «борьба со стереотипами относительно социальной роли женщины», а в качестве самого «стереотипа», не позволяющего женщине самореализовываться, названы «роли домохозяйки и матери». Такая цель расценивается экспертами как неприкрытое разрушение традиционных семейных ценностей, базовых моделей поведения и общественного устройства.Приоритет «прав женщин» влечёт за собой ущемление прав иных социальных групп, агрессивное противопоставление полов и, в конечном счете, дестабилизацию общества. Режим наибольшего благоприятствования, в том числе, бюджетного финансирования феминистических программ и организаций, предусмотренный рассматриваемым документом, вызывает у специалистов ряд серьёзных вопросов. В ситуации кризиса отечественной экономики и нарастания дестабилизации общества такие шаги создают дополнительные зоны риска для российской государственности.«Стратегия» меняет иерархию отношений в обществе, служит разрушению института семьи и создаёт угрозу воспроизводству нации.Такая направленность противоречит «Стратегии национальной безопасности РФ», утвержденной Президентом России В.В. Путиным, в которой традиционные духовно-нравственные и семейные ценности названы объектами национальной безопасности, подлежащими защите государства.Предлагаемые «Стратегией» перспективы представляют самую серьёзную угрозу существованию любой нации и не могут быть проигнорированы Россией.Созданная по окончании заседания рабочая группа приступила к разработке резолюции совещания и проведению более детальной экспертной оценки «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022гг.» в контексте угроз безопасности России.Для работы над документом будут также привлечены специалисты экспертно-аналитического центра «Веритас».